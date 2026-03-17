Αλλάζει ο καιρός: «Έρχεται σιβηρική εισβολή με κρύο, βροχές και χιόνια»

«Έρχονται δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Μιχάλης Καραγιάννης)
Έρχονται δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας. Η πρόγνωση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη / Βίντεο Open
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αναμένονται κρύες αέριες μάζες από τη Σιβηρία από την Πέμπτη, με πτώση θερμοκρασίας και βροχές.
  • Το βαρομετρικό χαμηλό "Samuel" θα φέρει βροχές και χιόνια στα ορεινά, κυρίως στην δυτική και νότια Ελλάδα.
  • Η θερμοκρασία θα πέσει 5-6 βαθμούς, με παγετό σε ορεινές περιοχές και βοριάδες έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο.
  • Δύο κύματα κακοκαιρίας αναμένονται μέχρι την Παρασκευή, με έντονη επιδείνωση του καιρού.
  • Μετά από προσωρινή βελτίωση, ενδέχεται νέα κακοκαιρία γύρω στις 25 Μαρτίου.

Αλλάξει ξανά το σκηνικό του καιρού, αφού το βαρομετρικό χαμηλό με την ονομασία «Samuel» φέρνει πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και χιόνια.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, αναμένεται σιβηρική εισβολή από την Πέμπτη, με τον καιρό να παρουσιάζει δύο πρόσωπα, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

«Σιβηρική εισβολή από την Πέμπτη.... Δύο πρόσωπα θα παρουσιάσει ο καιρός το επόμενο διάστημα. Αυξημένη θα είναι και η μεταφορά σαχαριανής  σκόνης.

Συγκεκριμένα:

Τρίτη-Τετάρτη

  • Βαρομετρικό χαμηλό στον κόλπο της Σύρτης με την ονομασία "Samuel"  θα δώσει λίγες βροχές στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά και καταιγίδες στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. 
  • Η θερμοκρασία θα πέσει 2-3 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί Β/Α μέχρι 7 μποφόρ.

Πέμπτη-Σάββατο 

  • Κρύες αέριες μάζες από τη Σιβηρία σε συνδιασμό με νέο βαρομετρικό χαμηλό που θα σχηματιστεί ανοικτά του Ιονίου θα δώσει περισσότερες βροχές και χιόνια. 
  • Την Πέμπτη οι βροχές θα είναι γενικευμένες και θα είναι πιο ισχυρές στη δυτική και νότια Ελλάδα. Τα χιόνια θα είναι πιο πυκνά στα ορεινά και πρόσκαιρα προς το βράδυ θα επηρεάσουν και ημιορεινές περιοχές.
  • Από την Παρασκευή τα φαινόμενα θα περιοριστούν μέσα στο Αιγαίο και ιδιαίτερα στην Κρήτη και από το Σάββατο θα εξασθενήσουν.
  • Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση (5-6 βαθμούς), ενώ παγετός θα εκδηλωθεί σε ορεινές περιοχές. Ενδεικτικά: 13-14 βαθμοί το μεσημέρι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

Υ.Γ : Οι παραπάνω μεταβολές του καιρού δεν είναι ούτε ακραίες ούτε πρωτόγνωρες. Τουναντίον τις συναντάμε τέτοια περίοδο».

Kαιρός: «Διπρόσωπος ο Μάρτιος» - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

Aπό την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης έκανε λόγο για έναν «διπρόσωπο» καιρό τον Μάρτιο, καθώς, όπως εξήγησε, μετά τις ανοιξιάτικες ημέρες των προηγούμενων ημερών, το σκηνικό του καιρού αλλάζει και επιστρέφει σε πιο χειμωνιάτικο μοτίβο.

«Μέχρι και την Παρασκευή αναμένονται δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας. Το πρώτο κάνει ήδη την εμφάνισή του από τη Νότια Ιταλία, με ένα βαρομετρικό χαμηλό που επηρεάζει κυρίως τα δυτικά της χώρας, φέρνοντας ήπιες βροχοπτώσεις», εξήγησε ο μετεωρολόγος. 

Όπως ανέφερε, το πρώτο, που ξεκίνησε σήμερα, είναι πιο ήπιο με βροχές να εκδηλώνονται κυρίως στα δυτικά και σταδιακά νοτιότερα. Τα φαινόμενα, ωστόσο, δεν αναμένεται να είναι έντονα.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στους ανέμους, καθώς στο Νότιο Ιόνιο πνέουν ισχυροί ανατολικοί – νοτιοανατολικοί άνεμοι, που τοπικά αγγίζουν επίπεδα θύελλας. Την ίδια ώρα ενισχύονται και οι βοριάδες στο Αιγαίο.

Όμως από αύριο, Τετάρτη, τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, με ενισχυμένους βοριάδες στο Αιγαίο.

«Η πιο έντονη επιδείνωση αναμένεται την Πέμπτη, όταν ένα δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό από το Βόρειο Ιόνιο θα κινηθεί ανατολικά και νοτιότερα, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της χώρας. Την Παρασκευή, κυρίως η ανατολική και νότια Ελλάδα θα βρίσκεται υπό συνθήκες κακοκαιρίας τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι», επεσήμανε ο κ. Μαρουσάκης, τονίζοντας ότι μετά από μια σταδιακή βελτίωση, δεν αποκλείεται νέα επιδείνωση που θα επηρεάσει και την 25η Μάρτιου. 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
 |
ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΜΑΡΟΥΣΑΚΗΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΤΡΑΦΥΛΛΙΑΣ
 |
ΧΙΟΝΙΑ
 |
ΠΤΩΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
 |
ΧΑΜΗΛΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top