Κακοκαιρία: Έρχεται η β΄ φάση το απόγευμα με μπόρες στην Αττική

Με το βλέμμα στραμμένο στον ουρανό είναι από τα ξημερώματα οι κάτοικοι και στην Αττική για την κακοκαιρία.

Η πρωινή μπόρα ευτυχώς δεν δημιούργησε προβλήματα αλλά η ΕΜΥ και η Πολιτική Προστασία έχουν προειδοποιήσει ότι έρχεται και δεύτερο κύμα με καταιγίδες το απόγευμα.

Γλυφάδα: Περιμένουν μπόρες για το απόγευμα

Όπως μετέδωσε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star, στη Γλυφάδα, όπου πριν από λίγες μέρες οι πολίτες είδαν τα λασπόνερα να πνίγουν τα σπίτια, λαμβάνουν οι ίδιοι μέτρα όπως και οι αρχές για το ενδεχόμενο να ζήσουν μια επανάληψη των φαινομένων.

Σε αυτά περιλαμβάνονται μέτρα κανονικής «θωράκισης» με μπουλντόζες και φράγματα!

Μέτρα στη Γλυφάδα για τη β΄ φάση της κακοκαιρίας

Όπως μετέδωσε μετεωρολόγος του Star Θοδωρής Κολυδάς μπορεί στην Αττική να μην κράτησαν μεγάλο χρονικό διάστημα οι καταιγίδες, αλλά προβλέπεται νέα επιδείνωση από το απόγευμα με μπόρες, ενώ ο καιρός θα παραμείνει άστατος μέχρι τη Δευτέρα το μεσημέρι.





