«Ανάπηρη» επαίτης αρχίζει να… τρέχει και χτυπά δημοσιογράφο του Star!

Πηγή: Ρεπορετάζ Βαγγέλης Γκούμας, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Γυναίκες Ρομά που ζητιανεύουν στο εμπορικό κέντρο της Κηφισιάς, υποδυόμενες τις άπορες μητέρες και τις ανάπηρες, έχουν γίνει ο τρόμος των περαστικών. Η δράση τους όμως αποκαλύφθηκε το πρωί όταν επιτέθηκαν στο τηλεοπτικό συνεργείο του Star. 

12 συλλήψεις σε επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε οικισμό Ρομά του Ασπρόπυργου

Mάλιστα έγινε και ένα «θαύμα»: H ανάπηρη γυναίκα, όταν είδε την κάμερα, άρχισε να… τρέχει, ενώ χτύπησε στο κεφάλι τον δημοσιογράφο του Star Bαγγέλη Γκούμα, με το πλακάτ που έγραφε «βοηθήστε με»!  

Στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ ο Β. Γκούμας τόλμησε να ρωτήσει τη γυναίκα: «Κυρία, περπατάτε τώρα; Πριν από λίγο δεν μπορούσατε να κουνηθείτε» για να δεχθεί επίθεση με το πλακάτ! Πριν από λίγα λεπτά ήταν… ανάπηρη και ζητιάνευε  στο πεζοδρόμιο. Ζητούσε ελεημοσύνη από τις περαστικές κυρίες. έλεγε με τρεμάμενη φωνή ότι δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια της και ότι πεινούσε.

Επίθεση Ρομά στον δημοσιογράφο του Star Βαγγέλη Γκούμα

Επίθεση Ρομά στον δημοσιογράφο του Star Βαγγέλη Γκούμα 

«Ανάπηρη - Ρομά επαίτης: «Φύγε, μην σηκωθώ και σε βαρέσω»

Όταν η γυναίκα είδε να την τραβάει η κάμερα αποκάλυψε ποια πραγματικά είναι, απειλώντας:  «Ρε φύγε, μην σηκωθώ πάνω και σου τραβήξω καμία!»

Με παρελθόν και... περιουσία οι διαρρήκτες Ρομά που συνελήφθησαν

Ρομά επαίτης πετάει πέτρες στην κάμερα

«Γιατί τραβάς, εσύ; γιατί τραβάς;» ακούστηκε να λέει στον εικονολήπτη του Star, του οποίου χτύπησε την κάμερα. 

Η δήθεν ανάπηρη Ρομά απειλεί και χτυπάει την κάμερα του Star

Η δήθεν ανάπηρη Ρομά απειλεί και χτυπάει την κάμερα του Star   

Δυστυχώς δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Ρομά επαιτούν εκμεταλλευόμενοι μικρά ή ανήμπορα παιδιά. Η συγκεκριμένη γυναίκα είχε στηθεί με ένα παιδάκι έξω από κατάστημα καλλυντικών στη λεβίδου και ζητούσε χρήματα. Στο βίντεο   φαίνεται πώς πέταξε το καρότσι για να έχει την άνεση να χτυπήσει το τηλεοπτικό συνεργείο του Star και τον Βαγγέλη Γκούμα!  

Αχαρνές-καταυλισμός Αγία Σωτήρα: Eπίθεση στο τηλεοπτικό συνεργείο του Star

Εμπορικό κέντρο Κηφισιάς: «Μαϊμού» ζητιάνες ρομά βωμολοχούν και δέρνουν

Στο βίντεο φαίνεται να βρίζει επίσης το τηλεοπτικό συνεργείο.       

Για την ιστορία, η Ρομά που ζητιάνευε με το παιδάκι φώναξε την «ανάπηρη»  που περπατούσε «μάμα».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
