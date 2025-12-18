Σουηδία: 12χρονος σκότωσε λάθος άτομο σε πληρωμένο συμβόλαιο θανάτου!

Πληρώθηκε 12.000 λίρες για την εκτέλεση - Σοκ από το περιστατικό

18.12.25 , 11:47
Κοσμος
Πηγή: Daily Mail /Φωτογραφία αρχείου AP (Sergei Grits)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα αγόρι μόλις 12 ετών συνελήφθη στη Σουηδία, καθώς φέρεται να σκότωσε λάθος άτομο, αφού προηγουμένως είχε πληρωθεί με 20.000 λίρες για να εκτελέσει ένα συμβόλαιο θανάτου.

Η υπόθεση έρχεται στο φως μετά τη δολοφονία ενός 21χρονου άνδρα μέσα σε αυτοκίνητο στο Μάλμε, στη νότια Σουηδία, στις 12 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τη σουηδική εφημερίδα Aftonbladet, ο ανήλικος δράστης φέρεται να πυροβόλησε τον άνδρα κατά λάθος, καθώς ο πραγματικός στόχος ήταν άλλο άτομο που επέβαινε στο όχημα. Το θανατηφόρο περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 22:30, όταν ο 21χρονος ταξίδευε με φίλους του στην περιοχή Oxie.

Η αστυνομία έλαβε κλήσεις για το περιστατικό γύρω στις 23:00. Το θύμα, που καθόταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Έπειτα από έρευνα για ανθρωποκτονία, οι αρχές ταυτοποίησαν ως βασικό ύποπτο ένα παιδί 12 ετών και το συνέλαβαν. Λόγω της ηλικίας του, τέθηκε υπό την προστασία κοινωνικών υπηρεσιών. Ωστόσο, η εισαγγελέας Καρολίν Καρλκουίστ αποφάσισε να κινήσει ειδική διαδικασία εις βάρος του ανηλίκου, λόγω της εξαιρετικής σοβαρότητας της υπόθεσης.

Σουηδία: Ο 12χρονος είχε αναλάβει και άλλα συμβόλαια θανάτου

Το παιδί, που κατάγεται από την κεντρική Σουηδία, φέρεται να είχε αναλάβει και άλλες αποστολές εκτελέσεων και του είχε υποσχεθεί αμοιβή 20.000 λιρών για τη συγκεκριμένη δολοφονία, σύμφωνα με την Expressen.

Όπως αναφέρεται, ζούσε με τη γιαγιά του, στην οποία είχε ανατεθεί η επιμέλειά του από τις κοινωνικές υπηρεσίες όταν ήταν επτά ετών.

Ο ανήλικος είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις αρχές, κυρίως λόγω καταγγελιών για τη συμπεριφορά των γονέων του, που περιλάμβαναν περιστατικά βίας και κακοποίησης.

Το παιδί θεωρείται, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ο νεότερος άνθρωπος που έχει συλληφθεί ποτέ στη Σουηδία για ανθρωποκτονία. 

Σουηδία: Aνησυχία για την αύξηση της εγκληματικότητας με ανήλικους δράστες

Ο Ρασέμ Τσεμπίλ, επικεφαλής της έρευνας στην Αστυνομία του Μάλμε, εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι δράστες σοβαρών εγκλημάτων είναι ανήλικοι.

«Βλέπουμε ότι το όριο ηλικίας πέφτει συνεχώς. Έχουμε δει πολύ νεαρούς δράστες… Και τότε αναρωτιέσαι πώς φτάσαμε εδώ και πώς μπορούμε να σταματήσουμε αυτή την εξέλιξη», ανέφερε.

Ο ίδιος απέδωσε την αύξηση των εφήβων και παιδιών-εκτελεστών στη δράση των κοινωνικών δικτύων, υποστηρίζοντας ότι ανήλικοι στρατολογούνται μέσω των κινητών τους από αγνώστους που τους εκμεταλλεύονται.

Σύμφωνα με τη Μονάδα Πληροφοριών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (LGIU), η Σουηδία καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής ανηλίκων σε συμμορίες σε σύγκριση με τη Δανία, τη Φινλανδία, την Ισλανδία και τη Νορβηγία.

Το 2022, 73 νέοι ηλικίας 15 έως 20 ετών στη Σουηδία θεωρήθηκαν ύποπτοι για ανθρωποκτονία ή απόπειρα ανθρωποκτονίας με χρήση πυροβόλων όπλων, αριθμός που αποτελεί δραματική αύξηση σε σχέση με μόλις 10 παρόμοιες περιπτώσεις πριν από δέκα χρόνια.

Το 2023, σύμφωνα με το Reuters, 55 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε 363 περιστατικά πυροβολισμών στη Σουηδία, μια χώρα 10,6 εκατομμυρίων κατοίκων. Αντίθετα, στη Νορβηγία, τη Φινλανδία και τη Δανία καταγράφηκαν συνολικά μόλις έξι θανατηφόροι πυροβολισμοί την ίδια περίοδο.

Η Έβιν Τσετίν, συγγραφέας βιβλίου για τις συμμορίες ανηλίκων και πρώην δικηγόρος στη Σουηδία, υποστηρίζει ότι τα παιδιά στρατολογούνται ως εκτελεστές επειδή θεωρείται πως δεν βρίσκονται στο «ραντάρ» της αστυνομίας.

Πολλά από αυτά τα παιδιά ξεκινούν από μικροδιακίνηση ναρκωτικών σε ηλικία 12 ή 13 ετών και καταλήγουν να λειτουργούν ως επαγγελματίες δολοφόνοι.

«Πρόκειται για παιδιά-στρατιώτες», δήλωσε στην Telegraph, κάνοντας παραλληλισμούς με το ISIS και τον Στρατό Αντίστασης του Κυρίου σε περιοχές της Αφρικής. «Τα χρησιμοποιούν μεγαλύτεροι που τα χειραγωγούν. Τα παγιδεύουν με τα ναρκωτικά, τα απομονώνουν από την κοινωνία. Είναι τρομακτικά εύκολο να ελέγξεις ένα παιδί – και εξίσου τρομακτικό το πόσο γρήγορα μπορούν να φτάσουν σε τέτοιο σημείο», τόνισε. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
