Μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών: Εισαγγελική έρευνα για το χάος στα αεροδρόμια

Τι δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρίστος Δήμας

Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για το χθεσινό «μπλακ άουτ» στα αεροδρόμια, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αριστείδης Κορέας.

Ο Εισαγγελέας ανέθεσε την έρευνα στο Τμήμα Ηλεκτρονικού εγκλήματος, με στόχο να διακριβωθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία αεροσκαφών και εφόσον ισχύει ότι έγιναν παρεμβολές σε όλες σχεδόν τις συχνότητες του FIR Αθηνών, να εντοπίσει από πού προήλθαν.

Τι μπορεί να προκάλεσε το πρόβλημα στον FIR Αθηνών: Ειδικός εξηγεί στο Star
 

Την παρέμβαση της Δικαιοσύνης προκάλεσε το σοβαρό μπλακ άουτ που σημειώθηκε στο FIR Αθηνών, οδηγώντας σε εκτεταμένη αναστάτωση τη λειτουργία των ελληνικών αεροδρομίων και δημιουργώντας έντονα ερωτήματα για την ασφάλεια των αεροπορικών συγκοινωνιών.

Χάος στα ελληνικά αεροδρόμια - «Παγώνουν» όλες οι πτήσεις λόγω βλάβης

Το περιστατικό, που χαρακτηρίζεται πρωτοφανές από τις αρμόδιες αρχές, έθεσε σε συναγερμό τόσο τις εθνικές υπηρεσίες όσο και τους ευρωπαϊκούς φορείς ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Στο πλαίσιο της έρευνας, την οποία έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, εξετάζεται το ενδεχόμενο τέλεσης του αδικήματος της επικίνδυνης παρέμβασης στις συγκοινωνίες αεροσκαφών, καθώς και η προέλευση των παρεμβολών που καταγράφηκαν σχεδόν σε όλες τις συχνότητες του FIR Αθηνών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο γεγονός ότι το πρόβλημα εμφανίστηκε ταυτόχρονα σε πολλαπλές συχνότητες, υπό τη μορφή έντονου «θορύβου», γεγονός που επηρέασε άμεσα τις επικοινωνίες μεταξύ πύργων ελέγχου και αεροσκαφών.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, οι παρεμβολές φαίνεται να προέρχονται από τηλεπικοινωνιακές υποδομές, ωστόσο το ενδεχόμενο εξωτερικής ή κακόβουλης παρέμβασης παραμένει ανοιχτό μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

«Έχουμε παλαιά συστήματα, στόχος είναι να αλλάξουν το 2028», δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρίστος Δήμας 

Για το ζήτημα τοποθετήθηκε δημόσια και ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, δηλώνοντας στην ΕΡΤnews ότι έχει ήδη διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), η οποία θα αποδώσει ευθύνες και θα ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε το μπλακ άουτ.

Ο υπουργός τόνισε πως στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι παρόμοιο περιστατικό δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο κυρώσεων σε όσους κριθούν υπεύθυνοι. «Σαφέστατα μπορεί να υπάρξουν συνέπειες», ανέφερε χαρακτηριστικά, απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Αναφερόμενος στα τεχνικά ζητήματα, ο κ. Δήμας παραδέχθηκε ότι ορισμένα από τα συστήματα είναι παλαιά, υπογράμμισε ωστόσο ότι πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Όπως είπε, υπάρχει ήδη συμφωνημένο σχέδιο δράσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο εφαρμόζεται από τον Μάιο του 2025 και συνοδεύεται από εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), σε επίσημη ανακοίνωσή της, έκανε λόγο για πρωτόγνωρο περιστατικό παρεμβολής σχεδόν στο σύνολο των συχνοτήτων του FIR Αθηνών. Από το μεσημέρι της Κυριακής δόθηκε εντολή απογείωσης σε ειδικά εξοπλισμένο αεροσκάφος, το οποίο πραγματοποίησε ελέγχους από αέρος με τη βοήθεια εξειδικευμένων τεχνικών και ειδικών οργάνων, προκειμένου να εντοπιστεί η πηγή των παρεμβολών.

Παράλληλα, συγκλήθηκε άμεσα η Ομάδα Αντιμετώπισης Κρίσεων της ΥΠΑ, η οποία ανέλαβε τον συντονισμό όλων των ενεργειών σε στενή συνεργασία με το Eurocontrol.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, το τεχνικό πρόβλημα έχει πλέον αποκατασταθεί, ωστόσο οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς το περιστατικό ανέδειξε σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και αξιοπιστίας των αεροπορικών επικοινωνιών στη χώρα.

 

