Φωκίδα: «Πάω στους αγγέλους», είπε και αυτοπυρπολήθηκε στο όχημά του

Την ίδια ώρα καιγόταν το σπίτι του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.12.25 , 12:19 GNTM- Edouardo: «Mε την Ειρήνη είχαμε ένα έντονο φλερτ. Είμαστε καλά μαζί»
18.12.25 , 12:15 GNTM approved: Το προϊόν που ενεργοποιείται με τη θερμότητα
18.12.25 , 12:01 Στα δικαστήρια ο καλλιτέχνης που καταγγέλλει τον Μαζωνάκη για ασέλγεια
18.12.25 , 11:47 Σουηδία: 12χρονος σκότωσε λάθος άτομο σε πληρωμένο συμβόλαιο θανάτου!
18.12.25 , 11:47 Μαζωνάκης: «Απολύτως ψευδείς κι ανυπόστατες οι καταγγελίες σε βάρος μου»
18.12.25 , 11:44 Μαύρη σοκολάτα: Νέα έρευνα αποδεικνύει ότι επιβραδύνει τη γήρανση
18.12.25 , 11:37 Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις: Με το βλέμμα στο 2026
18.12.25 , 11:29 Ακριβότερο φέτος το χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Αναλυτικοί πίνακες
18.12.25 , 11:13 Έπεσε ξύλο σε αγώνα ποδοσφαίρου
18.12.25 , 10:53 Φωκίδα: «Πάω στους αγγέλους», είπε και αυτοπυρπολήθηκε στο όχημά του
18.12.25 , 10:47 Αγρότες: Σκληραίνουν τη στάση τους – Κρίσιμη σύσκεψη στις Σέρρες
18.12.25 , 10:20 GNTM: Αποκλειστικό απόσπασμα από τον ημιτελικό - H αποχώρηση
18.12.25 , 10:15 Μπέττυ Μαγγίρα για GNTM: «Η δοκιμασία ήταν φανταστική»
18.12.25 , 10:11 Μήνυση κι αγωγή κατά της Κωνσταντοπούλου ετοιμάζει ο Σκέρτσος
18.12.25 , 10:01 Φλορίντα Πετρουτσέλι: Βόλτα στο κέντρο με τον σύζυγό και τα παιδιά τους
Μαρίζου Ρίζου: «Ο πατέρας μου ερχόταν οριακά μεθυσμένος στα live»
Στα δικαστήρια ο καλλιτέχνης που καταγγέλλει τον Μαζωνάκη για ασέλγεια
Μπαλατσινού: Ο γιος της δεν ξέρει ποιο χριστουγεννιάτικο γλυκό να διαλέξει
Μαζωνάκης: «Απολύτως ψευδείς κι ανυπόστατες οι καταγγελίες σε βάρος μου»
Ο Καποδίστριας του Σμαραγδή είναι αδερφός πολύ γνωστής Ελληνίδας ηθοποιού
Ο Άρης Μουγκοπέτρος δείχνει για πρώτη φορά τα πρόσθετα δάχτυλά του
Ναταλία Καποδίστρια: Ηθοποιός η τελευταία απόγονος του Ιωάννη Καποδίστρια
Καινούργιου: Με τον σύντροφό της στη Βουκουρεστίου- Η στιλάτη εμφάνιση της
Τροχός της Τύχης: Έλυσε τον γρίφο πριν ξεκινήσει ο χρόνος!
Στην αντεπίθεση ο Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η σπόντα για την Τούνη στο TikTok
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Φωκίδα: Tα Τελευταία Λόγια Του Άνδρα Που Αυτοπυρπολήθηκε
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοκαρισμένη είναι η μικρή κοινότητα της Μαριολάτας Φωκίδας, μετά την αυτοκτονία συγχωριανού τους, ο οποίος αυτοπυρπολήθηκε στο αυτοκίνητό του. «Πάω στους αγγέλους», ήταν τα τελευταία λόγια του, πριν προβεί στο απονενοημένο διάβημα. 

Ο 73χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, το οποίο είχε τυλιχθεί στις φλόγες, σε σημείο λίγο έξω από το χωριό, κοντά στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Την ίδια ώρα, φωτιά είχε ξεσπάσει και στο σπίτι, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr,, λίγη ώρα πριν από το τραγικό συμβάν, ο άνδρας είχε αναρτήσει στο διαδίκτυο ένα ηχητικό μήνυμα σε μορφή βίντεο, το οποίο, εκ των υστέρων, φαίνεται να άφηνε υπαινιγμούς για τις προθέσεις του. Στη συνέχεια, επισκέφθηκε πρατήριο καυσίμων, όπου γέμισε ένα δοχείο με βενζίνη. Κατά την αποχώρησή του, φέρεται να είπε στους εργαζόμενους ότι «πηγαίνει στους αγγέλους», φράση που τότε δεν έγινε αντιληπτή ως προειδοποίηση.

Λίγο αργότερα, διερχόμενοι οδηγοί είδαν το όχημά του να καίγεται και ειδοποίησαν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Φθιώτιδα: Αυτοπυρπολήθηκε στο αυτοκίνητό του

Αυτοκτονία στη Φθιώτιδα

Σχεδόν ταυτόχρονα έγινε γνωστό ότι φωτιά είχε εκδηλωθεί και στο σπίτι του. Στο σημείο έσπευσαν αρχικά δύο πυροσβεστικά οχήματα με οκτώ πυροσβέστες για την κατάσβεση της φωτιάς στο αυτοκίνητο, ενώ ενισχύσεις από την Άμφισσα και την Αμφίκλεια κλήθηκαν στη συνέχεια, προκειμένου να περιοριστεί η πυρκαγιά στην κατοικία και να αποφευχθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης σε γειτονικά σπίτια.

Φωτιά σε σπίτι στη Φθιώτιδα

Φθιώτιδα

Φθιώτιδα: Την ώρα που ο άνδρας αυτοπυρπολήθηκε στο όχημά του, καιγόταν και το σπίτι του

Ο 73χρονος είχε εγκατασταθεί μόνιμα στη Μαριολάτα μετά τη συνταξιοδότησή του. Πριν, ζούσε στο Περιστέρι με τη σύζυγό του και τον γιο τους. Η κόρη της οικογένειας είναι παντρεμένη και κατοικεί σε διαφορετικό νομό. Οι κάτοικοι του χωριού κάνουν λόγο για έναν αγαπητό άνθρωπο, κοινωνικό και πάντα πρόθυμο να προσφέρει εθελοντικά στον τόπο.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, το οποίο διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΩΚΙΔΑ
 |
ΦΩΤΙΑ
 |
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top