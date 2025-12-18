Μαζωνάκης: «Απολύτως ψευδείς κι ανυπόστατες οι καταγγελίες σε βάρος μου»

«Ένα οργανωμένο σχέδιο εκβίασης» - Η ανακοίνωση μέσω του δικηγόρου του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.12.25 , 12:32 Αλεξανδρούπολη: 24 ώρες ήταν νεκρό το 3χρονο που πέθανε από υποσιτισμό
18.12.25 , 12:19 GNTM- Edouardo: «Mε την Ειρήνη είχαμε ένα έντονο φλερτ. Είμαστε καλά μαζί»
18.12.25 , 12:15 GNTM approved: Το προϊόν που ενεργοποιείται με τη θερμότητα
18.12.25 , 12:01 Στα δικαστήρια ο καλλιτέχνης που καταγγέλλει τον Μαζωνάκη για ασέλγεια
18.12.25 , 11:47 Σουηδία: 12χρονος σκότωσε λάθος άτομο σε πληρωμένο συμβόλαιο θανάτου!
18.12.25 , 11:47 Μαζωνάκης: «Απολύτως ψευδείς κι ανυπόστατες οι καταγγελίες σε βάρος μου»
18.12.25 , 11:44 Μαύρη σοκολάτα: Νέα έρευνα αποδεικνύει ότι επιβραδύνει τη γήρανση
18.12.25 , 11:37 Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις: Με το βλέμμα στο 2026
18.12.25 , 11:29 Ακριβότερο φέτος το χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Αναλυτικοί πίνακες
18.12.25 , 11:13 Έπεσε ξύλο σε αγώνα ποδοσφαίρου
18.12.25 , 10:53 Φωκίδα: «Πάω στους αγγέλους», είπε και αυτοπυρπολήθηκε στο όχημά του
18.12.25 , 10:47 Αγρότες: Σκληραίνουν τη στάση τους – Κρίσιμη σύσκεψη στις Σέρρες
18.12.25 , 10:20 GNTM: Αποκλειστικό απόσπασμα από τον ημιτελικό - H αποχώρηση
18.12.25 , 10:15 Μπέττυ Μαγγίρα για GNTM: «Η δοκιμασία ήταν φανταστική»
18.12.25 , 10:11 Μήνυση κι αγωγή κατά της Κωνσταντοπούλου ετοιμάζει ο Σκέρτσος
Μαρίζου Ρίζου: «Ο πατέρας μου ερχόταν οριακά μεθυσμένος στα live»
Στα δικαστήρια ο καλλιτέχνης που καταγγέλλει τον Μαζωνάκη για ασέλγεια
Μπαλατσινού: Ο γιος της δεν ξέρει ποιο χριστουγεννιάτικο γλυκό να διαλέξει
Μαζωνάκης: «Απολύτως ψευδείς κι ανυπόστατες οι καταγγελίες σε βάρος μου»
Ναταλία Καποδίστρια: Ηθοποιός η τελευταία απόγονος του Ιωάννη Καποδίστρια
Ο Καποδίστριας του Σμαραγδή είναι αδερφός πολύ γνωστής Ελληνίδας ηθοποιού
Τροχός της Τύχης: Έλυσε τον γρίφο πριν ξεκινήσει ο χρόνος!
Ο Άρης Μουγκοπέτρος δείχνει για πρώτη φορά τα πρόσθετα δάχτυλά του
Καινούργιου: Με τον σύντροφό της στη Βουκουρεστίου- Η στιλάτη εμφάνιση της
GNTM: Αποκλειστικό απόσπασμα από τον ημιτελικό - H αποχώρηση
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Γιώργος Μαζωνάκης με μία ανακοίνωση μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του, Χαράλαμπου Λυκούδη, μετά τη φημολογία που αναπτύχθηκε τις τελευταίες μέρες, περί εμπλοκής πασίγνωστου τραγουδιστή σε υπόθεση για ασέλγεια, κάνει λόγο για ένα «οργανωμένο σχέδιο εκβίασης» και «ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες».

Στα δικαστήρια ο καλλιτέχνης που καταγγέλλει τον Μαζωνάκη για ασελγεία

Ο γνωστός τραγουδιστής έχει απευθυνθεί στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση του δικηγόρου του Γιώργου Μαζωνάκη

«Ενεργώντας ως πληρεξούσιος δικηγόρος του εντολέως μου Γεωργίου Μαζωνάκη, δηλώνονται τα εξής:

Εξυφαίνεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ένα οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, στις παράνομες απαιτήσεις των οποίων ο εντολέας μου δεν υπέκυψε.

Αρχικώς επιχειρήθηκε η εκβίασή του με την επίκληση ονομάτων κρατουμένων των φυλακών· πλην όμως, καθώς αυτή η προσπάθεια απέβη άκαρπη, στρατολογήθηκαν πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας ως ψευδομάρτυρες, αποφάσισαν να προβούν σε ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες περί δήθεν ανάρμοστης συμπεριφοράς του εντολέως μου.

Για το εν λόγω σχέδιο, ο εντολέας μου έχει ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές και ειδικότερα στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Οι καταγγελίες που στρέφονται σε βάρος του εντολέως μου είναι απολύτως ψευδείς, ανυπόστατες και στερούνται οποιασδήποτε πραγματικής και νομικής βάσης.

Περίτρανη απόδειξη ότι αποτελούν τμήμα του ως άνω εγκληματικού σχεδίου συνιστά και ο χρόνος υποβολής της μήνυσης που τις περιλαμβάνει: κατατίθεται σήμερα, λίγες μόλις ώρες πριν από την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ τα καταγγελλόμενα γεγονότα φέρονται να έχουν τελεστεί τον Μάρτιο του 2025, η δε συγκεκριμένη χρονική επιλογή είχε προαναγγελθεί στα μέσα ενημέρωσης ήδη εδώ και περίπου 5 ημέρες, γεγονός που επιβεβαιώνει τον προσχηματικό και εκβιαστικό χαρακτήρα της ενέργειας αυτής.

Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και την Ελληνική Δικαιοσύνη, είμαστε βέβαιοι ότι ο καταγγέλλων πολύ σύντομα θα αντιμετωπίσει σοβαρότατης ποινικής απαξίας κατηγορίες για συνέργεια στην εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη εκβίαση, καθώς και για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση.  

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ευχαριστεί το κοινό του για την αγάπη, την στήριξη και την συμπαράσταση που εκδηλώνεται με κάθε τρόπο στο πρόσωπό του».

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top