Με αφορμή την καταγγελία μίας οικογένειας που ανέφερε πως το 13χρονο παιδί της πήγε να κοιμηθεί σε μία φίλη και πιθανότατα δέχτηκε σεξουαλική παρενόχληση, ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε στους τηλεθεατές μία δική του προσωπική ιστορία.

Όπως είπε ο παρουσιαστής, όλα συνέβησαν την περίοδο που πήγαινε Λύκειο και έκανε ιδιαίτερα μαθήματα επειδή ήθελε να περάσει στο Πολυτεχνείο, όπως και πέρασε.

«Πριν περάσω στο Πολυτεχνείο έκανα ιδιαίτερα. Στο Λύκειο ήμουν. Ερχόταν ένας καθηγητής να μου κάνει φυσική και μαθηματικά. Κάποια στιγμή λοιπόν αυτός ο καθηγητής μου πιάνει το μπούτι και πάει το χέρι του να ανέβει πάνω από το μπούτι μου. Τον κόβω, τον σταματάω και πάω στον πατέρα μου και του λέω αυτόν δεν θα τον ξαναφωνάξεις στο σπίτι γιατί μου την έπεσε» ανέφερε ο παρουσιαστής και πρόσθεσε:

«Δεν με πίστεψε, μου έλεγε “τι λες τώρα κλπ”. Μου την έπεσε ο καθηγητής που μου έκανε ιδιαίτερα, ήμουν 16-17 χρονών, του είπα “στο διάολο” και τελείωσε η φασαρία. Δεν τον πλάκωσα αλλά τον έδιωξα κακήν κακώς».

