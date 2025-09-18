Μετρό: Έκλεψαν το πορτοφόλι γιατρού και αναγκάστηκε να ζητιανέψει!

Δεν είχε χρήματα για να επιστρέψει στο σπίτι του

Πηγή: Ρεπορτάζ Γεωργία Χάρδα, μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Απίστευτη περιπέτεια βίωσε γιατρός από την Αμαλιάδα, που αντί να βρεθεί σε συνέδριο στην Πορτογαλία αναγκάστηκε να ζητιανεύει για να γυρίσει πίσω!  

«Ανάπηρη» επαίτης αρχίζει να… τρέχει και χτυπά δημοσιογράφο του Star!

Όπως ανέφερε η Γεωργία Χάρδα στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star, o γιατρός Ευάγγελος Δημητρόπουλος, Διευθυντής Επειγόντων Περιστατικών στο τοπικό νοσοκομείο, ξεκίνησε από την Αμαλιάδα με προορισμό την Πορτογαλία προκειμένου να παρακολουθήσει ένα συνέδριο. Βρέθηκε στο μετρό στην Αθήνα και χωρίς να το καταλάβει, του άνοιξαν το τσαντάκι. 

Αυτές είναι γραμμές λεωφορείων, μετρό, τραμ με 24ωρη λειτουργία

Μόλις έφτασε στο αεροδρόμιο, ενώ ανέβαινε τις σκάλες διαπίστωσε ότι το πορτοφόλι του είχε κλαπεί, μαζί με τις κάρτες, την ταυτότητα και τα χρήματα. 

Γιατρός αναγκάστηκε να κάνει επαιτεία μετά την κλοπή του πορτοφολιού του στο μετρό

Γιατρός αναγκάστηκε να κάνει επαιτεία μετά την κλοπή του πορτοφολιού του στο μετρό 

«Έγδυναν» τουρίστες στην Πλάκα: Τα απίστευτα κόλπα που χρησιμοποιούσαν

Ακυρώθηκαν όλα τα σχέδιά του καθώς δεν μπορούσε να αξιδέψει χωρίς ταυτότητα και χρήματα. Τελικά αναγκάστηκε να ζήτησε βοήθεια από τους περαστικούς. Άπλωσε το χέρι και έκανε επαιτεία, όπως δήλωσε στο Star! 

Συγκέντρωσε 23 ευρώ για να πάρει το μετρό και να γυρίσει πίσω στο Περιστέρι, σε σπίτι συγγενικού του προσώπου. Λίγο αργότερα, δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από την Αστυνομία, που του είπε ότι βρέθηκε το πορτοφόλι του, χωρίς χρήματα, αλλά με όλα τα υπόλοιπα μέσα.


 

