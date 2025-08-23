Αποκλειστικό Star: Ξυλοκόπησαν υπαλλήλους καθαριότητας στον Ασπρόπυργο

Στο νοσοκομείο κατέληξε οδηγός απορριμματοφόρου του δήμου Ασπροπύργου, ενώ ακόμη δύο υπάλληλοι τραυματίστηκαν μετά την άγρια επίθεση που δέχθηκαν από αγνώστους την ώρα που έκαναν αποκομιδή απορριμμάτων. Στο Star και τον Βαγγέλη Γκούμα μίλησαν αποκλειστικά ο οδηγός του απορριμματοφόρου αλλά και ακόμη ένας τραυματίας μετά την επίθεση που δέχθηκαν.

«Με χτύπησαν στο μάτι και μου έριξαν πέτρα στο κεφάλι», είπε στο Star ο υπάλληλος καθαριότητας που προσπάθησε να βοηθήσει τον οδηγό του απορριμματοφόρου.

«Είχαμε σταματήσει και εκείνοι πήραν τον οδηγό και τον χτύπησαν».

Υπάλληλος καθαριότητας του δήμου Ασπροπύργου μίλησε για το μεροκάματο του τρόμου στον Βαγγέλη Γκούμα και την επίθεση που δέχθηκαν από αγνώστους - Προσπάθησε να βοηθήσει τον οδηγό του απορριμαμματοφόρου και ούτε εκείνος γλίτωσε από τη μανία των δραστών

Ο κ. Κώστας δείχνει τα τραύματά του στην κάμερα του Star και περιγράφει την κόλαση που έζησε όταν προσπάθησε να βοηθήσει τον συνάδελφό του, τον οδηγό του απορριμματοφόρου.

Οι τρεις υπάλληλοι δέχθηκαν άγρια επίθεση στις 11 το βράδυ την ώρα που έκαναν αποκομιδή απορριμμάτων. Όλα ξεκίνησαν όταν άγνωστοι τους πλησίασαν με το αυτοκίνητό τους σε δρόμο στη θέση Γκορυτσά στον Ασπρόπυργο.

Ήταν το μεροκάματο του τρόμου για τον οδηγό του απορριμματοφόρου και τους δύο συναδέλφους του.

Οι άγνωστοι έβαλαν το αυτοκίνητο μπροστά στο απορριμματοφόρο, το σταμάτησαν και στη συνέχεια τους κατέβασαν και άρχισαν να τους ξυλοκοπούν άγρια.

Ασπρόπυργος: Η συγκλονιστική περιγραφή του οδηγού του απορριμματοφόρου - «Μου έχουν σπάσει το σαγόνι»

«Κατέβηκαν από το αυτοκίνητο πέντε με έξι άτομα και μέσα σε πέντε λεπτά με έβαλαν κάτω και μετά έφυγαν. Μου έσπασαν το σαγόνι, έχω αιματώματα στο κεφάλι», ανέφερε στο Star ο οδηγός του απορριμματοφόρου.

Το θύμα μεταφέρθηκε με βαριά τραύματα στο Θριάσιο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται.

«Το θεωρούμε εντελώς απαράδεκτο και καταδικάζουμε την ενέργεια», είπε μιλώντας στο Star o δήμαρχος Ασπροπύργου, Ιωάννης Ηλίας.



Η αστυνομία ερευνά υλικό από τις κάμερες ασφαλείας αλλά και μαρτυρίες για να εντοπίσει τους δράστες.

