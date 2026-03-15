Μέτρο: Άρπαξε με την απειλή όπλου αλυσίδα κι έτρεξε να διαφύγει στο τούνελ

Σταμάτησε η κυκλοφορία των συρμών - Δύο συλλήψεις

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.03.26 , 13:14 Ισραήλ: «Fake News» ότι ο Νετανιάχου είναι νεκρός
15.03.26 , 13:13 Πέτρος Κωστόπουλος - Αποκάλυψη: «Εγώ θα παραδώσω την Αμαλία ως νύφη»
15.03.26 , 12:36 Σίσσυ Χρηστίδου: Ο λόγος που τσακώθηκε στο καμαρίνι πριν βγει στον «αέρα»
15.03.26 , 12:32 Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Έρχονται βροχές και πτώση της θερμοκρασίας
15.03.26 , 12:16 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 16/3/2026 - 22/3/2025
15.03.26 , 12:11 «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» - Στην Ελλάδα ο εμβληματικός πίνακας
15.03.26 , 11:49 Μαριέττα Χρουσαλά: Ο πολυτελής προορισμός όπου γιόρτασε τα γενέθλιά της
15.03.26 , 11:40 Μέτρο: Άρπαξε με την απειλή όπλου αλυσίδα κι έτρεξε να διαφύγει στο τούνελ
15.03.26 , 11:15 Με αυτούς «δένει» την άμυνά του - Οι δύο βασικοί Έλληνες που θέλει ο ΠΑΟ!
15.03.26 , 11:13 Τροχαίο Βούλα: Το διπλό δράμα πίσω από την τραγωδία
15.03.26 , 10:51 Ιωάννινα: Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου – «Έβλεπα τα αίματα και τρελαινόμουν»
15.03.26 , 10:49 Τζένη Μπαλατσινού: «Δεν είμαι η γυναίκα του Υπουργού, ούτε η κυρία κανενός»
15.03.26 , 10:18 Θεσσαλονίκη: Σήμερα η κηδεία του του 20χρονου - Αναζητούνται οι φίλοι του
15.03.26 , 10:18 TractioN: Ένα μοντέλο με... διαστημική παραγωγή στη σημερινή εκπομπή!
15.03.26 , 09:35 Τραμπ: «Ίσως βομβαρδίσουμε κανά δυο φορές το νησί Χαργκ για πλάκα»
Τζένη Μπαλατσινού: «Δεν είμαι η γυναίκα του Υπουργού, ούτε η κυρία κανενός»
Η Αλίκη Καραμανλή στην πρώτη της συνέντευξη: «Οι γονείς µου µε στηρίζουν»
Πέτρος Κωστόπουλος: «Έκαναν μπούλινγκ στην κόρη μου τη μεγάλη, την Αμαλία!»
Διάβαζε στο σκοτάδι με τα ποντίκια, αλλά κατάφερε να μπει στο Πανεπιστήμιο
Ελαιοκομικό Μητρώο: Βήμα – βήμα η διαδικασία για δήλωση των ελαιόδεντρων
Σίσσυ Χρηστίδου: «Όταν έγραψαν για τη σχέση με τον Γιάννη Στάνκογλου...»
Σίσσυ Χρηστίδου για Ε. Μενεγάκη: «Είναι άδικο να βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση»
Τσαρούχας για Παπαθωμά: «Ήταν ένας πολύ δύσκολος άνθρωπος»
Άρης Σερβετάλης: Βόλτα στην Αθήνα με total black outfit και καπέλο
Ζαρίφη για Μενεγάκη: «Η διάψευσή της έκλεισε τα στόματα όλων»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο άτομα, 18χρονος Έλληνας και 27χρονος παράτυπος μετανάστης, άρπαξαν αλυσίδα από επιβάτη στο Μετρό Αγία Μαρίνα με απειλή όπλου.
  • Ο 18χρονος προσπάθησε να διαφύγει μέσω του τούνελ του Μετρό, προκαλώντας διακοπή ηλεκτροδότησης και παρακώλυση συγκοινωνιών.
  • Οι δράστες συνελήφθησαν από την αστυνομία και οδηγήθηκαν στο τμήμα δίωξης εγκλημάτων.
  • Ο 18χρονος είχε προηγούμενο περιστατικό ληστείας το 2025, τραυματίζοντας θύμα του.
  • Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν στον Εισαγγελέα.

Σκηνές από κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν στον σταθμό του Μετρό «Αγία Μαρίνα», όταν δύο άτομα άρπαξαν από επιβάτη αλυσίδα με την απειλή όπλου και ο ένας από αυτούς προσπάθησε να διαφύγει μέσα από το τούνελ του Μετρό. 

Συναγερμός στο Μετρό Συντάγματος: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις γραμμές

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. το περιστατικό έγινε το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, όταν ένας 18χρονος Έλληνας κι ένας 27χρονος παράτυπος μετανάστης επιτέθηκαν σε επιβάτη μέσα σε συρμό του Μετρό για να του πάρουν την αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό του. 

Όταν ο επιβάτης αντιστάθηκε, οι δύο νεαροί βγήκαν από τον συρμό και πήγαν στο επίπεδο επικύρωσης εισιτηρίων. Εκεί, υπό την απειλή όπλου πήραν αλυσίδα από άλλος επιβάτη. Ο 27χρονος βγήκε από τον σταθμό, όμως ο 18χρονος μπήκε στο τούνελ του Μετρό και προσπάθησε να διαφύγει από εκεί. 

Μετρό: Έκλεψαν το πορτοφόλι γιατρού και αναγκάστηκε να ζητιανέψει!

Η ηλεκτροδότηση  διεκόπη, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί ο συρμός, δημιουργώντας σημαντική παρακώλυση των συγκοινωνιών. 

Μετρό Ανθούπολη: Έβγαλε μαχαίρι για μια θέση - «Τρέχαμε να προστατευτούμε»

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τους δύο δράστες και να του συλλάβουν. Οδηγήθηκαν στο τμήμα δίωξης κι εξιχνίασης εγκλημάτων Αγίας Βαρβάρας και από την έρευνα προέκυψε πως ο 18χρονος ήταν ο δράστης ληστείας που είχε γίνει τον Ιούλιο του 2025, όταν και πάλι είχε αρπάξει μια αλυσίδα από τον λαιμό ενός άνδρα, τραυματίζοντάς τον. 

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΕΤΡΟ
 |
ΛΗΣΤΕΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top