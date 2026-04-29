Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί βιολογικό αποξηραμένο βότανο λόγω σαλμονέλας

«Μην το καταναλώσετε»

Πηγή: Φωτογραφία αρχείου pexels (Alina Vilchenko)
ΕΦΕΤ: Ανακαλεί Βιολογικό Αποξηραμένο Βότανο Λόγω Σαλμονέλας
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί βιολογικό αποξηραμένο βότανο λόγω ανίχνευσης σαλμονέλας.
  • Το προϊόν είναι η σκόνη ΜΟΡΙΝΓΚΑ «Bιολόγος Organic Moringa Powder» 100g, προέλευσης Αιγύπτου.
  • Αφορά τις παρτίδες 232509, 192511 και 112603, που διακινείται από την επιχείρηση «ΒΙΟΛΟΓΟΣ».
  • Η εταιρεία έχει ήδη ανακαλέσει το προϊόν και διεξάγονται έλεγχοι.
  • Οι καταναλωτές καλούνται να μην καταναλώσουν το προϊόν και να επιστρέψουν τις συσκευασίες.

«Καμπανάκι» από τον ΕΦΕΤ για βιολογικό αποξηραμένο βότανο, στο οποίο εντοπίστηκε σαλμονέλα.  

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής ενημερώθηκε μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), για τη διακίνηση στην ελληνική αγορά αποξηραμένου βότανου σε σκόνη (Moringa), προέλευσης  Αιγύπτου, στο οποίο ανιχνεύτηκε ο παθογόνος μικροοργανισμός Salmonella spp.  

Πρόκειται για το προϊόν με ονομασία πώλησης «Bιολόγος Organic Moringa Powder Σκόνη ΜΟΡΙΝΓΚΑ» σε συσκευασία των 100g, το οποίο διακινείται από την επιχείρηση  «ΒΙΟΛΟΓΟΣ». 

Η ανάκληση αφορά τις παρτίδες 232509, 192511 και 112603.   

Η εταιρεία έχει ήδη ανακαλέσει το προϊόν από την εσωτερική αγορά, και βρίσκονται σε εξέλιξη  οι σχετικοί έλεγχοι.  

Στην ιστοσελίδα έχουν αναρτηθεί οδηγίες από την εταιρεία σχετικά με την επιστροφή του προϊόντος. Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν προμηθευτεί το προϊόν (φωτογραφίες κάτωθι) να μην το καταναλώσουν. 

