Μέτρο: Άρπαξε με την απειλή όπλου αλυσίδα κι έτρεξε να διαφύγει στο τούνελ

Σκηνές από κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν στον σταθμό του Μετρό «Αγία Μαρίνα», όταν δύο άτομα άρπαξαν από επιβάτη αλυσίδα με την απειλή όπλου και ο ένας από αυτούς προσπάθησε να διαφύγει μέσα από το τούνελ του Μετρό.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. το περιστατικό έγινε το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, όταν ένας 18χρονος Έλληνας κι ένας 27χρονος παράτυπος μετανάστης επιτέθηκαν σε επιβάτη μέσα σε συρμό του Μετρό για να του πάρουν την αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό του.

Όταν ο επιβάτης αντιστάθηκε, οι δύο νεαροί βγήκαν από τον συρμό και πήγαν στο επίπεδο επικύρωσης εισιτηρίων. Εκεί, υπό την απειλή όπλου πήραν αλυσίδα από άλλος επιβάτη. Ο 27χρονος βγήκε από τον σταθμό, όμως ο 18χρονος μπήκε στο τούνελ του Μετρό και προσπάθησε να διαφύγει από εκεί.

Η ηλεκτροδότηση διεκόπη, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί ο συρμός, δημιουργώντας σημαντική παρακώλυση των συγκοινωνιών.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τους δύο δράστες και να του συλλάβουν. Οδηγήθηκαν στο τμήμα δίωξης κι εξιχνίασης εγκλημάτων Αγίας Βαρβάρας και από την έρευνα προέκυψε πως ο 18χρονος ήταν ο δράστης ληστείας που είχε γίνει τον Ιούλιο του 2025, όταν και πάλι είχε αρπάξει μια αλυσίδα από τον λαιμό ενός άνδρα, τραυματίζοντάς τον.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

