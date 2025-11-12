Δημήτρης Λάλος: «Η σχέση με τη Μαριλίτα δε συνδέεται με αυτή της σειράς»

Όσα αποκάλυψε ο ηθοποιός για τη σχέση τους

Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή του Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Εδώ και λίγες εβδομάδες, βλέπουμε τον Δημήτρη Λάλο και τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου στην κοινωνική σειρά του Mega, Μια νύχτα μόνο. βασισμένη στο τουρκικό Χίλιες και μία νύχτα.

Η τελευταία τηλεοπτική δουλειά του Δημήτρη Λάλου ήταν η σειρά Σασμός, όπου γνώρισε και τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου

Με αφορμή τον ρόλο του, ο ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος το πρωί της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Mega, αποκαλύπτοντας διάφορες πτυχές του ήρωά του, αλλά και όσων θα δούμε στην πορεία της σειράς. 

Λάλος - Λαμπροπούλου: Backstage φωτογραφίες από τη νέα τους σειρά

«Απογοητεύτηκα όταν στη σειρά η Αρετή (σ.σ. που υποδύεται η Μαριλίτα Λαμπροπούλου) πήρε τα λεφτά…Ο χαρακτήρας μου προσπαθεί να τεστάρει αυτή τη γυναίκα, γιατί είναι ερωτευμένος μαζί της. και όταν εκείνη δέχεται την προσφορά του, απογοητεύεται…Η Αρετή είναι και αυτή ερωτευμένη μαζί μου αλλά ακόμα το ψάχνει. Και ο ξάδελφός μου είναι ερωτευμένος μαζί της, αλλά εγώ την είδα πρώτος…Τώρα θα καταλάβω ότι αυτή η γυναίκα ήθελε τα λεφτά γι’ αυτό το λόγο, και θα γίνω χαλί να με πατήσει…», είπε ο ηθοποιός.

Η Μαριλίτα Λαμπροπούλου κι ο Δημήτρης Λάλος πρωταγωνιστού στην κοινωνική σειρά του Mega, Μια νύχτα μόνο

«Η σχέση που έχουν οι δυο χαρακτήρες της σειράς με τη σχέση που έχω εγώ με τη Μαριλίτα δεν έχουν καμία σχέση. Καμία», ανέφερε σε άλλο σημείο ο Δημήτρης Λάλος για τη φημολογούμενη σύντροφό του. 

Λάλος - Λαμπροπούλου για τη σχέση τους: «Kάποια πράγματα είναι αναπόφευκτα»

Τέλος, ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου θα κάνουν μια σειρά αφηγήσεων στο Ωδείο Αθηνών κάποιων γιορτινών παραμυθιών του Ευγένιου Τριβιζά.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΛΟΣ
ΜΑΡΙΛΙΤΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ
