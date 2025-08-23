Αποκλειστικό Star: Ξυλοκόπησαν υπαλλήλους καθαριότητας στον Ασπρόπυργο

Σοκάρουν οι μαρτυρίες στον Βαγγέλη Γκούμα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.08.25 , 18:53 Γυναικοκτονία στον Βόλο: Η στιγμή της σύλληψης του 40χρονου
23.08.25 , 18:20 Προφυλακίσθηκε ο Βούλγαρος οδηγός για το τροχαίο στον Ίασμο
23.08.25 , 18:10 ΗΠΑ: Παραμένουν στη φυλακή oι αδελφοί Μενέντεζ
23.08.25 , 18:04 Route 360: Αγωνία για τον Γιάννη και τη Βάσω: Το drone έχασε τα ίχνη τους
23.08.25 , 18:03 Route 360: Ένας εναλλακτικός γάμος με άλογα
23.08.25 , 18:02 Route 360: Αποχώρησαν δύο μέλη από το πλήρωμα
23.08.25 , 18:01 Route 360: Εξερευνώντας τα νησιά Μαρκέζας στη Γαλλική Πολυνησία
23.08.25 , 18:00 Route 360: Γιάννης και Βάσω ξεκινούν μαθήματα κανό!
23.08.25 , 17:10 Αποκλειστικό Star: Ξυλοκόπησαν υπαλλήλους καθαριότητας στον Ασπρόπυργο
23.08.25 , 17:00 Μετά τον Ζαφείρη ο ΠΑΟΚ «δουλεύει» κι άλλη μεγάλη μεταγραφή
23.08.25 , 16:21 Βόλος: Συνελήφθη ο 40χρονος που δολοφόνησε τη σύζυγό του
23.08.25 , 15:37 Παξοί: Συγκλονίζει η γιαγιά της 4χρονης - «Είμαι σε σοκ, έτοιμη να πεθάνω»
23.08.25 , 15:10 Γιώργος Μαζωνάκης: Μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο πήγε για κούρεμα
23.08.25 , 14:53 Ηράκλειο: Διασωληνωμένοι 2 τραυματίες μετά από φωτιά σε αποδυτήρια γηπέδου
23.08.25 , 14:33 Νέκρος ο βοηθός σκηνοθέτη της δημοφιλούς σειράς «Emily in Paris»
Route 360: Αγωνία για τον Γιάννη και τη Βάσω: Το drone έχασε τα ίχνη τους
Φαίη Σκορδά: Απόδραση στο εξωτερικό λίγο πριν τη νέα σεζόν
Γιώργος Μαζωνάκης: Μετά το εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο πήγε για κούρεμα
Ιωάννα Τούνη: Παντρεύεται η κολλητή της, Στέλλα Πάσσαρη!
«My Love»: Μαρία Κορινθίου – Γιώργος Καραθανάσης: Ερωτευμένοι στην Ιταλία
Σπυροπούλου: Έζησε το απόλυτο καλοκαίρι με την οικογένειά της στη Νάξο!
«Έφυγε το καλύτερο παιδί»: Βαθιά συγκίνηση στην κηδεία του Βεσυρόπουλου
Ζέτα Μακρυπούλια: Στη Σάμο απολαμβάνοντας το αγαπημένο της παγωτό
Ανατροπή για το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι δεν το δικαιούνται
Βόλος: Συνελήφθη ο 40χρονος που δολοφόνησε τη σύζυγό του
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Βαγγέλη Γκούμα στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο νοσοκομείο κατέληξε οδηγός απορριμματοφόρου του δήμου Ασπροπύργουενώ ακόμη δύο υπάλληλοι τραυματίστηκαν μετά την άγρια επίθεση που δέχθηκαν από αγνώστους την ώρα που έκαναν αποκομιδή απορριμμάτων. Στο Star και τον Βαγγέλη Γκούμα μίλησαν αποκλειστικά ο οδηγός του απορριμματοφόρου αλλά και ακόμη ένας τραυματίας μετά την επίθεση που δέχθηκαν.

Κυψέλη - Αποκλειστικό: «Με χτυπούσαν με μπουνιές και οι τρεις στο κεφάλι»

«Με χτύπησαν στο μάτι και μου έριξαν πέτρα στο κεφάλι», είπε στο Star ο υπάλληλος καθαριότητας που προσπάθησε να βοηθήσει τον οδηγό του απορριμματοφόρου.

«Είχαμε σταματήσει και εκείνοι πήραν τον οδηγό και τον χτύπησαν».

Ασπρόπυργος: Άγνωστοι ξυλοκόπησαν υπαλλήλους καθαριότητας

Υπάλληλος καθαριότητας του δήμου Ασπροπύργου μίλησε για το μεροκάματο του τρόμου στον Βαγγέλη Γκούμα και την επίθεση που δέχθηκαν από αγνώστους - Προσπάθησε να βοηθήσει τον οδηγό του απορριμαμματοφόρου και ούτε εκείνος γλίτωσε από τη μανία των δραστών

Ο κ. Κώστας δείχνει τα τραύματά του στην κάμερα του Star και περιγράφει την κόλαση που έζησε όταν προσπάθησε να βοηθήσει τον συνάδελφό του, τον οδηγό του απορριμματοφόρου.

Οι τρεις υπάλληλοι δέχθηκαν άγρια επίθεση στις 11 το βράδυ την ώρα που έκαναν αποκομιδή απορριμμάτων. Όλα ξεκίνησαν όταν άγνωστοι τους πλησίασαν με το αυτοκίνητό τους σε δρόμο στη θέση Γκορυτσά στον Ασπρόπυργο.

Ήταν το μεροκάματο του τρόμου για τον οδηγό του απορριμματοφόρου και τους δύο συναδέλφους του.

Οι άγνωστοι έβαλαν το αυτοκίνητο μπροστά στο απορριμματοφόρο, το σταμάτησαν και στη συνέχεια τους κατέβασαν και άρχισαν να τους ξυλοκοπούν άγρια. 

Ασπρόπυργος: Η συγκλονιστική περιγραφή του οδηγού του απορριμματοφόρου - «Μου έχουν σπάσει το σαγόνι»

«Κατέβηκαν από το αυτοκίνητο πέντε με έξι άτομα και μέσα σε πέντε λεπτά με έβαλαν κάτω και μετά έφυγαν. Μου έσπασαν το σαγόνι, έχω αιματώματα στο κεφάλι», ανέφερε στο Star ο οδηγός του απορριμματοφόρου.

Το θύμα μεταφέρθηκε με βαριά τραύματα στο Θριάσιο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται.

«Το θεωρούμε εντελώς απαράδεκτο και καταδικάζουμε την ενέργεια», είπε μιλώντας στο Star o δήμαρχος Ασπροπύργου, Ιωάννης Ηλίας.

Η αστυνομία ερευνά υλικό από τις κάμερες ασφαλείας αλλά και μαρτυρίες για να εντοπίσει τους δράστες.

 

Δείτε ολόκληρο το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
 |
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top