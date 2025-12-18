Φλορίντα Πετρουτσέλι: Βόλτα στο κέντρο με τον σύζυγό και τα παιδιά τους

Φλορίντα Πετρουτσέλι: Όσα είχε πει στο Breakfast@Star, τον Ιούνιο του 2025

Σε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός τη Φλορίντα Πετρουτσέλι με τον σύζυγό της, Άρη Γούτο και τα δυο τους παιδιά.

Άρης Γούτος - Φλορίντα Πετρουτσέλι με τα παιδιά τους στο κέντρο/ NDP

Η οικογένεια απόλαυσε τη βόλτα της στο κέντρο της Αθήνας, περπατώντας στην οδό Βουκουρεστίου.

Άρης Γούτος - Φλορίντα Πετρουτσέλι με τα παιδιά τους στο κέντρο/ NDP

Η Φλορίντα Πετρουτσέλι με casual εμφάνιση, φορούσε εφαρμοστό μαύρο τζιν, μαύρο κοντό jacket και μαύρα αρβυλάκια με διπλή σόλα. Στην εμφάνισή της ξεχώρισε η δερμάτινη mini bag του οίκου Gucci, που φορούσε χιαστί.

Φλορίντα Πετρουτσέλι με τα παιδιά της στο κέντρο/ NDP

Στο ένα της χέρι κρατούσε τον περίπου 5 ετών γιο της, Κωνταντή και στο άλλο την κόρη την περίπου 7 ετών κόρη της Μαίρη.

Η παρουσιάστρια και ο επιχειρηματίας είναι ζευγάρι σχεδόν 10 χρόνια. Παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στο δημαρχείο της Βούλας, το 2018.

Τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς ήρθε στον κόσμο η κόρη τους.

Τον Μάιο του 2020, γεννήθηκε ο γιος τους, μεγαλώνοντας την ευτυχία της οικογένειας.Μάλιστα, νονοί του μικρού Κωνσταντή ήταν η καλή φίλη της Πετρουτσέλι, Ελεονώρα Μελέτη και ο σύζυγός της, Θοδωρής Μαροσούλης.

Ελεονώρα Μελέτη - Φλορίντα Πετρουτσέλι με τις κόρες τους στα καρότσια, Γλυφάδα, 2017/ NDP

Η Φλορίντα ξεκίνησε την πορεία της στην τηλεόραση, συμμετέχοντας στο πάνελ των εκπομπών «Πρωινή Μελέτη», «Mega Καλημέρα» κ.ά. Η τελευταία φορά που την είδαμε τηλεοπτικά ήταν στο πάνελ της εκπομπής Mega Καλημέρα, πριν ρίξει αυλαία τον Απρίλιο του 2024. Ωστόσο, παραμένει ενεργή στα social media, κυρίως με περιεχόμενο μαγειρικής την οποία λατρεύει.

Πριν από περίπου έξι μήνες, η παρουσιάστρια με καταγωγή από την Ιταλία, μετά από ένα δοκιμαστικό για εκπομπή στον Ant1, είχε μιλήσει στην κάμερα του Breakfast@Star για την αποχή της από την τηλεόραση.

«Έχω τρέλα με τη μαγειρική. Άμα γυρίσω ποτέ στην τηλεόραση, θα γυρίσω με κάτι που μου αρέσει όπως είναι η μαγειρική. Φέτος, ήταν μια πολύ ωραία χρονιά, το χρειαζόμουν λίγο, έπρεπε να γίνει αυτή η παύση», είχε πει χαρακτηριστικά.

«Οι σχολιαστικές εκπομπές έχουν τελειώσει για μένα. Το καλοκαίρι μου είχαν πει να πάω... δεν μπορώ πλέον. Δεν ξανακάνω τέτοια εκπομπή, που χαρά είναι, 19 χρόνια ζούσα από αυτό, αλλά έχει τελειώσει μέσα μου», είχε συμπληρώσει.