Mazda 3: Τα νέα αυτοκίνητα της Ελληνικής αστυνομίας

Στην παραλαβή έξι νέων οχημάτων προχώρησε την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025, η Ελληνική Αστυνομία, τα οποία αποτελούν ευγενική χορηγία της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.».Πρόκειται για έξι Mazda 3, τέσσερα με υπηρεσιακό χρωματισμό και δύο βαμμένα μαύρα. Το sedan των Ιαπώνων βρίσκεται πλέον στην 4η γενιά του, και προσφέρεται στη χώρα μας με κινητήρα 2,0 L με ήπια υβριδική τεχνολογία, ικανό για 186 PS, που μεταδίδονται στους εμπρός τροχούς μέσω ενός 6τάχυτου κιβωτίου, μηχανικού ή αυτόματου, ανάλογα την έκδοση.

Πρόκειται για οχήματα σύγχρονης τεχνολογίας, που συνδυάζουν υψηλές επιδόσεις και αυξημένο επίπεδο ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, τα οποία ανταποκρίνονται στις υπηρεσιακές απαιτήσεις της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών.



Τα οχήματα, συνολικής αξίας 168.000 ευρώ, προορίζονται για κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών και παραδόθηκαν από τον Γενικό Διευθυντή Επιχειρησιακών Λειτουργιών του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» κ. Αλέξανδρο Αραβανή, στον Προϊστάμενο του Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Χαράλαμπο Καλόγηρο.Παρόντες στην τελετή παράδοσης ήταν επίσης ο Γενικός Διευθυντής Υποστήριξης του Αρχηγείου, Υποστράτηγος Σωτήριος Νικολακόπουλος, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, Υποστράτηγος Νικόλαος Μανώλης, καθώς και ανώτεροι Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας.