Στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται το 4χρονο αγοράκι, που τραυματίστηκε σοβαρά χθες, μετά από επίθεση που δέχθηκε από οικόσιτο σκύλο στον Βατόλακκο Χανίων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των γιατρών, η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σοβαρή, αλλά σταθερή.

Το αγοράκι μεταφέρθηκε από τα Χανιά στο Ηράκλειο, υπό αστυνομική συνοδεία και οδηγήθηκε κατευθείαν στη ΜΕΘ Παίδων. Η κατάστασή του ήταν εξαιρετικά σοβαρή, καθώς έφερε πολλαπλά και βαθιά τραύματα στο πρόσωπο και το κεφάλι, με κακώσεις κοντά στα μάτια, τα αυτιά, τα ιγμόρεια και τη μύτη.

Ο 4χρονος υποβλήθηκε σε πολύωρες χειρουργικές επεμβάσεις για την αποκατάσταση των τραυμάτων του. Οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον σταθεροποιήσουν και πλέον παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του.

Χανιά: Πώς έγινε το περιστατικό

Το περιστατικό σημειώθηκε στην αυλή του σπιτιού της γιαγιάς του παιδιού. Το αγοράκι φέρεται να πλησίασε τον μεγαλόσωμο σκύλο για να τον χαϊδέψει, όμως εκείνο, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες αντέδρασε βίαια και του επιτέθηκε.

Το περίεργο είναι ότι ο σκύλος ζούσε με την οικογένεια και είχε μεγαλώσει με το παιδί, ενώ στο παρελθόν δεν είχε δώσει δείγματα επιθετικότητας.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος, καθώς και τυχόν ευθύνες που σχετίζονται με τη φύλαξη του ζώου.