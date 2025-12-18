Φωκίδα: «Πάω στους αγγέλους», είπε και αυτοπυρπολήθηκε στο όχημά του

Σοκαρισμένη είναι η μικρή κοινότητα της Μαριολάτας Φωκίδας, μετά την αυτοκτονία συγχωριανού τους, ο οποίος αυτοπυρπολήθηκε στο αυτοκίνητό του. «Πάω στους αγγέλους», ήταν τα τελευταία λόγια του, πριν προβεί στο απονενοημένο διάβημα.

Ο 73χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, το οποίο είχε τυλιχθεί στις φλόγες, σε σημείο λίγο έξω από το χωριό, κοντά στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Την ίδια ώρα, φωτιά είχε ξεσπάσει και στο σπίτι, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr,, λίγη ώρα πριν από το τραγικό συμβάν, ο άνδρας είχε αναρτήσει στο διαδίκτυο ένα ηχητικό μήνυμα σε μορφή βίντεο, το οποίο, εκ των υστέρων, φαίνεται να άφηνε υπαινιγμούς για τις προθέσεις του. Στη συνέχεια, επισκέφθηκε πρατήριο καυσίμων, όπου γέμισε ένα δοχείο με βενζίνη. Κατά την αποχώρησή του, φέρεται να είπε στους εργαζόμενους ότι «πηγαίνει στους αγγέλους», φράση που τότε δεν έγινε αντιληπτή ως προειδοποίηση.

Λίγο αργότερα, διερχόμενοι οδηγοί είδαν το όχημά του να καίγεται και ειδοποίησαν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σχεδόν ταυτόχρονα έγινε γνωστό ότι φωτιά είχε εκδηλωθεί και στο σπίτι του. Στο σημείο έσπευσαν αρχικά δύο πυροσβεστικά οχήματα με οκτώ πυροσβέστες για την κατάσβεση της φωτιάς στο αυτοκίνητο, ενώ ενισχύσεις από την Άμφισσα και την Αμφίκλεια κλήθηκαν στη συνέχεια, προκειμένου να περιοριστεί η πυρκαγιά στην κατοικία και να αποφευχθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης σε γειτονικά σπίτια.

Ο 73χρονος είχε εγκατασταθεί μόνιμα στη Μαριολάτα μετά τη συνταξιοδότησή του. Πριν, ζούσε στο Περιστέρι με τη σύζυγό του και τον γιο τους. Η κόρη της οικογένειας είναι παντρεμένη και κατοικεί σε διαφορετικό νομό. Οι κάτοικοι του χωριού κάνουν λόγο για έναν αγαπητό άνθρωπο, κοινωνικό και πάντα πρόθυμο να προσφέρει εθελοντικά στον τόπο.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, το οποίο διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία.