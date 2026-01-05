Μαρία Νικόλτσιου: «Έχασα 15 κιλά. Έκανα τις ενέσεις που κάνουν όλοι»

Μία αποκάλυψη έκανε η Μαρία Νικόλτσιου στην εκπομπή «Happy Day», όπου έκανε ποδαρικό για τη νέα χρονιά, το πρωί της Δευτέρας 5 Ιανουρίου.

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του δελτίου ειδήσεων του Alpha το Σαββατοκύριακο, μεταξύ άλλων, μίλησε για 34χρόνια που βρίσκεται στον τηλεοπτικό σταθμό, αλλά και για την απόφασή της να χάσει 15 κιλά.

«Είμαι 34 χρόνια στον Alpha. Ο Alpha είναι η εξέλιξη του πρώην ΣΚΑΙ. Όλα αυτά τα χρόνια προφανώς και υπήρξαν προτάσεις από άλλα κανάλια, αλλά πάντα τα σταθμίζεις. Την περίοδο που μπορούσα να κάνω τις καλές μεταγραφές, έκανε μέσα σε 22 μήνες δύο παιδιά. O Alpha μου έδινε πάντα τη δυνατότητα να εξελίσσομαι. Είμαι άνθρωπος της ασφάλειας», είπε αρχικά η Μαρία Νικόλτσιου στη Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Έχω χάσει πολλά κιλά. Έχω κάνει και τη διατροφή και τις ενέσεις, αυτές που κάνουν όλοι τα τελευταία χρόνια. Για εμένα δεν είναι ταμπού και για αυτό βγαίνω και το λέω. Εγώ το μόνο που θα πω για όλα αυτά, είναι ότι πριν κάνει οτιδήποτε θα πρέπει να συμβουλευτείς γιατρό. Το έκανα περίπου για πέντε μήνες και έχω χάσει 15 κιλά», αποκάλυψε στη συνέχεια η δημοσιογράφος.

«Δεν καταλαβαίνει ότι χάνεις αυτά τα κιλά γιατί δεν είσαι σε ένα κουκούλι, συνεχίζεις και δουλεύεις, οπότε έχεις το άγχος της δουλειάς και σου περιορίζεται η τεράστια ανάγκη να φας. Δεν ξέρω αν αυτά τα κιλά θα τα ξαναπάρω, το έκανα για να δώσω ένα boost στον εαυτό μου.

Το πιο σημαντικό θέμα για τα κιλά, είναι το θέμα της υγείας. Θέλω να τονίσω κάτι όμως. Το ότι εγώ αδυνάτισα, δεν σημαίνει ότι δεν μου άρεσε και ο πιο γεμάτος εαυτός μου. Εγώ το έκανα για λόγους υγείας και δεν είμαι της άποψης ότι όλοι πρέπει να είμαστε αδύνατοι», συμπλήρωσε η Μαρία Νικόλτσιου.

Η Μαρία Νικόλτσιου είναι παντρεμένη με τον Μέμο Κολιάτσο και μαζί έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, έναν γιο τον Λευτέρη και μια κόρη την Αθηνά.

