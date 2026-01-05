Μάρα Ζαχαρέα: Συγκινημένη στο δελτίο του Star για τον Γιώργο Παπαδάκη

«Δε θα τον ξεχάσει κανείς μας»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.01.26 , 23:36 Απαρηγόρητος ο Γιώργος Λιάγκας: «Α ρε Γιώργο, δεν μπορώ να το πιστέψω»
05.01.26 , 23:03 Μαρία Νικόλτσιου: «Έχασα 15 κιλά. Έκανα τις ενέσεις που κάνουν όλοι»
05.01.26 , 22:35 Πέγκυ Ζήνα & Γιώργος Λύρας: Επέτειος γνωριμίας - Τα πόσα χρόνια «κλείνουν»;
05.01.26 , 22:04 Θεσσαλονίκη: 67χρονος τραβούσε τον σκύλο του με λουρί ενώ οδηγούσε
05.01.26 , 21:47 Μάρα Ζαχαρέα: Συγκινημένη στο δελτίο του Star για τον Γιώργο Παπαδάκη
05.01.26 , 21:28 Μαδούρο στο δικαστήριο: Είμαι αθώος, παραμένω πρόεδρος της χώρας μου
05.01.26 , 21:12 Μπέττυ Μαγγίρα για επεμβάσεις: «Έχω κάνει, όπου πάω με κοιτάζουν έκπληκτοι»
05.01.26 , 21:05 Έρευνα για το χάος στο FIR: Τι εξετάζει η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
05.01.26 , 20:53 VW ID. Polo: Η «πινελιά» από το πρώτο Polo
05.01.26 , 20:45 Μαδούρο: Με συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών μεταφέρθηκε στο δικαστήριο
05.01.26 , 20:34 Γιώργος Παπαδάκης: Η τελευταία δημόσια εξομολόγηση του δημοσιογράφου
05.01.26 , 19:45 Μενεγάκη για Παπαδάκη: «Τον αγαπώ πολύ και θα τον σκέφτομαι πάντα»
05.01.26 , 19:32 Κακοκαιρία: Σε «Red Code» 5 Περιφέρειες της χώρας
05.01.26 , 19:04 Έρχονται αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος
05.01.26 , 18:53 Τζένη Γεωργιάδη: «Κόπηκε» από τον τελικό της Eurovision, σκίζει στα social!
Μπέττυ Μαγγίρα για επεμβάσεις: «Έχω κάνει, όπου πάω με κοιτάζουν έκπληκτοι»
Ματίνα Παγώνη για Γιώργο Παπαδάκη: «Είχε πάθει έμφραγμα και στο παρελθόν»
Ξέσπασε ο Γιώργος Λιάγκας: «Βγάλτε την κακία και τη χολή σας ελεύθερα»
Επίδομα «χειμώνα» 600 ευρώ από ΟΠΕΚΑ: Ποιοι και πώς μπορούν να το λάβουν
Βούλγαρη - Κωνσταντινίδης: Αγκαλιά με τον γιο τους λίγο πριν μπει το 2026!
Μαριλίτα- Λάλος: Υποδέχτηκαν το νέο έτος χορεύοντας με μπρίο
Χιόνια στην Αττική: Διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Πάρνηθας
Βάσω Λασκαράκη: Χειμερινή απόδραση με την κόρη της, Εύα, στη Βόρεια Ελλάδα
Γιώργος Παπαδάκης: Η ηλικία, η καριέρα, τα παιδιά και οι δυο γάμοι
Μενεγάκη για Παπαδάκη: «Τον αγαπώ πολύ και θα τον σκέφτομαι πάντα»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε το σχετικό βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε χθες Κυριακή 4 Ιανουαρίου ξαφνικά από τη ζωή ύστερα από οξύ έμφραγμα που υπέστη κι ο δημοσιογραφικός κόσμος θρηνεί τον πατριάρχη της τηλεοπτικής ενημέρωσης. 

Γιώργος Παπαδάκης: Η ηλικία, η καριέρα, τα παιδιά και οι δυο γάμοι

Η Μάρα Ζαχαρέα, Διευθύντρια Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Star και παρουσιάστρια του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων, αποχαιρέτησε τον καταξιωμένο δημοσιογράφο, μέσα από το Κεντρικό Δελτίο του σταθμού.

Μάρα Ζαχαρέα: Συγκινημένη στο δελτίο του Star για τον Γιώργο Παπαδάκη

Γιώργος Παπαδάκης: Η τελευταία δημόσια εξομολόγηση του δημοσιογράφου

«Ο Γιώργος Παπαδάκης ξεκίνησε χθες το προσωπικό του ταξίδι προς το φως. Η παρακαταθήκη που αφήνει στην τηλεοπτική δημοσιογραφία είναι τεράστια. Θα τον θυμόμαστε όλοι για το αλάνθαστο, λαϊκό ένστικτο του, την ικανότητα την οποία είχε να μιλάει απευθείας με τον κόσμο και να πιάνει τον σφυγμό του. Θέλω να εκφράσω τα προσωπικά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, παρότι οι λέξεις είναι πάρα πολύ φτωχές αυτή την ώρα. Από όλη την οικογένεια του Star προς την οικογένεια του ΑΝΤ1, επίσης θερμά συλλυπητήρια. Δε θα τον ξεχάσει κανείς μας», ανέφερε συγκινημένη η Μάρα Ζαχαρέα.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΑ ΖΑΧΑΡΕΑ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
 |
STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top