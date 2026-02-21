Κακοκαιρία: Έντονα φαινόμενα και σήμερα σε 4 περιοχές- Μήνυμα 112 στη Λήμνο

Βροχοπτώσεις την Κυριακή - Βελτιωμένος ο καιρός την Καθαρά Δευτέρα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.02.26 , 09:17 Nissan Qashqai e-POWER: Ηλεκτροκίνηση χωρίς ανάγκη φόρτισης
21.02.26 , 09:03 Σάκης Μπουλάς: Είχε πληρώσει στους φίλους του το γεύμα για την κηδεία του
21.02.26 , 08:55 Κακοκαιρία: Έντονα φαινόμενα και σήμερα σε 4 περιοχές- Μήνυμα 112 στη Λήμνο
21.02.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 21 Φεβρουαρίου
20.02.26 , 23:55 Ελένη Ράντου: Η γαλλική φιλολογία, ο γάμος με τον Παπακωνσταντίνου & η κόρη
20.02.26 , 23:29 Από τη σκηνή… στην εξέδρα: Ο Νίκος Οικονομόπουλος στο γήπεδο!
20.02.26 , 23:16 Μαρία Ελένη για Αλέξανδρο Λυκουρέζο: «Δεν ταιριάζω καθόλου μαζί του»
20.02.26 , 22:46 Ιωάννα Τούνη: Η τέλεια αποκριάτικη στολή που επέλεξε ο 3χρονος γιος της
20.02.26 , 22:41 Ντόναλντ Τραμπ: «Πρόσθετοι δασμοί 10% σε όλες τις χώρες για πέντε μήνες»
20.02.26 , 22:10 MasterChef: Το Mystery Box ανοίγει... σύνορα!
20.02.26 , 22:01 Ένταση με τον Άδ. Γεωργιάδη και στην επίσκεψη στο νοσοκομείο Μυτιλήνης!
20.02.26 , 21:54 Ρούλα Ρέβη και Αποστόλης Τότσικας: Οικογενειακή μεταμφίεση για τις Απόκριες
20.02.26 , 21:43 Σε Αποκριάτικους Ρυθμούς Τύρναβος Και Γρεβενά
20.02.26 , 21:40 Απόκριες: Με 100% Πληρότητα Αναχωρούν Τα ΚΤΕΛ Για Πάτρα
20.02.26 , 21:33 Μεγάλες αλλαγές στη στρατιωτική θητεία – Τι δήλωσε από Αυλώνα ο Δένδιας
Ιωάννα Τούνη: Η τέλεια αποκριάτικη στολή που επέλεξε ο 3χρονος γιος της
Νίκος Μουτσινάς: Η πρώτη ανάρτηση μετά την ανακοίνωση για το Lingo!
Επίδομα 200 ευρώ: Τι ισχύει για όσους έχουν παιδιά
Οι στιλιστικές μάχες στην κοπή πίτας του Alpha: Ποια ξεχώρισε;
Ιωάννα Τούνη: «Έχουμε καθημερινά... ατυχήματα»
Σεφ για χάρη της Τούνη: Το ιδιαίτερο πιάτο που ετοίμασε ο σύντροφός της
Δολοφονία 11χρονης: «Φώναζε "Μαμά, μπαμπά" όταν την έσερνε στο χωράφι»
Τρύφωνας Σαμαράς: Σκοτώθηκε το σκυλάκι του στα παρασκήνια του J2US
Θάνος Λούδος: Το μήνυμα που του έστειλε ο Νίκος Γκάλης για τη φανέλα του
Stars System: Ποια ζώδια ευνοούνται πριν γυρίσει ο Ερμής ανάδρομος;
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου Eurokinissi Γιάννης Σπυρούνης
Καιρός: Ισχυρά καιρικά φαινόμενα - Η πρόγνωση Κολυδά/ Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star 20/2/26
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν τη χώρα, με ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμους.
  • Στη Λήμνο, πλημμυρικά φαινόμενα προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα και εκδόθηκε μήνυμα 112 για περιορισμό μετακινήσεων.
  • Καθίζηση οδοστρώματος σημειώθηκε στο Παλαιό Φάληρο λόγω ισχυρής βροχόπτωσης.
  • Η ΕΜΥ προβλέπει καταιγίδες και χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές, με πτώση της θερμοκρασίας.
  • Αύριο, αναμένονται τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Σε ισχύ είναι και σήμερα Σάββατο 21/2 το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, το οποίο επικαιροποιήθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα με τους θυελλώδεις ανέμους και τις έντονες βροχοπτώσεις έπληξαν αρκετές περιοχές της χώρας. Στο Παλαιό Φάληρο, η ισχυρή βροχόπτωση προκάλεσε καθίζηση οδοστρώματος, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ναϊάδων όλο το βράδυ.  

Οι θυελλώδεις άνεμοι ξερίζωσαν μεγάλα δέντρα στην Αθήνα!

Στη Λήμνο σημειώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα σε κεντρικά σημεία του νησιού, για το οποίο μάλιστα «ήχησε» και το 112.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται σήμερα Σάββατο:

  • στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως το απόγευμα
  • στα νησιά του ανατολικού βορειοανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι
  • στα Δωδεκάνησα από τις πρωινές ώρες μέχρι νωρίς το απόγευμα

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, βαθμιαία στο Ιόνιο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Μόνο το πρωί στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 στρεφόμενοι γρήγορα σε βόρειους βορειοδυτικούς 4 με 5 τοπικά στα βόρεια 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 17 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 βαθμούς Κελσίου.

ΕΜΥ: Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού για σήμερα σε όλη τη χώρα

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές ώρες οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές.
Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι το απόγευμα. Στα υπόλοιπα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές το μεσημέρι - απόγευμα και νωρίς το πρωί στα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.
Άνεμοι: Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ. Στα υπόλοιπα θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στη κεντρική Μακεδονία έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες.
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, βαθμιαία βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, το μεσημέρι - απόγευμα και νωρίς το πρωί στα ανατολικά τμήματα της Εύβοιας και των Σποράδων.
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.
Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα στις Σποράδες τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μέχρι το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες.
Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μέχρι νωρίς το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.
Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 6 με 7 που από το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς 5 με 6 και τοπικά στα βόρεια έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Πρόγνωση για αύριο Κυριακή 22/2/26 

Στη Θράκη, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην Κρήτη μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα βόρεια και το βράδυ στα κεντρικά θα σταματήσουν.
Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, τα ορεινά της Κρήτης και πιθανώς και σε ημιορεινές περιοχές της Θράκης.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 10 με 13 ενώ θα φτάσει στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στα Δωδεκάνησα τοπικά τους 17 βαθμούς Κελσίου.
Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Πρόγνωση για την Καθαρά Δευτέρα 23/2/26 

Στην Κρήτη νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Λήμνος: Πλημμυρικά φαινόμενα και μήνυμα από το 112

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στην Μύρινα της Λήμνου, καθώς και στην πλατεία Ελ. Βενιζέλου στα ΚΤΕΛ  καθώς ο χείμαρρος υπερχείλισε, μετατρέποντας δρόμους σε ορμητικά ρεύματα νερού, σύμφωνα με το limnosreport.gr. 

Mάλιστα, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους ώστε να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
 |
ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top