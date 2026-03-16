Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Λέω "έλα μαμά πού είσαι;", μόνος μου μιλάω»

Η συγκινητική αναφορά του παρουσιαστή στην απώλεια της μητέρας του

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αναφέρθηκε στη μητέρα του, την οποία έχασε πρόσφατα, κατά τη διάρκεια της εκπομπής του.
  • Η καλεσμένη Αλεξάνδρα Μπουνάτσα μίλησε για την απώλεια φίλης της, προκαλώντας συγκίνηση στον παρουσιαστή.
  • Ο Αρναούτογλου αποκάλυψε ότι μιλάει μόνος του στη μητέρα του, λέγοντας "έλα μαμά, πού είσαι;".
  • Εξέφρασε ευγνωμοσύνη για τη συμπαράσταση του κόσμου μετά τον θάνατο της μητέρας του.
  • Περιέγραψε την ψυχολογική του κατάσταση και την δυσκολία της απώλειας.

Με αφορμή την εξομολόγηση της καλεσμένης του, Αλεξάνδρας Μπουνάτσα, στο «The 2Night Show» για μια φίλη της που έχει φύγει από τη ζωή, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έκανε την Κυριακή 15 Μαρτίου μια συγκινητική αναφορά στη μητέρα του, την οποία έχασε πρόσφατα.

Η Αλεξάνδρα Μπουνάτσα στο «The 2Night Show»

Η Αλεξάνδρα Μπουνάτσα στο «The 2Night Show»

«Έχασα την καλύτερη μου φίλη από καρκίνο, μου δίνει δύναμη το πώς πάλεψαν εκείνη και η μαμά της, νιώθω ότι πρέπει να ζήσω κάθε δευτερόλεπτο», δήλωσε η τραγουδίστρια στη βραδινή εκπομπή του ΑΝΤ1.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους, ο γνωστός παρουσιαστής συγκίνησε, αποκαλύπτοντας πως συχνά μιλά με την εκλιπούσα μητέρα του. «Εγώ καμιά φορά ακόμα και για τη μητέρα μου που την έχασα τώρα πρόσφατα λέω "έλα μαμά", πού είσαι;", μόνος μου μιλάω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συγκινητική αναφορά του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην απώλεια της μητέρας του7

Η συγκινητική αναφορά του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην απώλεια της μητέρας του

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είχε μιλήσει ανοιχτά για τον πόνο της απώλειας, στην πρώτη εκπομπή μετά την είδηση του θανάτου της μητέρας του, Κικής Αρναούτογλου.

Αρχικά, ευχαρίστησε τον κόσμο για τη συμπαράστασή του: «Πολλοί από σας τη γνωρίζετε κι από την τηλεόραση, ελάχιστες φορές βγήκε αλλά ίσως οι παλαιότερες κυρίες τη θυμούνται από τα πρωινά να μαγειρεύει ή να λέει πράγματα για τη ζωή μας. Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα τόσα μηνύματα», είπε αρχικά, ευχαριστώντας τον κόσμο για τη συμπαράστασή του. 

Στη συνέχεια εξομολογήθηκε: «Πέρασα πάρα πολύ δύσκολα, αλλά είναι πάρα πολύ παράξενο από τη μία να παρακαλάς να φύγει από τη ζωή για να μην τυραννιέται, αλλά όταν αυτό συμβαίνει τότε καταλαβαίνεις τι είναι αυτή η απώλεια. Έγιναν όλα πάρα πολύ δύσκολα, ακόμα και μια διαφήμιση, μια ταινία, μια διαφήμιση που βλέπεις ένα παιδί να αγκαλιάζει τη μητέρα του. Οι ημέρες αυτές που με βλέπετε είναι οι πρώτες που τα ζω, αυτή είναι η νορμάλ πορεία», είπε ο παρουσιαστής λίγο πριν υποδεχτεί τους καλεσμένους του. 

 

