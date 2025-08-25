Λάλος - Λαμπροπούλου: Ερωτευμένοι στα γυρίσματα της νέας τους σειράς

Έναν χρόνο μετά την αυλαία του Σασμού ο Δημήτρης Λάλος κι η σύντροφός του Μαριλίτα Λαμπροπούλου συνεργάζονται ξανά τηλεοπτικά.

Το ζευγάρι πρόκειται να συμπρωταγωνιστήσει στη νέα σειρά «Μια νύχτα μόνο», με τον Δημήτρη Λάλο να αποκαλύπτει μέσω Instagram πως ξεκίνησαν τα γυρίσματα.

Ο ηθοποιός πόσταρε δύο φωτογραφίες με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου, δείχνοντας τον έρωτά του κι ενημερώνοντας τους ακολούθους του για το κοινό τους επαγγελματικό βήμα, το οποίο, λόγω της προσωπικής τους σχέσης, θα έχει περισσότερο ενδιαφέρον.

«Πάντα Μαζί», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του, κάνοντας μια τρυφερή δήλωση.

Δημήτρης Λάλος - Μαριλίτα Λαμπροπούλου: Backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα της νέας τους σειράς

Τη φετινή σεζόν η Μαριλίτα Λαμπροπούλου θα έχει διπλή παρουσία στην τηλεόραση, αφού παίζει και στα «Παιχνίδια Εκδίκησης», που συνεχίζονται για δεύτερη χρονιά στον ΑΝΤ1.

Επί 18 χρόνια η ηθοποιός ήταν ζευγάρι με τον συνάδελφό της, Γιάννη Νταλιάνη, με τον οποίο έχει αποκτήσει τις κόρες της, Έλλη και Μαρίνα. Πρόσφατα είχε μιλήσει ανοιχτά για τον χωρισμό της καλεσμένη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«Είναι δύσκολο γιατί πρέπει να γίνει ουσιαστικά αυτή η μετάβαση. Να αλλάξεις σπίτι και τα παιδιά να έχουν 2 σπίτια, αλλά είναι κάτι που μερικές φορές είναι απαραίτητο κι όταν είναι για το καλό, το καταλαβαίνουν στο τέλος και τα παιδιά. Όταν γίνεται με τον σωστό τρόπο και με σεβασμό από τους δύο γονείς ο ένας για τον άλλον, με κατανόηση, με συνεργασία. Ο απώτατος στόχος είναι η ευημερία και του εαυτού μας και των παιδιών μας. Έχουμε ένα κοινό έργο, που είναι να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας και να τα μεγαλώσουμε σωστά και με αγάπη.

Τα παιδιά μας μάς λατρεύουν και τους δύο, οπότε τι πιο σημαντικό από το να μη νιώθουν ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι ότι παρότι χώρισαν ως ζευγάρι, ότι δεν μπορούν να συνεννοηθούν και δεν αγαπιούνται ως άνθρωποι. Εμείς αυτό προσπαθούμε με τον πατέρα των κοριτσιών μου. Είναι πολύ πιο δύσκολο να χωρίζεις με παιδιά. Δεν λέμε ότι είναι το ιδανικό το να χωρίζουν δύο γονείς, αλλά είναι το σωστό όταν δεν μπορεί να υπάρξει μία σχέση ιδανική. Αν δεν έχουν την ιδανική σχέση ως ζευγάρι, μπορούν ως αγαπημένοι γονείς παιδιών. Αγαπημένοι σύντροφοι, συνεργάτες στη ζωή αλλά όχι ζευγάρι πια. Αυτό τα παιδιά το καταλαβαίνουν και το δέχονται όταν βλέπουν τους γονείς τους καλά», είχε δηλώσει στο «The 2Night Show».