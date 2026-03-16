Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Απόδραση στις Γαλλικές Άλπεις

Στιγμές χαλάρωσης για το ζευγάρι

Ταξίδι στις Γαλλικές Αλπεις για Αθηνά και Μπρούνο
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα απολαμβάνουν κοινές στιγμές στις Γαλλικές Άλπεις.
  • Η ηθοποιός μοιράστηκε φωτογραφίες από το ταξίδι τους στο Instagram, δείχνοντας το χιονισμένο τοπίο.
  • Η σχέση τους εξελίσσεται όμορφα και σχεδιάζουν να παντρευτούν το καλοκαίρι στην Πάρο.
  • Επιθυμούν να κρατήσουν τον γάμο τους προσωπικό, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
  • Ο Μπρούνο ανάρτησε μια μπλούζα με αναφορά στον γάμο, δημιουργώντας «νύξεις» για την επικείμενη ημέρα.

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα φαίνεται πως ζουν μια περίοδο γεμάτη όμορφες στιγμές και κοινές εμπειρίες.

Το ερωτευμένο ζευγάρι αγαπά τα ταξίδια και συχνά επιλέγει να ανακαλύπτει νέους προορισμούς, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς του φίλους εικόνες από τις εξορμήσεις του στο εξωτερικό.

Στα λευκά η Αθηνά Οικονομάκου

Αυτή τη φορά, οι δυο τους επέλεξαν έναν χειμερινό προορισμό, ταξιδεύοντας στις εντυπωσιακές Γαλλικές Άλπεις.

Η ηθοποιός αποκάλυψε το ταξίδι μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας αρχικά μια φωτογραφία μέσα από το αεροπλάνο, όπου ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στον αγαπημένο της λίγο πριν φτάσουν στον προορισμό τους.

Το ερωτευμένο ζευγάρι στο αεροπλάνο για τις Γαλλικές Άλπεις

Λίγο αργότερα, η Αθηνά Οικονομάκου ανάρτησε τα πρώτα στιγμιότυπα από το χιονισμένο τοπίο που αντίκρισαν μόλις έφτασαν.

Το λευκό σκηνικό των βουνών και η ατμόσφαιρα του χειμώνα δημιούργησαν το ιδανικό φόντο για χαλαρές βόλτες και στιγμές ξεκούρασης, τις οποίες το ζευγάρι φαίνεται να απολαμβάνει μαζί με φίλους.

Η εξόρμηση με φίλους στα χιόνια

Η σχέση της με τον Μπρούνο Τσερέλα εξελίσσεται ιδιαίτερα όμορφα και οι δυο τους δεν κρύβουν την ευτυχία τους.

Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα έχει γίνει γνωστό ότι σχεδιάζουν να επισημοποιήσουν τη σχέση τους, καθώς ετοιμάζονται να παντρευτούν το καλοκαίρι στην Πάρο

Παρότι μοιράζονται αρκετές στιγμές της καθημερινότητάς τους στα social media, φαίνεται πως επιθυμούν να κρατήσουν τη συγκεκριμένη ημέρα όσο το δυνατόν πιο προσωπική, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και με την παρουσία μόνο των κοντινών τους ανθρώπων.

Αθηνά Οικονομάκου: Δείχνει τα μπλουζάκια του γάμου της!

Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα έχουν αρχίσει να εμφανίζονται μικρές… «νύξεις» για τον επικείμενο γάμο. Πρόσφατα, ο Μπρούνο Τσερέλα δημοσίευσε στο Instagram μια μπλούζα με την επιγραφή «PAROS. Best Mocktails in Greece», συνοδεύοντας την ανάρτηση με το hashtag «Wedding time», κάτι που πολλοί θεώρησαν ως έμμεση αναφορά στη μεγάλη ημέρα που ετοιμάζουν.

Τα μπλουζάκια για τον γάμο τους στην Πάρο

