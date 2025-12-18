Νίκος Παππάς: «Σε χτύπησα γιατί κοίτα πώς είσαι» - Το επεισόδιο ξυλοδαρμού

Λεπτομέρειες της βίαιης επίθεσης που δέχθηκε από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά στο Στρασβούργο μοιράστηκε ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος, αποκαλύπτοντας και όσα έγιναν το επόμενο πρωί, καθώς οι δυο τους μένουν στο ίδιο ξενοδοχείο.

«Ήμασταν με συναδέλφους σε ένα εστιατόριο-μπαρ στο Στρασβούργο, ένα από τα παραδοσιακά στέκια της πόλης μάλλον, αν και εγώ πρώτη φορά έρχομαι.

Μετά από ένα μισάωρο εμφανίστηκε και ο Νίκος Παππάς με την παρέα του, με συνεργάτες. Όταν φόρεσα το μπουφάν για να φύγω πέρασα από δίπλα του και διαπιστώνω έκπληκτος ότι κάποιος μου βάζει τρικλοποδιά. Γυρίζω πίσω να δω τι γίνεται και διαπιστώνω ότι μου το έχει κάνει ο συγκεκριμένος, ο οποίος ισχυριζόταν ότι τον πάτησα, κάτι αστείες δικαιολογίες που δεν χρησιμοποιούν ούτε παιδιά 12 ετών, και του λέω ''μην τολμήσεις να με ακουμπήσεις ξανά''», είπε αρχικά στο Action24 ο δημοσιογράφος.

Στη συνέχεια περιέγραψε πώς ο ευρωβουλευτής του επιτέθηκε λεκτικά, ζητώντας να λύσουν τους λογαριασμούς τους έξω από το εστιατόριο.

O δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος που δέχθηκε επίθεση από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά στο Στρασβούργο

«Μου λέει ''πάμε έξω, να λογαριαστούμε''. Δεν πίστεψα ποτέ ότι αυτός ο άνθρωπος θα με χτυπήσει. Λέω ''πάμε έξω, εγώ έτσι κι αλλιώς θα φύγω, εσύ κάνε ό,τι καταλαβαίνεις''.

Μόλις περάσαμε το κατώφλι της πόρτας νιώθω δύο πολύ ισχυρά χτυπήματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου. ''Τι κάνεις; Τι ακριβώς κάνεις; Είσαι εν ενεργεία ευρωβουλευτής'', του είπα. Ευτυχώς, επέστρεψα στην αίθουσα, ενημέρωσα τα παιδιά, τους συναδέλφους, τι ακριβώς είχε γίνει, βγήκαμε όλοι μαζί έξω και εκεί ο Ν. Παππάς άρχισε να το ξανασκέφτεται, αφού με είχε λούσει με διάφορα κοσμητικά, καθώς μου έλεγε ''πώς είσαι έτσι;'' και άλλα σχόλια για την εμφάνισή μου, λες και θα έπρεπε να είμαι κι εγώ δύο μέτρα. Τέλος πάντων, αυτό δεν με πείραξε, αλλά είχε προηγηθεί το χτύπημα που ήταν πραγματικά αναίτιο, δεν τον έχω πειράξει ποτέ, ποτέ. Δεν είχα καμία επαφή μαζί του εδώ και 7 χρόνια που είχα φύγει από το αθλητικό ρεπορτάζ. Οπότε δεν καταλαβαίνω ποιο ήταν το πρόβλημα, ακόμα και τώρα», τόνισε ο δημοσιογράφος.

Μετά το περιστατικό και αφού προφανώς κατάλαβε ότι είχε εκτεθεί, ο Νίκος Παππάς έστειλε στον Νίκο Γιαννόπουλο σειρά απολογητικών μηνυμάτων στο κινητό του τηλέφωνο, τα οποία στη συνέχεια όμως τα έσβησε.

Ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς

«Τρικυμία εν κρανίω μου φαίνεται, αλλά εγώ είχα την υποχρέωση να τον καταγγείλω και έτσι κι έκανα, τον κατήγγειλα στη γαλλική αστυνομία. Πήγα στο τμήμα σήμερα και έδωσα μία κατάθεση 1 ώρα και 10 λεπτά, όπου περιγράφω το περιστατικό, υπέγραψα κιόλας. Δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει να κάνει. Το ευτράπελο της ιστορίας είναι ότι μένει στο ξενοδοχείο που μένουμε και εμείς», είπε.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, αυτό που θέλει είναι να μην τον ξαναπλησιάσει ο Νίκος Παππά, αλλά και να καταλάβει ότι πρέπει να σταματήσει να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο.

«Αυτό που θέλω να γίνει είναι να πάρω τα θεσμικά μέτρα για να του δώσω ένα μήνυμα ότι πρέπει να σταματήσει. Θα ξεκινήσω νομική διαδικασία και την Ελλάδα, μπορεί να μας κρίνει η Δικαιοσύνη.

Πρώτα απ' όλα θα ζητήσω ασφαλιστικά μέτρα, δεν θέλω ποτέ να με ξαναπλησιάσει. Αποδείχθηκε ότι είναι επικίνδυνος και δεν μπορεί να κουμαντάρει ούτε το θυμό του ούτε την οργή του. Τα οποία αισθήματα είναι και τελείως αδικαιολόγητα. Δεν είχαμε τσακωμό, δεν λογομαχήσαμε για κάτι -που πάλι δεν θα ήταν δικαιολογία να χειροδικήσει-, αλλά ούτε αυτό συνέβη. Υπάρχουν μάρτυρες. Όταν δέχτηκα τα χτυπήματα είχε προχωρήσει μία συνάδελφος μπροστά και εγώ με τον ευρωβουλευτή είχαμε μείνει πιο πίσω. Και με χτύπησε εκείνη την ώρα. Δεν κατάλαβα γιατί με χτύπησε από το πίσω μέρος του κεφαλιού, αλλά στη συνέχεια σκέφτηκα ότι πιθανώς να μην ήθελε να μου αφήσει κάποια σημάδια. Μπορεί να μην ισχύει τίποτα από αυτά, αλλά προσπαθώ να εξηγήσω τι συνέβη», τόνισε ο δημοσιογράφος και συνέχισε την περιγραφή του:

«Στη συνέχεια, όταν βγήκαν όλοι έξω, είπε ότι πράγματι ''παραφέρθηκα και τον χτύπησα'', το παραδέχθηκε μπροστά σε όλους. Δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αλλά δεν καταλαβαίνω ακόμα τι συμβαίνει μέσα στο ταραγμένο του μυαλό. Θα ήθελα ακόμα και τώρα, αν μας ακούει, δεν θέλω να μου ζητήσει συγγνώμη, θα ήθελα ο ίδιος να βελτιώσει τη συμπεριφορά του, γιατί είναι ακόμα ευρωβουλευτής και εκπροσωπεί τη χώρα.

Έστειλε δύο μηνύματα στο Whats app, δύο μηνύματα για να απολογηθεί, τα οποία τα έσβησε. Αυτά είναι όλα καταγεγραμμένα στο κινητό μου, τα έχω κρατήσει, όπως έχω κρατήσει και τις κλήσεις του. Μου έκανε πάνω από έξι κλήσεις. Εγώ, στην κατάσταση που ήμουν, δεν ήθελα να τον ακούσω».

Ενδιαφέρον έχει και η ατμόσφαιρα που επικράτησε στο ξενοδοχείο στο Στρασβούργο, όπου μένουν τόσο ο Νίκος Παππάς, όσο και ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος.

«Παίρναμε το πρωινό μας και πέρασε από εκεί, ήθελε να με χαιρετήσει, του είπα “καλό θα είναι να φύγει από μπροστά μου”, δεν έφευγε και τελικά έφυγα εγώ. Μόλις έκανε την εμφάνισή του στο πρωινό η αίθουσα σκεπάστηκε από ένα πέπλο σιωπής. Ήρθαμε στο Στρασβούργο για να κάνουμε δουλειά, μέρος της οποίας ήταν ο Νίκος Παππάς. Σήμερα έχει πολλές κρίσιμες ψηφοφορίες στην ευρωβουλή και ο κ. Παππάς πρέπει να δώσει την ψήφο του.

Η αλήθεια είναι ότι επικοινώνησαν πολλοί μαζί μου. Επικοινώνησε και ο Σωκράτης Φάμελλος, με τον οποίο θα έχουμε μία τηλεφωνική επικοινωνία. Ωστόσο, αυτά δεν φτάνουν. Θα πρέπει και ο ίδιος ο ευρωβουλευτής να καταλάβει ότι αυτή δεν είναι συμπεριφορά. Ποτέ δεν είναι αργά για έναν άνθρωπο να αλλάξει. Του δίνεται μία καλή ευκαιρία. Αλλά εγώ δεν μπορώ να σταματήσω τον νομικό αγώνα που άρχισα, θα το πάω μέχρι τέλους, να καταλάβει ότι κανένας δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει σε αυτή την ήπειρο», ξεκαθάρισε.

Η παραδοχή του λάθους από τον Νίκο Παππά και τα… αλλά

Λίγο πριν τη δημόσια τοποθέτηση του Νίκου Γιαννόπουλου για όσα συνέβησαν στο Στρασβούργο, ο Νίκος Παππάς προσπάθησε μέσα από δύο stories στο Instagram να υπερασπιστεί τον εαυτό του, κατηγορώντας τα ΜΜΕ που αναπαρήγαγαν την καταγγελία του θύματος για την επίθεση που δέχθηκε.

«Τόσο στην καριέρα μου ως αθλητής όσο και τώρα ως ευρωβουλευτής δεν υπήρξα ποτέ ο αγαπημένος των ΜΜΕ. Το αντίθετο.

Οπότε δεν με παραξενεύει το γεγονός ότι κάποιοι έχουν σπεύσει να με καταδικάσουν πριν καν μάθουν τη δική μου εκδοχή και τα πραγματικά γεγονότα», έγραψε ο Νίκος Παππάς.

«Από σεβασμό στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι πατέρας δύο παιδιών, δεν θα αναλύσω δημόσια τουλάχιστον το τι έγινε το βράδυ της Τρίτης, ούτε σε ποια ακριβώς κατάσταση βρισκόταν. Όμως ότι προηγείται δεν παραγράφεται ούτε εκπίπτει στην απόδοση ευθύνης!», συνέχισε.

«Παραδέχομαι ωστόσο ότι είχα λάθος αντίδραση στη δική του δράση - πρόκληση απέναντι σε μένα και ότι θα έπρεπε να είχα λειτουργήσει αλλιώς σε όσα έκανε και είπε όντας σε αυτή την κατάσταση», σημείωσε ο πρώην μπασκετμπολίστας.

«Ίσως και αυτή η κατάστασή του να ήταν ο λόγος που ''μετέφερε'' γεγονότα και φράσεις όπως ο ίδιος πιστεύει ότι έγιναν και όχι όπως έγιναν. Τα υπόλοιπα θα τεθούν υπόψη των αρχών όταν χρειαστεί, καθώς υπήρχαν αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες», κατέληξε.

Νίκος Παππάς: Προς διαγραφή από ΣΥΡΙΖΑ και Left

Αμέσως μόλις έγινε γνωστή η επίθεση του Νίκου Παππά σε βάρος του δημοσιογράφου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος έθεσε εκτός ευρωομάδας του κόμματος τον ευρωβουλευτή, ενώ τον παρέπεμψε για διαγραφή από το κόμμα στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

Στη συνέχεια έγινε γνωστό πως και η ομάδα της Αριστεράς στην Ευρωβουλή εκκίνησε διαδικασίες διαγραφής του πρώην μπασκετμπολίστα.

Π. Μαρινάκης: «Τώρα είναι αργά για… δάκρυα»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ανακοίνωσή του για το συμβάν κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ για υποκρισία.

«Χθες το βράδυ ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς γρονθοκόπησε τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο, αφού τον έβρισε χυδαία.

Το περιστατικό αυτό έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων απαξιωτικών και επιθετικών συμπεριφορών του εν λόγω ευρωβουλευτή, με πολλά διαφορετικά θύματα, για τις οποίες το κόμμα του ακολούθησε την τακτική της αποσιώπησης και της πολιτικής κάλυψης.

Έπρεπε να χειροδικήσει για να αναγκαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τον διαγράψει. Τώρα, όμως, είναι αργά για… δάκρυα.

Όπως και να έχει, το γεγονός ότι για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα κρατούσαν στο κόμμα τους έναν άνθρωπο με τέτοιες επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές είναι ακόμα μια απόδειξη ότι αυτοί που παριστάνουν τους ιεροκήρυκες της ηθικής και τους τιμητές του κράτους δικαίου είναι στην πραγματικότητα οι μεγαλύτεροι υποκριτές».

ΠΑΣΟΚ: «Καταδικάζουμε τον ξυλοδαρμό και την τραμπούκικη συμπεριφορά του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά»

Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ καταδίκασε το συμβάν, κάνοντας λόγο για «τραμπούκικη συμπεριφορά».

«Καταδικάζουμε τον ξυλοδαρμό και την τραμπούκικη συμπεριφορά του Ευρωβουλευτή Νίκου Παππά σε βάρος του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου.

Πράξεις βίας και επιθετικές συμπεριφορές σε βάρος λειτουργών του Τύπου δεν έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή και δεν συνάδουν με τις αρχές και τις αξίες της κοινωνίας μας».

Νέα Αριστερά: «Η βία απέναντι σε δημοσιογράφο δεν μπορεί να δικαιολογηθεί σε καμία περίπτωση»

Σε ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά έκανε λόγο για «ευθεία επίθεση στην ελευθερία του Τύπου».

«Η επίθεση που δέχθηκε ο δημοσιογράφος του NEWS 24/7, Νίκος Γιαννόπουλος, στο Στρασβούργο από τον μέχρι πρότινος ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Παππά, είναι απολύτως καταδικαστέα και αδιανόητη.

Η βία απέναντι σε δημοσιογράφο δεν μπορεί να δικαιολογηθεί σε καμία περίπτωση. Αποτελεί ευθεία επίθεση στην ελευθερία του Τύπου και στη δημοκρατική λειτουργία.

Η Νέα Αριστερά στέκεται ξεκάθαρα στο πλευρό του δημοσιογράφου και κάθε ανθρώπου που κάνει τη δουλειά του χωρίς φόβο».

ΚΚΕ: Πρόκειται για αδιανόητη και αδικαιολόγητη ενέργεια

Λίγο μετά, το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του καταδίκασε, επίσης, την ενέργεια του Νίκου Παππά.

«Το ΚΚΕ καταδικάζει τη βίαιη επίθεση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παππά κατά του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου. Πρόκειται για αδιανόητη κα αδικαιολόγητη ενέργεια που τελικά ρίχνει “νερό στον μύλο” εκείνων που θέλουν τους δημοσιογράφους έρμαια πολύμορφων πιέσεων και σκοπιμοτήτων» αναφέρει ανακοίνωσή του.