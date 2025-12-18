Φλορίντα Πετρουτσέλι: Βόλτα στο κέντρο με τον σύζυγό και τα παιδιά τους

Ο φωτογραφικός φακός τους απαθανάτισε να περπατούν στη Βουκουρεστίου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.12.25 , 12:19 GNTM- Edouardo: «Mε την Ειρήνη είχαμε ένα έντονο φλερτ. Είμαστε καλά μαζί»
18.12.25 , 12:15 GNTM approved: Το προϊόν που ενεργοποιείται με τη θερμότητα
18.12.25 , 12:01 Στα δικαστήρια ο καλλιτέχνης που καταγγέλλει τον Μαζωνάκη για ασέλγεια
18.12.25 , 11:47 Σουηδία: 12χρονος σκότωσε λάθος άτομο σε πληρωμένο συμβόλαιο θανάτου!
18.12.25 , 11:47 Μαζωνάκης: «Απολύτως ψευδείς κι ανυπόστατες οι καταγγελίες σε βάρος μου»
18.12.25 , 11:44 Μαύρη σοκολάτα: Νέα έρευνα αποδεικνύει ότι επιβραδύνει τη γήρανση
18.12.25 , 11:37 Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις: Με το βλέμμα στο 2026
18.12.25 , 11:29 Ακριβότερο φέτος το χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Αναλυτικοί πίνακες
18.12.25 , 11:13 Έπεσε ξύλο σε αγώνα ποδοσφαίρου
18.12.25 , 10:53 Φωκίδα: «Πάω στους αγγέλους», είπε και αυτοπυρπολήθηκε στο όχημά του
18.12.25 , 10:47 Αγρότες: Σκληραίνουν τη στάση τους – Κρίσιμη σύσκεψη στις Σέρρες
18.12.25 , 10:20 GNTM: Αποκλειστικό απόσπασμα από τον ημιτελικό - H αποχώρηση
18.12.25 , 10:15 Μπέττυ Μαγγίρα για GNTM: «Η δοκιμασία ήταν φανταστική»
18.12.25 , 10:11 Μήνυση κι αγωγή κατά της Κωνσταντοπούλου ετοιμάζει ο Σκέρτσος
18.12.25 , 10:01 Φλορίντα Πετρουτσέλι: Βόλτα στο κέντρο με τον σύζυγό και τα παιδιά τους
Μαρίζου Ρίζου: «Ο πατέρας μου ερχόταν οριακά μεθυσμένος στα live»
Στα δικαστήρια ο καλλιτέχνης που καταγγέλλει τον Μαζωνάκη για ασέλγεια
Μπαλατσινού: Ο γιος της δεν ξέρει ποιο χριστουγεννιάτικο γλυκό να διαλέξει
Μαζωνάκης: «Απολύτως ψευδείς κι ανυπόστατες οι καταγγελίες σε βάρος μου»
Ο Καποδίστριας του Σμαραγδή είναι αδερφός πολύ γνωστής Ελληνίδας ηθοποιού
Ο Άρης Μουγκοπέτρος δείχνει για πρώτη φορά τα πρόσθετα δάχτυλά του
Ναταλία Καποδίστρια: Ηθοποιός η τελευταία απόγονος του Ιωάννη Καποδίστρια
Καινούργιου: Με τον σύντροφό της στη Βουκουρεστίου- Η στιλάτη εμφάνιση της
Τροχός της Τύχης: Έλυσε τον γρίφο πριν ξεκινήσει ο χρόνος!
Στην αντεπίθεση ο Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η σπόντα για την Τούνη στο TikTok
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Φλορίντα Πετρουτσέλι: Όσα είχε πει στο Breakfast@Star, τον Ιούνιο του 2025
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός τη Φλορίντα Πετρουτσέλι με τον σύζυγό της, Άρη Γούτο και τα δυο τους παιδιά. 

Άρης Γούτος - Φλορίντα Πετρουτσέλι με τα παιδιά τους στο κέντρο/ NDP

Άρης Γούτος - Φλορίντα Πετρουτσέλι με τα παιδιά τους στο κέντρο/ NDP

Η οικογένεια απόλαυσε τη βόλτα της στο κέντρο της Αθήνας, περπατώντας στην οδό Βουκουρεστίου.

Άρης Γούτος - Φλορίντα Πετρουτσέλι με τα παιδιά τους στο κέντρο/ NDP

Άρης Γούτος - Φλορίντα Πετρουτσέλι με τα παιδιά τους στο κέντρο/ NDP

Η Φλορίντα Πετρουτσέλι με casual εμφάνιση, φορούσε εφαρμοστό μαύρο τζιν, μαύρο κοντό jacket και μαύρα αρβυλάκια με διπλή σόλα. Στην εμφάνισή της ξεχώρισε η δερμάτινη mini bag του οίκου Gucci, που φορούσε χιαστί. 

Φλορίντα Πετρουτσέλι με τα παιδιά της στο κέντρο/ NDP

Φλορίντα Πετρουτσέλι με τα παιδιά της στο κέντρο/ NDP

Στο ένα της χέρι κρατούσε τον περίπου 5 ετών γιο της, Κωνταντή και στο άλλο την κόρη την περίπου 7 ετών κόρη της Μαίρη.

Η παρουσιάστρια και ο επιχειρηματίας είναι ζευγάρι σχεδόν 10 χρόνια. Παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στο δημαρχείο της Βούλας, το 2018.

Τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς ήρθε στον κόσμο η κόρη τους. 

Τον Μάιο του 2020, γεννήθηκε ο γιος τους, μεγαλώνοντας την ευτυχία της οικογένειας.Μάλιστα, νονοί του μικρού Κωνσταντή ήταν η καλή φίλη της Πετρουτσέλι, Ελεονώρα Μελέτη και ο σύζυγός της, Θοδωρής Μαροσούλης. 

Ελεονώρα Μελέτη - Φλορίντα Πετρουτσέλι με τις κόρες τους στα καρότσια, Γλυφάδα, 2017/ NDP

Ελεονώρα Μελέτη - Φλορίντα Πετρουτσέλι με τις κόρες τους στα καρότσια, Γλυφάδα, 2017/ NDP

Η Φλορίντα ξεκίνησε την πορεία της στην τηλεόραση, συμμετέχοντας στο πάνελ των εκπομπών «Πρωινή Μελέτη», «Mega Καλημέρα» κ.ά. Η τελευταία φορά που την είδαμε τηλεοπτικά ήταν στο πάνελ της εκπομπής Mega Καλημέρα, πριν ρίξει αυλαία τον Απρίλιο του 2024. Ωστόσο, παραμένει ενεργή στα social media, κυρίως με περιεχόμενο μαγειρικής την οποία λατρεύει. 

Πριν από περίπου έξι μήνες, η παρουσιάστρια με καταγωγή από την Ιταλία, μετά από ένα δοκιμαστικό για εκπομπή στον Ant1, είχε μιλήσει στην κάμερα του Breakfast@Star για την αποχή της από την τηλεόραση. 

«Έχω τρέλα με τη μαγειρική. Άμα γυρίσω ποτέ στην τηλεόραση, θα γυρίσω με κάτι που μου αρέσει όπως είναι η μαγειρική. Φέτος, ήταν μια πολύ ωραία χρονιά, το χρειαζόμουν λίγο, έπρεπε να γίνει αυτή η παύση», είχε πει χαρακτηριστικά.

 

«Οι σχολιαστικές εκπομπές έχουν τελειώσει για μένα. Το καλοκαίρι μου είχαν πει να πάω... δεν μπορώ πλέον. Δεν ξανακάνω τέτοια εκπομπή, που χαρά είναι, 19 χρόνια ζούσα από αυτό, αλλά έχει τελειώσει μέσα μου», είχε συμπληρώσει.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΠΕΤΡΟΥΤΣΕΛΙ
 |
ΑΡΗΣ ΓΟΥΤΟΣ
 |
ΠΑΙΔΙΑ
 |
ΒΟΛΤΑ
 |
ΚΕΝΤΡΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top