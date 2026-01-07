Χειμερινές εκπτώσεις: Ξεκινούν από τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου

Ποιες Κυριακές μπορούν να ανοίξουν τα καταστήματα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.01.26 , 15:41 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δημόσιο σχόλιο αγάπης στη Ρία Ελληνίδου
07.01.26 , 15:21 Φαραντούρης: Δεν παραδίδω την έδρα - Λογοδοτώ μόνο στους συμπολίτες μου
07.01.26 , 15:15 ΠΑΟ: Ο Τετέ αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του
07.01.26 , 15:08 Δένδιας: Πιο σημαντικό από την πολιτική επιβίωση το συμφέρον της χώρας
07.01.26 , 15:04 Τουμασάτου: «Δε βλέπω τον εαυτό μου στις επαναλήψεις, δε θέλω να πληγωθώ»
07.01.26 , 14:50 Δασκουλίδης για γιο ΑμεΑ: «Μένει στην Αγγλία - Είναι μπροστά εκεί»
07.01.26 , 14:45 Η Ορχήστρα δωματίου Festival Strings Lucerne στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης
07.01.26 , 14:42 Σταύρος Ζαλμάς: «Δε Θέλω Να Πεθάνω Πάνω Στο Σανίδι»
07.01.26 , 14:37 Ελένη Χατζίδου: «Είναι μια δύσκολη ημέρα για εμένα»
07.01.26 , 14:34 ΣΥΡΙΖΑ: Διέγραψαν τον Φαραντούρη - Του ζητούν να παραδώσει την έδρα
07.01.26 , 14:28 Άρειος Πάγος: Νέα παρέμβαση για τα μπλόκα των αγροτών
07.01.26 , 14:19 Τα μέτρα για τους αγρότες: Στα 8,5 λεπτά/kWh το ρεύμα
07.01.26 , 13:58 TracioN: Eικόνες από την παρουσίαση του Ημερολογίου της Pirelli 2026!
07.01.26 , 13:56 Εύκολη συνταγή για κεμπάπ γιαουρτλού
07.01.26 , 13:42 Τσιμτσιλή: «Δε το λέω με διάθεση απολογίας – Έτυχε ο θάνατος του Παπαδάκη»
Εκτός Πρωινού ο Γιώργος Λιάγκας: «Έχει συμβεί κάτι, ένα μικρό θέμα υγείας»
Τσιμτσιλή: «Δε το λέω με διάθεση απολογίας – Έτυχε ο θάνατος του Παπαδάκη»
Αναστασοπούλου για Παπαδάκη: «Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ένωσε την Ελλάδα»
Φοίβος Παπαδάκης: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον ξαφνικό θάνατο του πατέρα του
Έλενα Τοπαλίδου: Η ταινία με τον Νίκολας Κέιτζ & η ζωή μετά τον χωρισμό της
Άση Μπήλιου: Ποια ζώδια θα αντιμετωπίσουν απρόοπτα σήμερα
Ματίνα Παγώνη για Γιώργο Παπαδάκη: «Είχε πάθει έμφραγμα και στο παρελθόν»
Ελένη Τσολάκη: Πρόωρο τέλος για το «Πρωινό Σαββατοκύριακο»
Μπαλατσινού: Με τον Κικίλια και τον γιο τους στον αγιασμό των υδάτων
Μπέττυ Μαγγίρα για επεμβάσεις: «Έχω κάνει, όπου πάω με κοιτάζουν έκπληκτοι»
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Χειμερινές εκπτώσεις
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Από τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου έως το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου θα διαρκέσουν οι φετινές τακτικές χειμερινές εκπτώσεις, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ).

Στο διάστημα αυτό, τα καταστήματα μπορούν προαιρετικά να ανοίξουν τις δύο πρώτες Κυριακές των εκπτώσεων, στις 18 και 25 Ιανουαρίου 2026 και το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας από τον ΕΣΘ είναι από τις 11.00 έως και τις 18.00.

Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, όπως διευκρινίζει ο ΕΣΘ, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουν σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής την προγενέστερη τιμή, δηλαδή τη χαμηλότερη τιμή στην οποία πωλήθηκε το προϊόν τις 30 ημέρες πριν από την έναρξη των εκπτώσεων στις 12 Ιανουαρίου.

Υπενθυμίζει ακόμη στους εμπόρους, ότι η τήρηση της νομοθεσίας είναι υποχρεωτική και ότι οι παραβάσεις τιμωρούνται αυστηρά. Σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4177/2013, σε περίπτωση παραβίασης επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών, με κατώτατο όριο τις 10.000 ευρώ. Εάν οι εκπτώσεις κριθούν ανακριβείς ή παραπλανητικές, το πρόστιμο ανέρχεται στο 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών, με κατώτατο όριο τις 20.000 ευρώ.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top