Απαρηγόρητος ο Γιώργος Λιάγκας: «Α ρε Γιώργο, δεν μπορώ να το πιστέψω»

Οι νέες αναρτήσεις για την απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη

Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram/NDP Photo Agency
Δείτε όσα είπε ο Γιώργος Λιάγκας για τον Γιώργο Παπαδάκη
Συγκλονισμένος είναι ο Γιώργος Λιάγκας, όπως και μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης, ένα 24ωρο μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη σε ηλικία 74 ετών.

Ματίνα Παγώνη για Γιώργο Παπαδάκη: «Είχε πάθει έμφραγμα και στο παρελθόν»

Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής, χθες Κυριακή 4 Ιανουαρίου υπέστη έμφραγμα στο σπίτι του στο Κολωνάκι. Αμέσως το ΕΚΑΒ παρέλαβε τον Γιώργο Παπαδάκη οδηγώντας τον στο Λαϊκό Νοσοκομείο, εκεί όπου οι γιατροί επί 45 λεπτά του έκαναν ΚΑΡΠΑ.

Απαρηγόρητος ο Γιώργος Λιάγκας: «Α ρε Γιώργο, δεν μπορώ να το πιστέψω»

Ο παρουσιαστής του Πρωινού δεν μπορεί ακόμη να συνειδητοποιήσει ότι ο συνάδελφος και φίλος του πέθανε τόσο ξαφνικά, αφήνοντας φτωχότερο τον δημοσιογραφικό κόσμο.

Το βράδυ της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου, ο Γιώργος Λιάγκας δημοσίευσε δυο φωτογραφίες στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram από την εποχή που παρουσίαζε late night εκπομπή στον ANT1 και καλεσμένος είχε βρεθεί ο Γιώργος Παπαδάκης.

Αναστασοπούλου για Παπαδάκη: «Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ένωσε την Ελλάδα»

«Α ρε Γιώργο, δεν μπορώ να το πιστέψω», έγραψε σε insta story του, ενώ πόσταρε και δεύτερη φωτογραφία από την τηλεοπτική τους συνύπαρξη. 

Απαρηγόρητος ο Γιώργος Λιάγκας: «Α ρε Γιώργο, δεν μπορώ να το πιστέψω»

Στην έναρξη του Πρωινού, ο Γιώργος Λιάγκας μίλησε για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη. Όπως είπε, ο οικοδεσπότης του Καλημέρα Ελλάδα του έλεγε ότι είναι ο διάδοχός του ενώ του είχε αποκαλύψει για ποιον λόγο είχε αδυνατίσει. 

Γιώργος Παπαδάκης: Η τελευταία δημόσια εξομολόγηση του δημοσιογράφου

Απαρηγόρητος ο Γιώργος Λιάγκας: «Α ρε Γιώργο, δεν μπορώ να το πιστέψω»

«Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα. Εγώ δεν είμαι ο ΑΝΤ1, θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Φιλοξενούμαστε στον ΑΝΤ1, αλλά ο καθένας μπορεί να μιλάει για τον εαυτό του. Θα μιλήσω ως άνθρωπος γιατί με τον Γιώργο εδώ δίπλα μας συνέδεε μια μακρά φιλία. Δεν είναι μόνο η επαγγελματική συνύπαρξη, έχουμε κάνει διακοπές μαζί, έχουμε φάει μαζί πολλές φορές, κάναμε παρέα.

Μάρα Ζαχαρέα: Συγκινημένη στο δελτίο του Star για τον Γιώργο Παπαδάκη

Ήταν ο άνθρωπος – τώρα μπορώ να το πω που έφυγε από τη ζωή και είναι η πρώτη φορά που το λέω – που προσπαθούσε να με πείσει πως όταν τελειώσει την πρωινή ζώνη, ότι “θέλω να είσαι ο διάδοχός μου”. Του έλεγα “δεν θέλω να γίνω σαν εσένα”. Εννοώ σε έναν άνθρωπο που δεν είχε ζωή. Κάνοντας την πρωινή ζώνη, έχοντας ξυπνητήρι 3.45, δεν έχεις ζωή. Δεν ζεις! Για μένα ο Γιώργος ήταν το αρνητικό παράδειγμα που δεν ήθελα να κάνω την πρωινή ζώνη. Δεν ζούσε. Έβλεπα έναν εργασιομανή, γλυκύτατο άνθρωπο, έναν καλό πατέρα, σύζυγο. Έναν άνθρωπο με πολύ μεγάλη καρδιά που αγαπούσε όλους τους ανθρώπους. Τον Ιούνιο, μετά το τηλεοπτικό του τέλος, είχε προγραμματίσει να κάνει κάποιες συνεντεύξεις αλλά το τηλεοπτικό του τέλος ήταν η απόφασή του να τελειώσει την καθημερινή του εκπομπή».

Ο Γιώργος Λιάγκας συνέχισε για τον Γιώργο Παπαδάκη: «Είχαμε βρεθεί τότε σε ένα τραπέζι και τον είχα ρωτήσει γιατί είχε αδυνατίσει τόσο πολύ. Μου είπε ότι του λείπει ένα ένζυμο που δεν τον αφήνει να παχύνει. Του λέω “πώς είσαι;”, μου λέει “είναι δύσκολο”. Και το δύσκολο θα είναι από τον Σεπτέμβριο. Όλοι εσείς θα ξυπνάτε νωρίς, εγώ θα κάθομαι και θα βλέπω εκπομπές στην τηλεόραση. Άντε να πείσω το βιολογικό μου ρολόι ότι πρέπει να ξυπνάω σαν φυσιολογικός άνθρωπος”. Έβλεπα μια στεναχώρια, ήταν μια δική του απόφαση να σταματήσει. Θεώρησε ότι πρέπει κάποια στιγμή να αφιερώσει χρόνο στην οικογένειά του. Ενώ έμενε στα βόρεια προάστια, το τελευταίο διάστημα μετακόμισε στο κέντρο της Αθήνας».

