Πειραιάς: Σκύλος δάγκωσε 2χρονη στο κεφάλι - Συνελήφθη η γιαγιά της

Στο νοσοκομείο κοριτσάκι 2 ετών μετά από επίθεση σκύλου / Βίντεο Σκάι

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ένα κοριτσάκι 2 ετών, το οποίο δάγκωσε σκύλος στο κεφάλι.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον Πειραιά τη Μεγάλη Δευτέρα. Το παιδί, άγνωστο κάτω από ποιες συνθήκες, διέφυγε της προσοχής της γιαγιάς του και μπήκε σε άλλο δωμάτιο, όπου υπήρχε το σκυλί της οικογένειας. Το ζώο επιτέθηκε στη μικρούλα και τη δάγκωσε στο κεφάλι.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» συνοδεία ομάδας ΔΙΑΣ, ενώ η γιαγιά συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου.