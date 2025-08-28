12 συλλήψεις σε επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε οικισμό Ρομά του Ασπρόπυργου

Έρευνες σε σπίτια και αποξηλώσεις καλωδίων ρευματοκλοπής

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.08.25 , 18:01 Γιολάντα Καλογεροπούλου: Η έκπληξη του Σβήγκου και της Μπόμπα
28.08.25 , 17:59 Κηδεία Ντα Κόστα: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο στον ποδοσφαιριστή
28.08.25 , 17:51 Θρίλερ σε πτήση από Κέρκυρα - Aναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο Άκτιο!
28.08.25 , 17:39 Nissan: Το μυστικό που κρύβεται στον κινητήρα e-Power
28.08.25 , 17:33 ΟΠΕΚΑ: Την Παρασκευή 29/8/2025 θα καταβληθούν τα κοινωνικά επιδόματα
28.08.25 , 17:33 Φαίη Σκορδά: Έφτιαξε φανουρόπιτα στην κουζίνα του σπιτιού της
28.08.25 , 17:21 Χαλάει ο καιρός: Ψυχρή λίμνη φέρνει βροχές το Σαββατοκύριακο
28.08.25 , 17:17 12 συλλήψεις σε επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε οικισμό Ρομά του Ασπρόπυργου
28.08.25 , 17:01 Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τον Βύρωνα Βασιλειάδη και τον γιο τους
28.08.25 , 16:55 Παλλήνη: 43χρονος «φύτεψε» κάμερες σε τουαλέτες της εταιρίας που δουλεύει
28.08.25 , 16:39 Ήβη Αδάμου - Μιχάλης Κουινέλης: Η τρυφερή πόζα στα σοκάκια της Πάρου
28.08.25 , 16:33 Ιωάννα Λίλη: Ποζάρει με την κόρη της, Μαρία Ζαγοράκη στις διακοπές τους
28.08.25 , 16:07 Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Oι λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί
28.08.25 , 16:00 Σοφία Καρβέλα: Η σπάνια φωτογραφία με τον πατέρα της, Νίκο Καρβέλα
28.08.25 , 15:38 Ανησυχία για τα ελληνικά αυγά: Εντοπίστηκαν τοξικές ουσίες και φυτοφάρμακα
Γιάννης Αϊβάζης: Σε σχέση με γοητευτική επιχειρηματία, μετά το διαζύγιό του
Ιωάννα Λίλη: Ποζάρει με την κόρη της, Μαρία Ζαγοράκη στις διακοπές τους
Φαίη Σκορδά: Έφτιαξε φανουρόπιτα στην κουζίνα του σπιτιού της
Αντωνά για τη νέα σύντροφο Αϊβάζη: «Είναι 35 ετών και πολύ εντυπωσιακή»
Κούρκουλου: Οι οικογενειακές φωτογραφίες και η ευχάριστη ανακοίνωση
Στάθης Μαντζώρος: Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο τις τελευταίες εβδομάδες
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας: Oι λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί
Βίκυ Καγιά: Τα super glam looks στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας
Αμαλία Κωστοπούλου: Πρόβα νυφικού με τη μητέρα της στη Νέα Υόρκη
Έτοιμη για κόμμα η Καρυστιανού; Συγκέντρωση στη ΔΕΘ για τα Τέμπη
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ελληνική Αστυνομία
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ειδική αστυνομική επιχείρηση ευρείας κλίμακας, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης, 27 Αυγούστου, σε οικισμό Ρομά του Ασπροπύργου με σκοπό, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην περιοχή.

Ασπρόπυργος: Ρομά Καίνε Καλώδια Δίπλα Στις Γραμμές

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής και σε αυτήν συμμετείχαν αστυνομικοί της παραπάνω Υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της ΟΠΚΕ, της ΔΙΑΣ, της ΟΕΠΤΑ, αστυνομικός σκύλος και μη στελεχωμένο αεροσκάφος (drone).

Ασπρόπυργος: Aστυνομική επιχείρηση μετά από πυροβολισμούς- 17 συλλήψεις

Κατά την διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά 12 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, πλαστογραφία κ.ά., ενώ βεβαιώθηκαν παραβάσεις ΚΟΚ για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας.

Αποκλειστικό Star: Ξυλοκόπησαν υπαλλήλους καθαριότητας στον Ασπρόπυργο

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης και κάμερα παρακολούθησης.

Τέλος, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

«Πέναλτι» 100% για τις ρευματοκλοπές

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
 |
ΡΟΜΑ
 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΛΑΣ
 |
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΡΟΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top