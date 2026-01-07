Θεοφάνια ή Θεοφάνεια; - Η απάντηση του Γεώργιου Μπαμπινιώτη

Η ανάρτηση του καθηγητή Γλωσσολογίας για την ορθή γραφή της λέξης

Θεοφάνια
Με αφορμή τη χθεσινή ημέρα 6η Ιανουαρίου και τον εορτασμό των Φώτων, το ερώτημα που επέστρεψε όπως κάθε χρόνο είναι το πώς γράφουμε τη λέξη «Θεοφάνια» ή «Θεοφάνεια»; Με ι ή με ει;

Τη γλωσσική απορία που διχάζει, έρχεται να ξεκαθαρίσει ο καθηγητής Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Μπαμπινιώτης, μέσα από σχετική ανάρτησή του στα social media, εξηγώντας ποια γραφή είναι προτιμότερη και γιατί.

Σε δημοσίευσή του μέσω Facebook, ο Γεώργιος Μπαμπινιώτης, εξηγεί, ποιος και γιατί είναι ο προτιμότερος τρόπος γραφής της λέξης.

Ξεκινώντας με «αυτοευχές» -όπως αναφέρει «στον εορτάζοντα εαυτό μου και τον γυιο μου Δημήτρη, γεννημένους και τους δύο μας στις 6 Ιανουαρίου, ανήμερα των Φώτων», o καθηγητής προχωρά στην ανάλυσή του, μιας και κάθε χρόνο, μεγάλη μερίδα κόσμου διχάζεται, στη γραφή της λέξης, ανάμεσα σε «Θεοφάνια» ή «Θεοφάνεια».

«Και επ' ευκαιρία: ΘεοφάνΙα ή ΘεοφάνεΕΙα;», γράφει ο Γεώργιος Μπαμπινιώτης κα προσθέτει:

«H εορτή των Θεοφανίων είναι προτιμότερο να γράφεται με -ι-: τα Θεοφάνια. Eκτός από την γνωστή χριστιανική γιορτή των Θεοφανίων, τής βάπτισης δηλ. τού Xριστού και τής φανέρωσης τού Θεού, Θεοφάνια (τα), ήταν και αρχαία εορτή στους Δελφούς, όπου έδειχναν στους λάτρεις τού Aπόλλωνος το άγαλμά του. H γραφή Θεοφάνεια με -ει- δικαιολογείται ως δήλωση τής πράξης και ιδιότητας τού επιθ. θεοφανής: θεοφανής – θεοφάνεια, όπως διαφανής – διαφάνεια.

Ωστόσο, προκειμένου για εορτή σε ουδέτερο γένος είναι προτιμότερο να τηρηθεί η γραφή σε -ια: τα Θεοφάνια· πβ. τα Πύθια, τα Ίσθμια, τα Eπιφάνια, αλλά η επιφάνεια από το επιφανής».

