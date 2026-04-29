Mαριέττα Χρουσαλά: Δείτε τα βίντεο που δημοσίευσε από την κατάδυση σε κλουβί πλάι σε λευκούς καρχαρίες και τη συνάντηση με τους αφρικανικούς πιγκουίνους

Η Μαριέττα Χρουσαλά ταξίδεψε μαζί με την οικογένειά της στη Νότια Αφρική και μοιράστηκε πλούσιο φωτογραφικό υλικό με τους followers της στο Instagram, από τα μέρη που επισκέφθηκαν.

«Το Cape Town έκλεψε ολοκληρωτικά την καρδιά μου. Από τα ήρεμα πρωινά στην παραλία μέχρι τη θέα από τα βουνά που έκοβε την ανάσα, κάθε στιγμή έμοιαζε με καρτ ποστάλ», έγραψε σε μια από τις αναρτήσεις της.

Οι φωτογραφίες από την πολύχρωμη γειτονιά του Cape Town μαγευτικές. Το Bo-Kaap είναι το απόλυτο must για κάθε επισκέπτη.

Βρίσκεται κοντά στο κέντρο της πόλης και το Table Mountain, το οποίο είναι το πιο εμβληματικό ορόσημο του Cape Town. Ονομάστηκε έτσι λόγω της χαρακτηριστικής επίπεδης κορυφής του, η οποία θυμίζει τραπέζι.

H πολύχρωμη γειτονιά του Cape Town με το Table Mountain στο βάθος/ instagram

Eκτός από σαφάρι στην άγρια φύση της Αφρικής, η Μαριέττα Χρουσαλά τόλμησε και κάτι μοναδικό. Έκανε κατάδυση σε κλουβί πλάι σε λευκούς καρχαρίες.

«Το έκανα πριν από 16 χρόνια με τους υπέροχους λευκούς καρχαρίες, τώρα έπρεπε να ξαναπάω! Τι εμπειρία και έκρηξη αδρεναλίνης! Να σεβόμαστε τη φύση και να την αγαπάμε! #συγγνώμη για το βίντεο, αλλά φοβήθηκα κι εγώ», έγραψε στην ανάρτησή της.

Η κατάδυση σε κλουβί με μεγάλους λευκούς καρχαρίες είναι πολύ δημοφιλής στην πόλη Gansbaai, η οποία απέχει περίπου 2,5 ώρες από το Cape Town και θεωρείται η πρωτεύουσα του μεγάλου λευκού καρχαρία.

Η Μαριέττα Χρουσαλά στην παραλία με τους αφρικανικούς πιγκουίνους/ instagram

Μεταξύ άλλων, η οικογένεια είδε από κοντά τους αφρικανικούς πιγκουίνους που ζουν σε κάποιες από τις αμμουδερές παραλίες της Νότιας Αφρικής.

«Άλλη μια μέρα δίπλα στη φύση! Τόσα πολλά να μοιραστώ, όλες οι εικόνες, οι εμπειρίες και οι αναμνήσεις! Αυτό το ταξίδι θα μείνει για πάντα στην καρδιά μου», έγραψε γεμάτη ενθουσιασμό η Μαριέττα Χρουσαλά σε άλλη ανάρτησή της.