Κακοκαιρία: Η θάλασσα έφτασε στα σπίτια στον Αγιόκαμπο Λάρισας

Θάλασσα και δρόμοι έγιναν ένα

Πηγή: φωτογραφίες larisanet, βίντεο Star
Ο παραλιακός δρόμος στον Αγιόκαμπο της Λάρισας πλημμύρισε από τα λασπόνερα λόγω της κακοκαιρίας. Τα ορμητικά νερά της βροχής που κατεβαίνουν από τα γύρω βουνά και τα φουσκωμένα ρέματα συνάντησαν τα μανιασμένα κύματα του Αιγαίου. 

Στις φωτογραφίες του larisanet και στο βίντεο  φαίνεται η έκταση της καταστροφής.  

Η θάλασσα βγήκε στον δρόμο και στα σπίτια στον Αγιόκαμπο Λάρισας  

Κακοκαιρία: Η θάλασσα έφτασε στα σπίτια στον Αγιόκαμπο Λάρισας

Κακοκαιρία: Η θάλασσα έφτασε στα σπίτια στον Αγιόκαμπο Λάρισας

Κακοκαιρία: Η θάλασσα έφτασε στα σπίτια στον Αγιόκαμπο Λάρισας

Η θάλασσα βγήκε στον δρόμο και στα σπίτια στον Αγιόκαμπο Λάρισας (φωτογραφίες larisanet.gr)  

Παλέτες, κορμοί, καρέκλες, τελάρα, μπουκάλες, ακόμα και μια βάρκα, όπως βλέπετε, έχει παρασυρθεί από τα λασπόνερα κι ένας εργαζόμενος, αψηφώντας τον κίνδυνο, προσπαθεί ν΄απομακρύνει τα ογκώδη αντικείμενα από την είσοδο της επιχείρησης.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης δεν αντέχει άλλο να βλέπει τους κόπους του να χάνονται μέσα στα λασπόνερα. Λυγίζει στο θέαμα και ξεσπά σε κλάματα.

Η θάλασσα στο Αγιόκαμπο έχει αλλάξει χρώμα και  έχει «βαφτεί»  καφέ από τις λασπόνερα και τα φερτά υλικά . 

ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
 |
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ
 |
ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
