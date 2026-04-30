Λιάγκας: «Με παρενόχλησε, το χέρι του ανέβηκε ως το μπούτι μου»

Ο παρουσιαστής θυμήθηκε μία τραυματική εμπειρία που έζησε

30.04.26 , 17:07 Λιάγκας: «Με παρενόχλησε, το χέρι του ανέβηκε ως το μπούτι μου»
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε ότι υπήρξε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από καθηγητή κατά την εφηβεία του.
  • Η παρενόχληση συνέβη κατά τη διάρκεια ιδιαίτερων μαθημάτων για το Πολυτεχνείο.
  • Ο καθηγητής άγγιξε το μπούτι του Λιάγκα και προσπάθησε να προχωρήσει παραπέρα.
  • Ο παρουσιαστής ενημέρωσε τον πατέρα του, αλλά δεν τον πίστεψε αρχικά.
  • Τελικά, ο Λιάγκας έδιωξε τον καθηγητή από το σπίτι του.

Με αφορμή την καταγγελία μίας οικογένειας που ανέφερε πως το 13χρονο παιδί της πήγε να κοιμηθεί σε μία φίλη και πιθανότατα δέχτηκε σεξουαλική παρενόχληση, ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε στους τηλεθεατές μία δική του προσωπική ιστορία. 

Όπως είπε ο παρουσιαστής, όλα συνέβησαν την περίοδο που πήγαινε Λύκειο και έκανε ιδιαίτερα μαθήματα επειδή ήθελε να περάσει στο Πολυτεχνείο, όπως και πέρασε.

Λιάγκας: «Με παρενόχλησε, το χέρι του ανέβηκε ως το μπούτι μου»

«Πριν περάσω στο Πολυτεχνείο έκανα ιδιαίτερα. Στο Λύκειο ήμουν. Ερχόταν ένας καθηγητής να μου κάνει φυσική και μαθηματικά. Κάποια στιγμή λοιπόν αυτός ο καθηγητής μου πιάνει το μπούτι και πάει το χέρι του να ανέβει πάνω από το μπούτι μου. Τον κόβω, τον σταματάω και πάω στον πατέρα μου και του λέω αυτόν δεν θα τον ξαναφωνάξεις στο σπίτι γιατί μου την έπεσε» ανέφερε ο παρουσιαστής και πρόσθεσε:

«Δεν με πίστεψε, μου έλεγε “τι λες τώρα κλπ”. Μου την έπεσε ο καθηγητής που μου έκανε ιδιαίτερα, ήμουν 16-17 χρονών, του είπα “στο διάολο” και τελείωσε η φασαρία. Δεν τον πλάκωσα αλλά τον έδιωξα κακήν κακώς».
 

