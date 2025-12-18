Αλεξανδρούπολη: 24 ώρες ήταν νεκρό το 3χρονο που πέθανε από υποσιτισμό

Το χρονικό της τραγωδίας στην Αλεξανδρούπολη με το νεκρό 3χρονο παιδί / Βίντεο Ant1

Ενώπιον του εισαγγελέα Αλεξανδρούπολης οδηγείται η μητέρα του τρίχρονου παιδιού, το οποίο μετέφερε η ίδια χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο της πόλης.

Η γυναίκα έφτασε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης κρατώντας το άψυχο σώμα του παιδιού, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν ότι είχε ήδη καταλήξει. Σύμφωνα με τα ιατρικά ευρήματα, ο θάνατος προήλθε από καρδιακή ανακοπή, συνέπεια πολυοργανικής ανεπάρκειας, η οποία αποδίδεται σε σοβαρό και μακροχρόνιο υποσιτισμό.

Κατόπιν εντολής της εισαγγελίας πραγματοποιήθηκε νεκροψία-νεκροτομή, από την οποία προέκυψε ότι ο θάνατος του παιδιού συνδέεται άμεσα με εκτεταμένη οργανική ανεπάρκεια, αποτέλεσμα παρατεταμένου υποσιτισμού

Ενδεικτικό της κατάστασης θεωρείται και το εξαιρετικά χαμηλό βάρος του παιδιού για την ηλικία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το παιδί φέρεται να είχε καταλήξει περίπου ένα 24ωρο πριν διακομιστεί στο νοσοκομείο. Η μητέρα και οι παππούδες του συνελήφθησαν, ενώ ο πατέρας του παιδιού, τουρκικής καταγωγής, βρίσκεται εκτός Ελλάδας. Η οικογένεια έχει ακόμη δύο ανήλικα παιδιά.

Οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες ζούσε το παιδί και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες για τον θάνατό του.