Το πρόγραμμα του πανελληνίου πρωταθλήματος ταχύτητας 2026

Πότε είναι η εκκίνηση του αγώνα

Το πρόγραμμα του πανελληνίου πρωταθλήματος ταχύτητας 2026
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Επιτροπή Αγώνων (ΕΠ.Α.) της ΟΜΑΕ ανακοίνωσε το αγωνιστικό πρόγραμμα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ταχύτητας του 2026. Ο θεσμός θα πάρει «εκκίνηση» το διήμερο 14 και 15 Μαρτίου σε τοποθεσία, η οποία θα ανακοινωθεί στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 2026. Τα Μέγαρα θα φιλοξενήσουν τον δεύτερο και τον τρίτο γύρο του πρωταθλήματος στις 25-26 Απριλίου και στις 26-27 Σεπτεμβρίου, αντίστοιχα. Ο τέταρτος και τελευταίος αγώνας του θεσμού θα διεξαχθεί στο Στρατιωτικό Αεροδρόμιο της Τρίπολης το διήμερο 21 και 22 Νοεμβρίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ταχύτητας του 2026:

- Η τοποθεσία θα ανακοινωθεί (14-15 Μαρτίου)

- Μέγαρα (25-26 Απριλίου)

- Μέγαρα (26-27 Σεπτεμβρίου)

- Τρίπολη (21-22 Νοεμβρίου)

Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 2026
 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
