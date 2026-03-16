Ρία Ελληνίδου: Βίντεο με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να τραγουδάει

Τι απάντησε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου για τη σχέση τους

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ρία Ελληνίδου ανέβασε βίντεο στο TikTok με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να τραγουδάει κατά τη διάρκεια βόλτας τους.
  • Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αποφεύγει να κάνει δηλώσεις για τη σχέση του με τη Ρία Ελληνίδου, λέγοντας ότι ο χρόνος θα δείξει.
  • Αναφέρθηκε σε φήμες συνεργασίας με τον Γιώργο Λιάγκα, τονίζοντας ότι δεν έχει υπογράψει ακόμα.
  • Πρόσφατα, το ζευγάρι βρέθηκε στην Ταϊλάνδη και δημοσίευσε βίντεο, το οποίο κατέβηκε από τον λογαριασμό του Δημήτρη.
  • Ο Δημήτρης δήλωσε ότι ανέβασε κατά λάθος το βίντεο και φοβήθηκε για παραβίαση του κινητού του.

Κυριακάτικη βόλτα έκανε η Ρία Ελληνίδου με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και η τραγουδίστρια ανέβασε βίντεο από το TikTok μέσα από το αυτοκίνητο όπου ακουγόταν εκείνος να τραγουδάει!

Παρά τις δηλώσεις και τα δημοσιεύματα για τη σχέση τους, οι δυο τους αποφεύγουν εμφανίζονται μαζί δημόσια.

@riaellinidou Πάμε λίγο να πάρουμε ενέργεια ! #riaellinidou #fyp #τικτοκ_ελλαδα #lol ♬ original sound - Ria Ellinidou

Δημήτρης Αλεξάνδρου για Ρία Ελληνίδου: «Αν είναι να γίνει κάτι, θα το δείξει η πορεία και ο χρόνος»

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μίλησε στην εκπομπή «ΕΔΩ TV» και στον Σωτήρη Καραμίντζα για τις φήμες συνεργασίας με τον Γιώργο Λιάγκα και την προσωπική του ζωή.

Μετά τις εμφανίσεις του στο «Πρωινό» του ANT1 και τα σενάρια που τον θέλουν να βρίσκεται στην πρωινή παρέα από τη νέα σεζόν, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου απάντησε: «Αν δεν πέσει η υπογραφή, μπορεί να κάνεις και με όλο τον κόσμο συζήτηση. Αν δεν τα βάλουμε κάτω, δεν τα υπογράψουμε».

Για τη σχέση του με τη Ρία Ελληνίδου, ο ίδιος για την ώρα δεν θέλει να κάνει ανακοινώσεις της προσωπικής του ζωής, αποφεύγοντας την αναπαραγωγή στα media. 

«Είναι όλα στο δρόμο τους. Αν είναι να γίνει κάτι, θα το δείξει η πορεία και ο χρόνος. Όταν βρίσκεσαι με κάποιον άλλο. Όταν είσαι μια χαρά, είσαι μια χαρά. Δεν μπορείς να πεις για πράγματα που θα γίνουν σε λίγους μήνες.

Με ποια σιγουριά να βγω με τους μεγάλους τίτλους ότι είμαι ερωτευμένος  ή περιμένω παιδί κλπ; Ξέρω, είναι πικάντικες όλες αυτές οι επικεφαλίδες, θα πουλήσουν περισσότερο. Εγώ γιατί να το πω; Πρέπει να ορίσω το μέτρο, αλλά ο χρόνος δείχνει κάποιες καταστάσεις».

Για τα σχόλια του Κωνσταντίνου Βασάλου μέσα από την εκπομπή του στο youtube: «Έχει μια πολύ ωραία ομάδα εκεί με τον Fipster κάνει βίντεο με άτομα που “πουλάνε” για να γίνει viral», ανέφερε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου. 

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου πρόσφατα βρέθηκαν στην Ταϊλάνδη. Το ζευγάρι πέρασε ιδιαίτερες στιγμές, με τον γνωστό επιχειρηματία να δημοσιεύει βίντεο με την τραγουδίστρια, το οποίο στη συνέχεια κατέβηκε από τον λογαριασμό του. 

«Όταν είδα το βίντεο που ανεβάσαμε κατά λάθος με τη Ρία έπαθα σοκ. Δεν ξέρω από TikTok. Το τραβήξαμε, μπήκε στην τσέπη μου και ανέβηκε μόνο του. Ήταν στιγμιαίο, γι’ αυτό δεν το έβρισκα και έπαθα σοκ. Εγώ φοβήθηκα ότι κάποιος μου παραβίασε το κινητό», απάντησε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μέσα από το «Πρωινό» του ANT1. 

