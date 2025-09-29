Λάλος - Λαμπροπούλου για τη σχέση τους: «Kάποια πράγματα είναι αναπόφευκτα»

«Όταν παίζουμε μαζί, πάντα νιώθουμε ότι κάτι συμβαίνει»

Λάλος - Λαμπροπούλου: Tι είπαν για τη σχέση τους/ Απόσπασμα από τη συνέντευξή τους στην εκπομπή Buongiorno
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Μαριλίτα Λαμπροπούλου και ο Δημήτρης Λάλος θα εμφανιστούν ξανά μαζί τηλεοπτικά, μετά τον «Σασμό», σε νέα σειρά στο Mega. 

Λάλος - Λαμπροπούλου: Ερωτευμένοι στα γυρίσματα της νέας τους σειράς

Οι δύο ηθοποιοί πρωταγωνίστησαν στον «Σασμό» κι έγιναν ένα από τα πιο αγαπημένα «ζευγάρια» του τηλεοπτικού κοινού. Λίγο καιρό αργότερα, έγιναν ζευγάρι και στη ζωή

Λάλος και Λαμπροπούλου κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο δεν κρύβουν πλέον ότι είναι μαζί. Σήμερα, έδωσαν κοινή συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno», με αφορμή τη «Μια νύχτα μόνο», κι εκτός από τους ρόλους της μίλησαν και για την προσωπική τους ζωή. 

«Ήμασταν μια χρονιά χώρια με την Μαριλίτα μετά τον Σασμό κι ανυπομονούσαμε να βρεθεί μια ωραία σειρά που να μπορέσουμε να συμμετέχουμε και να είμαστε και οι δύο μαζί. Θέλαμε να συνεργαστούμε. Μας έγινε η πρόταση και πραγματικά είναι ένα πολύ δυνατό σενάριο», ανέφερε αρχικά ο Δημήτρης Λάλος.

«Με τον Δημήτρη όταν παίζουμε μαζί, πάντα νιώθουμε ότι κάτι συμβαίνει», σχολίασε η Μαριλίτα Λαμπροπούλου.

Λάλος: Η έμμεση αναφορά στη συγκατοίκηση με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου

Σε κάποιο σημείο της συνέντευξης, η Φαίη Σκορδά ρώτησε τους δύο καλεσμένους της τι πιστεύουν για το αν οι μεγάλοι έρωτες και τα πάθη ξεκινούν από αντίξοες συνθήκες και στη συνέχεια, ρώτησε αν η δική τους ιστορία είχε δυσκολίες. «Δεν έπρεπε να το πω; Συγνώμη», σχολίασε η παρουσιάστρια. «Δυσκολίες; Καλά έκανες και ρωτάς», πήρε τον λόγο ο Δημήτρης Λάλος. 

«Και βέβαια δυσκολίες και ευκολίες και όμορφα πράγματα, αλλά η ζωή δεν είναι μια περιπέτεια, άλλωστε; Αυτό δεν πρέπει να ζούμε; Την κάθε μας στιγμή; Δεν πρέπει να νιώθουμε και να πράττουμε όπως νιώθουμε;», απάντησε ο ηθοποιός. 

«Νομίζω ότι είμαστε απλά άνθρωποι που όταν κάτι είναι πολύ αληθινό και πάρα πολύ δυνατό και το λέει η καρδιά μας, θεωρούμε ότι είναι το σωστό να γίνει», συμπλήρωσε η Μαριλίτα Λαμπροπούλου, με τους δυο τους να συμφωνούν πως «κάποια πράγματα είναι αναπόφευκτα».

Λάλος - Λαμπροπούλου: «Έχουμε την πολυτέλεια της ιδιωτικότητας - Κινούμαστε αρκετά ελεύθερα»

Aναφορικά με το αν νιώθουν ότι έχουν την "πολυτέλεια" της ιδιωτικής τους ζωής, απάντησαν θετικά. «Εμείς νιώθουμε ότι κινούμαστε αρκετά ελεύθερα, χωρίς να νιώθουμε ότι υπάρχουν 100 άγρυπνα μάτια πάνω μας», απάντησε η Μαριλίτα Λαμπροπούλου. 

«Δεν το προκαλούμε κιόλας», συμπλήρωσε ο Δημήτρης Λάλος. 

«Είδαμε πρόσφατα φωτογραφίες μας. Δεν έγινε και τίποτα. ήμασταν σε δημόσιο χώρο. Περπατούσαμε στο λιμάνι για να πάρουμε ένα πλοίο, ήταν και τα παιδιά μας μαζί. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε», σχολίασαν. 

«Προφανώς ενδιαφέρει και τον κόσμο για τον ηθοποιό, αυτό είναι ένα παιχνίδι που το έχουμε ενστερνιστεί, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Είναι μέρος του παιχνιδιού αυτή η δημοσιότητα. Είμαστε διάσημοι λόγω της δουλειάς μας, δεν είναι η δουλειά μας να είμαστε διάσημοι», κατέληξε ο Δημήτρης Λάλος. 

