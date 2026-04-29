Χρουσαλά: Το ταξίδι στο Cape Town & η κατάδυση δίπλα σε λευκούς καρχαρίες

«Αυτό το ταξίδι θα μείνει για πάντα στην καρδιά μου», έγραψε στο instagram

Mαριέττα Χρουσαλά: Δείτε τα βίντεο που δημοσίευσε από την κατάδυση σε κλουβί πλάι σε λευκούς καρχαρίες και τη συνάντηση με τους αφρικανικούς πιγκουίνους
  • Η Μαριέττα Χρουσαλά ταξίδεψε με την οικογένειά της στο Cape Town, Νότια Αφρική, και μοιράστηκε φωτογραφίες στο Instagram.
  • Το Cape Town την ενθουσίασε με τη φυσική του ομορφιά και τα αξιοθέατα όπως το Bo-Kaap και το Table Mountain.
  • Έκανε κατάδυση σε κλουβί δίπλα σε λευκούς καρχαρίες, μια εμπειρία που είχε ξαναζήσει 16 χρόνια πριν.
  • Η οικογένεια είδε αφρικανικούς πιγκουίνους σε παραλίες της Νότιας Αφρικής.
  • Η Χρουσαλά εξέφρασε την αγάπη της για τη φύση και τις αναμνήσεις από το ταξίδι.

Η Μαριέττα Χρουσαλά ταξίδεψε μαζί με την οικογένειά της στη Νότια Αφρική και μοιράστηκε πλούσιο φωτογραφικό υλικό με τους followers της στο Instagram, από τα μέρη που επισκέφθηκαν.

Χρουσαλά: Οι μαγευτικές φωτογραφίες από το σαφάρι στη Νότια Αφρική

«Το Cape Town έκλεψε ολοκληρωτικά την καρδιά μου. Από τα ήρεμα πρωινά στην παραλία μέχρι τη θέα από τα βουνά που έκοβε την ανάσα, κάθε στιγμή έμοιαζε με καρτ ποστάλ», έγραψε σε μια από τις αναρτήσεις της. 

Οι φωτογραφίες από την πολύχρωμη γειτονιά του Cape Town μαγευτικές. Το Bo-Kaap είναι το απόλυτο must για κάθε επισκέπτη. 

Βρίσκεται  κοντά στο κέντρο της πόλης και το Table Mountain, το οποίο είναι το πιο εμβληματικό ορόσημο του Cape Town. Ονομάστηκε έτσι λόγω της χαρακτηριστικής επίπεδης κορυφής του, η οποία  θυμίζει τραπέζι.

Eκτός από σαφάρι στην άγρια φύση της Αφρικής, η Μαριέττα Χρουσαλά τόλμησε και κάτι μοναδικό. Έκανε κατάδυση σε κλουβί πλάι σε λευκούς καρχαρίες. 

«Το έκανα πριν από 16 χρόνια με τους υπέροχους λευκούς καρχαρίες, τώρα έπρεπε να ξαναπάω! Τι εμπειρία και έκρηξη αδρεναλίνης! Να σεβόμαστε τη φύση και να την αγαπάμε! #συγγνώμη για το βίντεο, αλλά φοβήθηκα κι εγώ», έγραψε στην ανάρτησή της.

Η κατάδυση σε κλουβί με μεγάλους λευκούς καρχαρίες είναι πολύ δημοφιλής στην πόλη Gansbaai, η οποία απέχει περίπου 2,5 ώρες από το Cape Town και θεωρείται η πρωτεύουσα του μεγάλου λευκού καρχαρία.

Μεταξύ άλλων, η οικογένεια είδε από κοντά τους αφρικανικούς πιγκουίνους που ζουν σε κάποιες από τις αμμουδερές παραλίες της Νότιας Αφρικής.

«Άλλη μια μέρα δίπλα στη φύση! Τόσα πολλά να μοιραστώ, όλες οι εικόνες, οι εμπειρίες και οι αναμνήσεις! Αυτό το ταξίδι θα μείνει για πάντα στην καρδιά μου», έγραψε γεμάτη ενθουσιασμό η Μαριέττα Χρουσαλά σε άλλη ανάρτησή της. 

 

 

