Μάρα Ζαχαρέα: Συγκινημένη στο δελτίο του Star για τον Γιώργο Παπαδάκη

Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε χθες Κυριακή 4 Ιανουαρίου ξαφνικά από τη ζωή ύστερα από οξύ έμφραγμα που υπέστη κι ο δημοσιογραφικός κόσμος θρηνεί τον πατριάρχη της τηλεοπτικής ενημέρωσης.

Η Μάρα Ζαχαρέα, Διευθύντρια Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Star και παρουσιάστρια του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων, αποχαιρέτησε τον καταξιωμένο δημοσιογράφο, μέσα από το Κεντρικό Δελτίο του σταθμού.

«Ο Γιώργος Παπαδάκης ξεκίνησε χθες το προσωπικό του ταξίδι προς το φως. Η παρακαταθήκη που αφήνει στην τηλεοπτική δημοσιογραφία είναι τεράστια. Θα τον θυμόμαστε όλοι για το αλάνθαστο, λαϊκό ένστικτο του, την ικανότητα την οποία είχε να μιλάει απευθείας με τον κόσμο και να πιάνει τον σφυγμό του. Θέλω να εκφράσω τα προσωπικά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, παρότι οι λέξεις είναι πάρα πολύ φτωχές αυτή την ώρα. Από όλη την οικογένεια του Star προς την οικογένεια του ΑΝΤ1, επίσης θερμά συλλυπητήρια. Δε θα τον ξεχάσει κανείς μας», ανέφερε συγκινημένη η Μάρα Ζαχαρέα.

