Η πολυνίκης του θεσμού Ρεάλ Μαδρίτης είχε το... know how στον χρονικά δεύτερο ημιτελικό του Final Four της Euroleague, για να πάρει την πρόκριση στον 22ο τελικό της Ιστορίας της, όπου θα βρει απέναντι της τον Ολυμπιακό (24/5, 21:00).

Η «Βασίλισσα της Ευρώπης» αναδείχθηκε νικήτρια στον ισπανικό «εμφύλιο» του Telekom Center Athens και με το τελικό 105-90 πήρε το εισιτήριο για την «μάχη» του τίτλου, όπου θα διεκδικήσει το 12ο τρόπαιο της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση κόντρα στους «ερυθρόλευκους», με τους οποίους έχουν αναμετρηθεί τέσσερις φορές στο παρελθόν στην καταληκτική αναμέτρηση και τελευταία το 2023 (1995, 2013, 2015, 2023), όταν το «σήκωσαν» για τελευταία φορά οι Μαδριλένοι.

Εκτελώντας από τα 6,75 (14/34 τρίποντα), ελέγχοντας τα ριμπάουντ (48 έναντι 31 στο σύνολο και 19 επιθετικά έναντι 9), η Ρεάλ έβγαλε απόψε την απαιτούμενη διάρκεια σε άμυνα και επίθεση, απέναντι στην... πρωτάρα σε φάιναλ φορ Βαλένθια, πήρε την... κατάσταση στα χέρια της από τη δεύτερη περίοδο και δεν... αγχώθηκε μέχρι το φινάλε.

Πρωταγωνιστής της ομάδας του Σέρτζιο Σκαριόλο, που θα πάρει μέρος στον πρώτο τελικό Euroleague της καριέρας του, ο Μάριο Χεζόνια με 25 πόντους, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο, ενώ σπουδαία δουλειά έκαναν και οι Γκάμπριελ Ντεκ (16π., 8ρ.), Τρέι Λάιλς (17π., 7ρ.), Αντρές Φελίς (15π, 8ρ., 3/4τρ.) και Τεό Μαλεντόν (12π.).

Βέβαια, η Ρεάλ κινδυνεύει στον κρισιμότερο αγώνα της σεζόν, τον τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό, να παραταχθεί με μόλις έναν σέντερ, τον Τσούμα Οκέκε, καθώς στη λίστα των τραυματιών προστέθηκε δίπλα σε αυτά των απόντων Ταβάρες, Λενς και αυτό του Ουσμάν Γκαρούμπα, που αποχώρησε υποβασταζόμενος στα πρώτα λεπτά της τέταρτης περιόδου και τα νέα της κατάστασης του μόνο ενθαρρυντικά δεν είναι, καθώς γίνεται λόγος για πρόβλημα στον Αχίλλειο.

Από τη Βαλένθια, πάλεψαν οι Μοντέρο (15π.), Πραντίγια (15π.), Ρίβερς (15π.), Κι (13π.) και Τέιλορ (11π.), αλλά το άγχος της πρώτης συμμετοχής σε φάιναλ φορ, θόλωσε το... μυαλό των «πορτοκαλί».

Η Ρεάλ μπήκε «ζεστή» από τα 6,75, με τον Αμπάλδε να συνδέεται με το... καλησπέρα και να δίνει τη σκυτάλη στον Χεζόνια, ο οποίος με 2/2 τρίποντα χάρισε στη «Βασίλισσα» μία διαφορά επτά πόντων στο 4΄ (6-13).

Ωστόσο, οι «νυχτερίδες» έβγαλαν άμεσα αντίδραση, έδεσαν την περιφερειακή άμυνά τους και «χτυπώντας» στην επίθεση από μέση και μακρινή απόσταση έτρεξαν επιμέρους σκορ 16-6 για το +4 (22-19) στο 9΄, πριν ο Κι διαμορφώσει το 28-26 της πρώτης περιόδου.

Με την εκκίνηση του δευτέρου δεκαλέπτου, οι δύο ομάδες άφησαν στην... άκρη την άμυνα, βάζοντας σε προτεραιότητα τον γρήγορο ρυθμό και τους αιφνιδιασμούς, δίνοντας στην αναμέτρηση μία άγρια... ομορφιά.

Με τον Φελίς μάλιστα να ευστοχεί σε δύο κολλητά τρίποντα, η Ρεάλ σημείωσε την ανατροπή και στο 13΄ προηγήθηκε και πάλι με +3 (36-39). Η νέα «τρίποντη-βόμβα», αυτή τη φορά δια χειρός Οκέκε, ανέβασε κι άλλο τη διαφορά (35-44), πριν ο Καμπάτσο δώσει ρεσιτάλ σε εκτέλεση και δημιουργία και διαμορδώσει το 45-57 στο 18΄. Η Βαλένθια προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά η ασίστ του Καμπάτσο στον Χεζόνια της έκοψε τον ρυθμό (53-62 στο 28΄), πριν ο Μοντέρο διαμορφώσει από τα 6,75 το 56-62 του ημιχρόνου.



0ι 118 πόντοι που σημείωσαν οι δύο ομάδες στο ημίχρονο αποτελεί νέο ρεκόρ παραγωγικότητας σε ένα ημίχρονο σε αγώνα φάιναλ φορ, ξεπερνώντας το προγηγούμενο των 110 που είχαν σημειώθει στο ημίχρονο του ημιτελικού του 2013 μεταξύ Ολυμπιακού και Ρεάλ.

Στην τρίτη περίοδο και με τα τρίποντα να έχουν γυρίσει την... πλάτη στη Βαλένθια, οι «νυχτερίδες» προσπάθησαν να χτυπήσουν στη ρακέτα της Ρεάλ και μείωσαν προσωρινά τη διαφορά στο -4 (66-70). Ωστόσο, οι Μαδριλένοι βρήκαν πολύτιμα μακρινά σουτ, αξιοποίησαν τα... γκολ φάουλ που κέρδιζαν και με μπροστάρη της επίθεσης τον Μαλεντόν, εκτόξευσαν γρήγορα τη διαφορά στο +16 (70-86), πριν κλείσει το δεκάλεπτο με τον φωτεινό πίνακα να γράφει το 73-86.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, οι «νυχτερίδες» δεν μπόρεσαν να αξιοποιήσουν ούτε τον τραυματισμό του σέντερ της Ρεάλ, Ουσμάν Γκαρούμπα. Παίζοντας δίχως... νεύρο σε άμυνα και επίθεση, είδαν τη Ρεάλ με συντήρηση δυνάμεων να διατηρεί μία διαφορά ασφαλείας, μέχρι το τρίποντο του Φελίς (80-91 στο 35΄) που την επανέφερε σε διψήφια επίπεδα. Ο Ντεκ στο 37΄ με ωραία κίνηση κάτω από το καλάθι διαμόρφωσε το 81-93 και η Βαλένθια έδειξε να αποδέχεται τη μοίρα της...

H ταυτότητα του αγώνα:

Τα δεκάλεπτα: 28-26, 56-62, 73-86, 90-105

Οι συνθέσεις:

ΒΑΛΕΝΘΙΑ (Πέδρο Μαρτίνεθ): Μπαντιό 6, Τέιλορ 11 (1), Ρίβερς 15 (1), Πραντίγια 15 (2), Ντε Λαρέα 3 (1), Κι 13 (1), Μοντέρο 15 (2), Μουρ , Σακό 6, Τόμπσον 3 (1), Κοστέλο 3 (1).

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Σέρτζιο Σκαριόλο): Λάιλς 17 (3), Αμπάλντε 5 (1), Καμπάτσο 8 (2), Οκέκε 5 (1), Χεζόνια 25 (3), Μαλεντόν 12 (1), Αλμάνσα, Ντεκ 16, Γκαρούμπα 2, Γιουλ , Φελίς 15 (3).