Ελένη Τσολάκη: Ξεστήνεται το πλατό της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο»

Για την επόμενη μέρα ετοιμάζεται το πλατό της εκπομπής που παρουσίαζε η Ελένη Τσολάκη, όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του.

Όπως σχολίασε η ομάδα του Breakfast@star, ήδη έχει αρχίσει να ξεστήνεται το πλατό της εκπομπής που φιλοξενούσε το «Πρωινό Σαββατοκύριακο», με σκοπό να υποδεχθεί το νέο project που θα το διαδεχθεί.

Όπως σχολιάστηκε στο Breakfast@star: «Σήμερα αναμένεται να γίνει μία μεγάλη σύσκεψη, στην οποία θα είναι και η Ελένη Τσολάκη, καθώς και όλοι οι συντελεστές της εκπομπής. Σήμερα θα γίνουν ανακοινώσεις. Ανακοινώσεις που έχουν γίνει έως στιγμής μόνο στην παρουσιάστρια. Φαίνεται, όμως ότι θα είναι μία ανακοίνωση που είναι επί της ουσίας ληγμένη απόφαση».

«Εάν ζητήσει η Ελένη Τσολάκη ένα ακόμη Σαββατοκύριακο για να αποχαιρετίσει τους τηλεθεατές, δυστυχώς θα την περιμένει μία δυσάρεστη έκπληξη, γιατί το πλατό ήδη... ξεστήνεται! Ήδη έχει ξεστηθεί το μισό πλατό της εκπομπής, έχουν φύγει έπιπλα, έχουν ξεκινήσει να βάφουν... Ετοιμάζουν, ουσιαστικά το πλατό που θα υποδεχθεί οποιαδήποτε νέα εκπομπή».

Όπως δήλωσε ο Ετεοκλής Παύλου: «Προσπαθώ να μπω στη θέση ενός ανθρώπου... είσαι η Ελένη Τσολάκη και θέλεις να αποχαιρετίσεις για ψυχολογικούς λόγους το πλατό της εκπομπής σου και βλέπεις μία τέτοια εικόνα, είναι πολύ σκληρό, στενάχωρο και δύσκολο».

Με τη σειρά της, η Μαίρη Αργυριάδου πρόσθεσε ότι: «Φαίνεται ότι ήταν μία απόφαση που είχε παρθεί αρκετό καιρό πριν. Έχουν πολύ καλά αντανακλαστικά όσον αφορά στην παραγωγή και ετοιμάζονται κατευθείαν για το επόμενο βήμα».

Η αποκάλυψη για τις ετοιμασίες του νέου πλατό, ήρθε μέσα από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, ο οποίος αποκάλυψε ότι: «Βάφουν το διπλανό πλατό. Θα είναι κίτρινο».

Ο Ετεοκλής Παύλου σχολίασε ότι: «Δεν έχει σημασία εάν του ξέφυγε ή όχι του Γιώργου Λιάγκα η πληροφορία για το πλατό, σημασία έχει ότι βγήκε στον αέρα μία αλήθεια που αποδεικνύει πολλά πράγματα. Όσον αφορά στην Ελένη Τσολάκη, εγώ θα την πω τη σκέψη μου όπως την έχω. Δεν ξέρω εάν αυτό το τετράμηνο, τελικά με αυτές τις εξελίξεις, ήταν ένα τετράμηνο εκπομπής ή ένα τετράμηνο... υπομονής. Από αυτά που βλέπω, φαντάζομαι ότι ήταν μία απόφαση που είχε παρθεί πάρα πολύ καιρό πριν. Από την αρχή υπήρχαν αρκετά ερωτηματικά για την εκπομπή που έβγαιναν προς τα έξω. Υπήρξαν αλλαγές, όπως στην αρχισυνταξία, αλλά ο τηλεθεατής επί της ουσίας δεν είδε εν τέλει κάποια ουσιαστική διαφορά ως προς το περιεχόμενο. Και, τέλος μία αξιολόγηση ως προς τα νούμερα τηλεθέασης και βλέπουμε τώρα ένα πλατό, το οποίο ετοιμάζεται ήδη για μία διάδοχη κατάσταση».

Υπενθυμίζουμε, ότι ο Γιώργος Σκρομπόλας είχε αναφέρει σε ό,τι αφορά το μέλλον μετά το τέλος της εκπομπής που παρουσίαζε η Ελένη Τσολάκη ότι: «Υπάρχει η εναλλακτική της Κατερίνας Καραβάτου, η οποία έχει αφήσει ικανοποιημένο το κανάλι και σκεφτόταν να την αξιοποιήσει. Το επικρατέστερο σενάριο είναι μέσα στις πρώτες εβδομάδες του Φεβρουαρίου να παρουσιάσει μια ζωντανή εκπομπή το Σαββατοκύριακο. Ακόμα δεν γνωρίζουμε ούτε τη ζώνη, ούτε το πρόγραμμα που θα αναλάβει η Κατερίνα Καραβάτου. Ξέρουμε, όμως, ότι η Κατερίνα Καραβάτου δεν ήθελε να συνδεθεί με οποιαδήποτε εξέλιξη που αφορούσε την Ελένη Τσολάκη».

Παρόλα αυτά, η επίσημη ανακοίνωση του καναλιού θα είναι αυτή που θα λύσει όλες τις απορίες και θα επιβεβαιώσει τις όποιες φήμες για μία διάδοχη εκπομπή.

Δείτε το Breakfast@star