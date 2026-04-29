Συμμαχία αγάπης για τα παιδιά της ΕΛΠΙΔΑΣ

Ακόμη ένας σύμμαχος στον αγώνα ενάντια στον παιδικό καρκίνο

29.04.26 , 18:45 Δένδιας: Θα απαντήσουμε με στρατηγικούς πυραύλους σε μια επίθεση
29.04.26 , 18:44 Marseaux για Eurovision: «Ήξερα ότι δεν το αντέχω»
29.04.26 , 18:31 «Φέρτε μου ψυχολόγο. Πείτε μαζί μου το Πάτερ Ημών», φώναζε ο 20χρονος
29.04.26 , 18:27 ΚΤΕΟ και Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ): Τι ισχύει πραγματικά
29.04.26 , 18:03 H τρυφερή αφιέρωση του Σουλτάτου στη Λασκαράκη για την επέτειό τους!
29.04.26 , 17:47 Κατερίνα Καινούργου: «Αυτό δεν είναι δικό μου παιδί» - Η ενόχλησή της
29.04.26 , 17:39 Γιατρός κατέρρευσε μετά από 5ήμερη εφημερία – Τι απαντά ο Άδωνις Γεωργιάδης
29.04.26 , 17:14 Μητσοτάκης: Συνάντηση με τον Εμίρη του Κατάρ για επενδύσεις στην Ελλάδα
29.04.26 , 16:42 VW ID. Polo: Παγκόσμια πρεμιέρα για το ηλεκτρικό μοντέλο
29.04.26 , 16:31 Συμμαχία αγάπης για τα παιδιά της ΕΛΠΙΔΑΣ
29.04.26 , 16:25 Cat Festival 2026: Δεκάδες γάτες βρήκαν το «παντοτινό τους σπίτι»
29.04.26 , 16:12 Αθωώθηκε Αλλά Θα Δικαστεί Ξανά Η Πρώην Σύζυγος Του Αστυνομικού Της Βουλής
29.04.26 , 16:07 Ολυμπιακός: Άνετη επικράτηση επί της Μονακό, με σκορ 91- 70
29.04.26 , 16:05 Επίθεση σε εβραϊκή συναγωγή στο Λονδίνο - Άνδρας μαχαίρωσε δύο άτομα
29.04.26 , 15:57 MasterChef: Οι μπριγάδες δημιουργούν street food με ψάρια και θαλασσινά
Θεωνά - Αναστασιάδης: Το ονειρικό πάρτι για τα 7α γενέθλια του γιου τους
Πολυχρονίδης για Κουβελά: «Εγώ και η γυναίκα μου την έχουμε σαν κόρη μας»
Χωρισμός-βόμβα για πρωταγωνιστή γνωστής σειράς: «Δεν ήταν εύκολο»
Μάρα Ζαχαρέα: Με τον γιο της στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών
«Φέρτε μου ψυχολόγο. Πείτε μαζί μου το Πάτερ Ημών», φώναζε ο 20χρονος
Κατερίνα Καινούργου: «Αυτό δεν είναι δικό μου παιδί» - Η ενόχλησή της
Tόνια Σωτηροπούλου: Πάρτι γενεθλίων στο σπίτι της - Πόσων ετών έγινε;
Τσιμτσιλή για Σκορδά: «Είδε τον άνθρωπο που θέλει να μοιραστεί τη ζωή της»
Γιατρός κατέρρευσε μετά από 5ήμερη εφημερία – Τι απαντά ο Άδωνις Γεωργιάδης
Χρουσαλά: Το ταξίδι στο Cape Town & η κατάδυση δίπλα σε λευκούς καρχαρίες
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Συμμαχία Αγάπης Για Τα Παιδιά Της ΕΛΠΙΔΑΣ
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Εταιρεία Βιώσιμων Δικτύων ΕΝΑΟΝ του ομίλου ItalGas στηρίζει το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ» με δωρεά για το Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων.
  • Οι εκπρόσωποι της ΕΝΑΟΝ επισκέφθηκαν το νοσοκομείο και ενημερώθηκαν για το έργο του.
  • Η στήριξη αποδεικνύει τη διεθνή αλληλεγγύη για τα παιδιά με καρκίνο.
  • Οι εκπρόσωποι της εταιρείας εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για την προσφορά της «ΕΛΠΙΔΑΣ».
  • Η συνεργασία στοχεύει στη στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους.

Ένας ακόμα πολύτιμος σύμμαχος προστίθεται στο πλευρό των παιδιών της ΕΛΠΙΔΑΣ, συμβάλλοντας στον αγώνα ενάντια στον παιδικό καρκίνο.

Το Όραμα ΕΛΠΙΔΑΣ στην 72η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς

Με ευαισθησία και αγάπη για τους μικρούς ήρωες της ΕΛΠΙΔΑΣ, η Εταιρεία Βιώσιμων Δικτύων ΕΝΑΟΝ, του ομίλου ItalGas, ανακοίνωσε την πρόθεσή της να στηρίξει το έργο του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο», προχωρώντας σε δωρεά για τη στήριξη των αναγκών του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ».

Την Τρίτη 21 Απριλίου 2026 οι εκπρόσωποι της εταιρείας κυρίες Barbara Morgante, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Enaon, και Francesca Zanninotti, Διευθύνουσα Σύμβουλος της θυγατρικής, Εnaon ΕDA, καθώς και η Διευθύντρια Επικοινωνίας και Βιωσιμότητας της Εnaon κυρία Αικατερίνη Στάχταρη και στελέχη της εταιρείας επισκέφθηκαν το Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ», ξεναγήθηκαν σε όλους τους χώρους και ενημερώθηκαν αναλυτικά για το σημαντικό έργο που επιτελείται, καθώς και για όλες τις πρωτοποριακές θεραπείες και πρωτόκολλα που εφαρμόζονται.

Πέγκυ Φιλίππου, Ελένη Σαμαρά, Νούλη Μανώλη, Barbara Morgante, Αικατερίνη Στάχταρη, Francesca Zanninotti, Μανώλης Παπασάββας, Τζωρτζίνα Έλληνα, Λάουρα Λαλαούνη

Τις εκπροσώπους της εταιρείας υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ» κύριος Μανώλης Παπασάββας, η Αντιπρόεδρος του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» κυρία Νούλη Μανώλη και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

Barbara Morgante, Μανώλης Παπασάββας, Francesca Zanninotti, Νούλη Μανώλη

Οι κυρίες Morgante και Zanninotti εξέφρασαν το θαυμασμό τους για την μεγάλη προσφορά της «ΕΛΠΙΔΑΣ» και διαβεβαίωσαν ότι θα σταθούν στο πλευρό του Σωματείου και του Ογκολογικού Νοσοκομείου Παίδων «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ» με όποιο τρόπο μπορούν, στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με στόχο τη στήριξη των παιδιών και των οικογενειών που δοκιμάζονται.

Λάουρα Λαλαούνη, Τζωρτζίνα Έλληνα, Νούλη Μανώλη, Barbara Morgante, Francesca Zanninotti, Πέγκυ Φιλίππου, Ελένη Σαμαρά, Αικατερίνη Στάχταρη, Ελένη Μαντζώρου

Από την πλευρά τους, ο κύριος Μανώλης Παπασάββας και η κυρία Νούλη Μανώλη, μαζί με όλα τα μέλη του ΔΣ του Σωματείου ΕΛΠΙΔΑ, ευχαρίστησαν για τη συγκινητική στήριξη, η οποία αποδεικνύει τη διεθνή αλληλεγγύη και συνεργασία για τα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους.

Francesca Zanninotti, Μανώλης Παπασάββας

