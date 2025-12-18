Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό φέρνει διαδοχικές κακοκαιρίες τα Χριστούγεννα

To ήπιο σκηνικό του καιρού των τελευταίων ημερών δε θα κρατήσει για πολύ, καθώς βαρομετρικό χαμηλό αναμένεται να «ξεκλειδώσει» την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και να ανοίξει τον δρόμο για μια σειρά διαδοχικών κακοκαιριών, με διακυμάνσεις σε ένταση και διάρκεια.

Συγκεκριμένα, από το Σαββατοκύριακο, το μοτίβο του καιρού αλλάζει αισθητά. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, η κακοκαιρία που προσεγγίζει από τη Βόρεια Αφρική αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, καθώς και θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, όπου προβλέπονται τα πιο έντονα φαινόμενα. Αντίθετα, στα δυτικά και βόρεια, η επιμονή των υψηλών πιέσεων θα περιορίσει την ανάπτυξη ισχυρών ή επικίνδυνων καιρικών καταστάσεων.

Το συγκεκριμένο κύμα κακοκαιρίας θα συνοδευτεί και από ασθενή ψυχρή εισβολή, γεγονός που θα οδηγήσει σε περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας. Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να ευνοήσει την εκδήλωση χιονοπτώσεων σε μεγάλα υψόμετρα, κυρίως σε ορεινές περιοχές.

Κατά τη διάρκεια της Παρασκευής δεν αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα, όμως από το βράδυ και κυρίως μέσα στο Σάββατο οι βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους αρχικά στα δυτικά και νότια, για να επεκταθούν στα ανατολικά έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Βροχοπτώσεις προβλέπονται επίσης σε Σποράδες, ανατολική Θεσσαλία και Κρήτη, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Από τη Δευτέρα και μετά, το ενδιαφέρον στρέφεται στη γενικότερη αστάθεια που φαίνεται να διατηρείται, με νέα επεισόδια βροχών στα δυτικά και νότια και πιο αξιόλογα φαινόμενα σε περιοχές όπως τα Δωδεκάνησα, η Μαγνησία και η Εύβοια. Προς τα Χριστούγεννα, ο καιρός αναμένεται άστατος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ στα ορεινά δεν αποκλείονται χιονοπτώσεις. Μετά τις γιορτές, και συγκεκριμένα γύρω στις 26 Δεκεμβρίου, διαφαίνεται πιθανότητα για πιο αξιόλογες χιονοπτώσεις στα χιονοδρομικά κέντρα, πριν τα φαινόμενα αρχίσουν σταδιακά να υποχωρούν.

Καιρός - Μαρουσάκης: Έρχεται νέα κακοκαιρία από τον Κόλπο της Σύρτης

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης ανέλυσε το νέο κύμα κακοκαιρίας που είναι προ των πυλών και έρχεται από τα νότια.

«Μετά από αρκετές ημέρες απουσίας αξιόλογων βροχοπτώσεων μιας και το ατμοσφαιρικό βουνό που απλώνεται από πάνω μας έχει κλείσει τον δρόμο για τις κακοκαιρίες, βαρομετρικό χαμηλό από τον κόλπο της Σύρτης έρχεται για να "ξεκλειδώσει" την πόρτα και να ανοίξει ο δρόμος για μια σειρά από κακοκαιρίες που ενδεχομένως μας οδηγήσουν με εξάρσεις και υφέσεις ακόμη και στις πρώτες ημέρες του νέου έτους.

Μένοντας, όμως, στα πιο κοντινά μας, αξίζει να σημειώσουμε ότι η κακοκαιρία που θα μας απασχολήσει το Σαββατοκύριακο θα επικεντρωθεί κυρίως προς τα ανατολικά και νότια όπου εκεί θα δούμε τα πιο έντονα φαινόμενα.

Δυτικότερα και βορειότερα το πεδίο υψηλών βαρομετρικών πιέσεων θα λειτουργήσει ανασταλτικά στην ανάπτυξη έντονων - επικίνδυνων φαινομένων.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα συνοδευτεί και από χαμηλής έντασης ψυχρή εισβολή γεγονός που θα οδηγήσει σε υποχώρηση του υδραργύρου κάτι που ίσως θα ευνοήσει τις χιονοπτώσεις σε ψηλά βουνά».

Καιρός - Σάκης Αρναούτογλου: Ποιες περιοχές θα επηρεάσει η νέα κακοκαιρία

Σε βίντεο στο Youtube, ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις περιοχές που θα επηρεάσει η επερχόμενη κακοκαιρία.

Σύμφωνα με την πρόγνωσή του, το σκηνικό αρχίζει να αλλάζει από το Σάββατο, θα κάνουν την εμφάνισή τους φαινόμενα αρχικά στα δυτικά και νότια της χώρας, με ενίσχυση των βροχών έως τα ξημερώματα της Κυριακής στα ανατολικά και στην Κρήτη. Βροχοπτώσεις προβλέπονται επίσης σε Σποράδες και ανατολική Θεσσαλία

Από τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, οι βροχές επιστρέφουν σε δυτικά και νότια τμήματα, με πιο έντονα φαινόμενα να εντοπίζονται:

στα Δωδεκάνησα

στη Μαγνησία

στην Εύβοια

Τέλος, από την Τρίτη 23/12 έως και την Τετάρτη 24/12, αναμένεται περαιτέρω μεταβολή του καιρού, με γενικευμένες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις στα ορεινά

Τα Χριστούγεννα προβλέπεται άστατος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ αμέσως μετά, στις 26 Δεκεμβρίου, διαφαίνονται καλές προϋποθέσεις για αξιόλογες χιονοπτώσεις στα χιονοδρομικά κέντρα.

Από τις 27/12 και έπειτα, τα φαινόμενα αναμένεται σταδιακά να εξασθενήσουν.