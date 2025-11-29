BYD: Η γυναίκα που τιμήθηκε με το βραβείο Xataka Legend 2025

Ξεκίνησε όταν στην εταιρεία ήταν μόλις 20 άτομα

BYD: Η γυναίκα που τιμήθηκε με το βραβείο Xataka Legend 2025
Η Stella Li, εκτελεστική αντιπρόεδρος της BYD, του κορυφαίου παγκοσμίως κατασκευαστή plug-in οχημάτων (EV & PHEV) και μπαταριών, τιμήθηκε με το υψηλού κύρους βραβείο Xataka Legend 2025, μια διάκριση από το μεγαλύτερο ισπανόφωνο Μέσο με αντικείμενο την επιστήμη και την τεχνολογία, που τιμά προσωπικότητες οι οποίες έχουν προωθήσει την καινοτομία και την τεχνολογική πρόοδο.

Με αυτό το βραβείο, η Stella Li εντάσσεται σε μια εκλεκτή ομάδα διακεκριμένων προσωπικοτήτων που έχουν τιμηθεί στο παρελθόν από το Xataka, μεταξύ των οποίων ο αστροναύτης και πρώην Ισπανός Υπουργός Επιστήμης, Καινοτομίας και Πανεπιστημίων Pedro Duque, η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Margrethe Vestager και ο συνιδρυτής του WordPress Matt Mullenweg.

Η Stella Li εντάχθηκε στη BYD το 1996, όταν η εταιρεία είχε μόλις περίπου 20 εργαζομένους και δραστηριοποιούνταν αποκλειστικά στην παραγωγή μπαταριών. Έκτοτε, έχει ηγηθεί της διεθνούς επέκτασης και της επιχειρηματικής μεταμόρφωσής της, μετατρέποντάς την σε έναν παγκόσμιο τεχνολογικό κολοσσό που δραστηριοποιείται σε 112 χώρες, με 1 εκατομμύριο εργαζομένους, 120.000 μηχανικούς και έναν μέσο όρο 45 πατεντών που παράγονται καθημερινά.

Το 2024, η BYD παρήγαγε 4,27 εκατομμύρια plug-in οχήματα (EV & PHEV), περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο κατασκευαστή παγκοσμίως. Το 2025 είναι μια εξαιρετική χρονιά, σηματοδοτούμενη από ιστορικά ορόσημα και πρωτοφανή επιτεύγματα. Η εταιρεία έφτασε τα 14 εκατομμύρια παραγόμενα plug-in οχήματα, κατέρριψε ρεκόρ ταχύτητας για αυτοκίνητο παραγωγής με το YANGWANG U9 Xtreme, το οποίο έφτασε τα 496,22 km/h στη Γερμανία, και παρουσίασε το καινοτόμο δίκτυο Flash Charging, ικανό να αποκαθιστά 400 km αυτονομίας σε μόλις 5 λεπτά, με μέγιστη ισχύ 1.000 kW.

