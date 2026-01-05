Έρευνα για το χάος στο FIR: Τι εξετάζει η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Τα ενδεχόμενα αστοχίας υλικού και υβριδικής επίθεσης στο επίκεντρο

05.01.26 , 21:05 Έρευνα για το χάος στο FIR: Τι εξετάζει η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Κατερίνα Ρίστα, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πώς θα κινηθούν οι αστυνομικοί της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, που έχουν αναλάβει την έρευνα για το χάος που δημιουργήθηκε στο FIR Αθηνών μετέδωσε η αστυνομική συντάκτρια του  Star Κατερίνα Ρίστα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα.   

Όπως ανέφερε, ουσιαστικά θα ψάξουν αν υπήρξε δόλος και για 9 ώρες δεν πετούσε τίποτα πάνω από τα 10. 000 πόδια. Θα ξεκινήσουν με καταθέσεις από όσους εμπλέκονται και από όσους χειρίστηκαν τη χαοτική αυτή η κατάσταση στην πολιτική αεροπορία.

Συγκροτείται Ειδική Επιτροπή για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών

Θα περιμένουν παράλληλα τα αποτελέσματα της ΕΔΕ που είναι σε πλήρη εξέλιξη για να γίνει μια συνεκτίμηση. Η έρευνα αυτή θα κινείται παράλληλα με την έρευνα της ειδικής επιτροπής που συστάθηκε σήμερα από τον Υπουργό Υποδομών, Χρήστο Δήμα. 

Επικεφαλής είναι ο διευθυντής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ενώ θα συμμετέχει μεταξύ άλλων και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.

Μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών: Εισαγγελική έρευνα για το χάος στα αεροδρόμια

Όπως εξήγησε η αστυνομική συντάκτρια του Star δε θα είναι  «μια έρευνα στα τυφλά». Υπάρχουν ήδη κάποια δεδομένα, όπως ότι το 85% των συστημάτων είναι αναλογικό, το οποίο σύμφωνα με τους ειδικούς, μεταφράζεται σε χαμηλό ποσοστό έκθεσης σε κυβερνοεπίθεση. 

Τα συστήματα είναι από την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων.  Μπορεί, λοιπόν, κατά διαστήματα να γίνονται κάποια lifting, αλλά άλλη η τεχνολογία του τότε και άλλη η τεχνολογία του σήμερα. 

Πάντως οι πιθανότητες αστοχίας υλικού εκτιμάται ότι είναι μεγαλύτερες, από μια υβριδική επίθεση. 
 

FIR ΑΘΗΝΩΝ
 |
ΧΑΟΣ ΣΤΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ
 |
ΔΙΩΞΗ ΗΛΕΛΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΛΗΜΑΤΟΣ
