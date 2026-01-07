Ανδρέας Βούλγαρης: «Όταν με λέει "μπαμπά" ο γιος μου... κατουριέμαι!»

Ο Ανδρέας Βούλγαρης έδωσε αποκλειστική συνέντευξη στο Breakfast@star, λέγοντας, μεταξύ άλλων, το πώς είναι η ζωή και η καθημερινότητά του από τη στιγμή που έγινε μπαμπάς.

Ανδρέας Βούλγαρης: «Είναι δύσκολο να έχεις ένα νεογέννητο μωρό στο σπίτι»

Ο Ανδρέας Βούλγαρης, ο οποίος απέκτησε πριν από 1,5 χρόνο ένα γιο με την Κατρίνα Τσάνταλη, μίλησε για την πατρότητα και τον τρόπο που τη βιώνει. 

Ανδρέας Βούλγαρης: «Όταν με λέει "μπαμπά" ο γιος μου... κατουριέμαι!»

«Είναι το καλύτερο πράγμα που έχω βιώσει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι γονιός, ειδικά αυτή την περίοδο, αλλά στο τέλος της ημέρας όταν έρχεται, σε λέει "μπαμπά μου" και σε παίρνει αγκαλιά... κατουριέμαι!», είπε αρχικά.

Για το εάν νιωθει ενοχές όταν χρειάζεται να πάει στη δουλειά και να αποχωριστεί το παιδί του, είπε: «Ναι... για ύπνο πάω το μεσημέρι και νιώθω ενοχές, τι λες τώρα, εννοείται... Πιάνεται από το πόδι μου και κουβαλάω ένα ανθρωπάκι μαζί».

Όπως παραδέχτηκε ο γνωστός μουσικός, η πατρότητα τον έχει αλλάξει εντελώς ως άνθρωπο: «Είμαι άλλος άνθρωπος. Κατ' αρχήν, κλαίω, μπορεί να κλάψω για το οτιδήποτε!»

Ανδρέας Βούλγαρης: «Όταν με λέει "μπαμπά" ο γιος μου... κατουριέμαι!»

Για τη σύζυγό του εξομολογήθηκε ότι είναι φοβερή μαμά: «Με την Κατρίνα πάντα το ήξερα ότι είναι κατάλληλη για μάνα», ενώ παραδέχτηκε ότι τους έχει δέσει πολύ ως ζευγάρι το γεγονός ότι έγιναν γονείς. Όπως δήλωσε, ακόμα και να αποφασίσει να χωρίσει κάποιος με τον σύντροφό του, το πιο σημαντικό είναι το δέσιμο που έχουν αποκτήσει ως γονείς και με το να έχουν καλές σχέσεις, είναι το καλύτερο για το παιδί.

Αναφερόμενος στα επαγγελματικά του βήματα, δήλωσε ότι «άνοιξε τα φτερά του» και κάνει σόλο καριέρα, κάτι που το προτιμά: «Κάνω dj set, έχω ανοίξει, επίσης, ένα στούντιο και κάνω παραγωγές, γράφω τραγούδια. Τώρα έδωσα ένα και στον Αναστάσιο Ράμμο».

Ανδρέας Βούλγαρης: «Όταν με λέει "μπαμπά" ο γιος μου... κατουριέμαι!»

«Νομίζω ότι προτιμώ να δουλεύω μόνος μου, μην πάει στοχευμένα προς τα παιδιά. Παρόλο που είμαι της συλλογικής δουλειάς, ο οργανισμός μου ήθελε να κάνω πράγματα μόνος μου. Έχω ανακαλύψει ένα κομμάτι του εαυτού μου που δεν το ήξερα. Έχεις την ευθύνη για όλα εσύ, είτε καλό είτε κακό γίνει και στο τέλος της ημέρας, η απόφαση είναι δική σου». 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
BREAKFAST@STAR
ΚΑΤΡΙΝΑ ΤΣΑΝΤΑΛΗ
