Ασπρόπυργος: Aστυνομική επιχείρηση μετά από πυροβολισμούς- 17 συλλήψεις

Υπό διερεύνηση είναι από την ΕΛ.ΑΣ περιστατικό με πυροβολισμούς μεταξύ Ρομά και ομογενών τους από την πρώην Σοβιετική Ένωση, που σημειώθηκε στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου, το απόγευμα της Δευτέρας 4/8/25.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα για διάφορα αδικήματα, ενώ η επιχείρηση αναμένεται να συνεχιστεί καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι Αρχές πραγματοποιούν στοχευμένους ελέγχους και έρευνες σε σπίτια και οχήματα.

Όλα ξεκίνησαν όταν τέσσερις Ρομά, που βρίσκονταν μέσα σε αυτοκίνητο, καταδίωξαν όχημα στο οποίο επέβαιναν νεαροί ομογενείς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Ακολούθησε έντονος καυγάς μεταξύ των δύο ομάδων. Οι ομογενείς, αποχώρησαν από το σημείο και κατέφυγαν σε επιχείρηση κοντά στον καταυλισμό, που φέρεται να ανήκει σε δύο εξ αυτών.

Οι Ρομά τους ακολούθησαν και άνοιξαν πυρ προς το κτίριο της επιχείρησης, ενώ κάλυκες και τρύπες από σφαίρες βρέθηκαν σε διπλανά σπίτια.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά ακούστηκαν τουλάχιστον 40 πυροβολισμοί, ενώ οι δράστες φώναζαν τα μέλη της αντίπαλης ομάδας να βγουν έξω από το κτίριο.

