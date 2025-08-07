Ασπρόπυργος: Aστυνομική επιχείρηση μετά από πυροβολισμούς- 17 συλλήψεις

Άγρια σύγκρουση μεταξύ Ρομά και ομογενών από την πρώην Σοβιετική Ένωση

Τελευταία Νέα
07.08.25 , 11:01 Η επιστήμη απεφάνθη: Αυτό το φρούτο πρέπει να τρώμε καθημερινά
07.08.25 , 11:00 Νίκος Γιαλέλης: Είναι ο Υπενωμοτάρχης των Προσκόπων στη σειρά Τα Φαντάσματα
07.08.25 , 10:43 Toyota Ηellas: Ενισχύει την παρουσία της στα Νότια Προάστια
07.08.25 , 10:39 Εριέττα Κούρκουλου: Απαθανατίζει τον γιο της στο κυκλαδίτικο μπαλκόνι τους
07.08.25 , 10:27 Ασπρόπυργος: Aστυνομική επιχείρηση μετά από πυροβολισμούς- 17 συλλήψεις
07.08.25 , 10:16 Φρίκη: Ακινητοποιούσε τη 10χρονη κόρη της για να τη βιάζει ο σύντροφός της
07.08.25 , 09:58 Ποιον γκαρντ θέλει στην ομάδα ο Γιώργος Μπαρτζώκας;
07.08.25 , 09:42 Οικογενειακές διακοπές στην Ελλάδα - Οι απόλυτοι προορισμοί
07.08.25 , 09:41 Αιτωλικό: 4χρονος κατανάλωσε ηρεμιστικά χάπια
07.08.25 , 09:33 Τάσος Τσαλούχος: Η αναβίωση παλιών ελληνικών σειρών και το TikTok
07.08.25 , 09:20 Παλαιό Φάληρο: «Η Τζένα ήταν άρρωστη και χτυπημένη 9 μέρες πριν πεθάνει»
07.08.25 , 09:16 OMODA 9 SHS: Πεντάστερο στην ασφάλεια - Πότε έρχεται στην Ελλάδα
07.08.25 , 09:10 Kαιρός: Βοριάδες έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο- Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο
07.08.25 , 09:03 Η «καταραμένη»​​​​​​​ ζωή της Ελίζαμπεθ Τέιλορ
07.08.25 , 08:51 Ανθή Βούλγαρη: «Ένιωθα τύψεις που δεν γέννησα φυσιολογικά»
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου Eurokinissi ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
Ασπρόπυργος: Αστυνομική επιχείρηση μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς μεταξύ Ρομά/ βίντεο ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Υπό διερεύνηση είναι από την ΕΛ.ΑΣ περιστατικό με πυροβολισμούς μεταξύ Ρομά και ομογενών τους από την πρώην Σοβιετική Ένωση, που σημειώθηκε στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου, το απόγευμα της Δευτέρας 4/8/25.

Ασπρόπυργος: 3 παιδιά τραυματίσθηκαν από σφαίρες!

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα για διάφορα αδικήματα, ενώ η επιχείρηση αναμένεται να συνεχιστεί καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι Αρχές πραγματοποιούν στοχευμένους ελέγχους και έρευνες σε σπίτια και οχήματα.

Άνω Λιόσια: Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς - Ένας τραυματίας

Όλα ξεκίνησαν όταν τέσσερις Ρομά, που βρίσκονταν μέσα σε αυτοκίνητο, καταδίωξαν όχημα στο οποίο επέβαιναν νεαροί ομογενείς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Ακολούθησε έντονος καυγάς μεταξύ των δύο ομάδων. Οι ομογενείς, αποχώρησαν από το σημείο και κατέφυγαν σε επιχείρηση κοντά στον καταυλισμό, που φέρεται να ανήκει σε δύο εξ αυτών. 

Ασπρόπυργος: Σοκ από τα ντοκουμέντα με τα τραυματισμένα παιδιά

Οι Ρομά τους ακολούθησαν και άνοιξαν πυρ προς το κτίριο της επιχείρησης, ενώ κάλυκες και τρύπες από σφαίρες βρέθηκαν σε διπλανά σπίτια. 

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά ακούστηκαν τουλάχιστον 40 πυροβολισμοί, ενώ οι δράστες φώναζαν τα μέλη της αντίπαλης ομάδας να βγουν έξω από το κτίριο.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
 |
ΡΟΜΑ
 |
ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ
 |
ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top