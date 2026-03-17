Λάλος - Λαμπροπούλου: Αγκαλιά στην παρουσίαση βιβλίου του Σπύρου Πετρουλάκη

Στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Σπύρου Πετρουλάκη παραβρέθηκαν ο Δημήτρης Λάλος και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου.
Δημήτρης Λάλος - Μαριλίτα Λαμπροπούλου: Έτσι μας ευχήθηκαν «καλό χειμώνα»
Το ζευγάρι πόζαρε χαμογελαστό κι αγκαλιασμένο στον φωτογραφικό φακό. Οι δυο τους συμπρωταγωνιστούν στην τηλεοπτική σειρά «Μια νύχτα μόνο», σχεδόν δύο χρόνια μετά το τέλος της σειράς «Σασμός», στην οποία υποδύονταν το δημοφιλές ζευγάρι «Μαθιός - Βασιλική».
Η σειρά «Σασμός» ήταν βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα του ιδίου συγγραφέα, Σπύρου Πετρουλάκη. Στην παρουσίαση του νέου του βιβλίου, ο Δημήτρης Λάλος είχε ρόλο αφηγητή, ενώ για το έργο μίλησαν η δημοσιογράφος Μαρία Αναστασοπούλου και ο ιατροδικαστής, Γρηγόρης Λέων.
Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα Real News, o Δημήτρης Λάλος μίλησε για τη συνεργασία του με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου.
Δημήτρης Λάλος: «Η σχέση με τη Μαριλίτα δε συνδέεται με αυτή της σειράς»
«Η Μαριλίτα είναι ένας άνθρωπος με μεγάλη ακρίβεια στη δουλειά της και ταυτόχρονα με μεγάλη ευαισθησία. Είναι ηθοποιός που ακούει πραγματικά τον συμπαίκτη της και αυτό δημιουργεί μια πολύ ουσιαστική συνεργασία. Όταν υπάρχει ένας κοινός κώδικας επικοινωνίας στο γύρισμα, πολλά πράγματα γίνονται πιο απλά. Δεν χρειάζονται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει μια κατανόηση που σε βοηθά να δουλεύεις πιο ελεύθερα», είπε.
Στην παρουσίαση παραβρέθηκαν επίσης κι άλλοι συντελεστές του Σασμού όπως ο Μιχάλης Αεράκης,ο Θάνος Μπίρκος, ο Νίκος Τερζής και ο Γιάννης Κότσιρας.
Τέλος, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε ακόμα στην εκδήλωση τη Λένα Μαντά και τον Θανάση Κατερινόπουλο.