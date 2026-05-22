Μετά την απόρριψη των δύο προτάσεων που είχε καταθέσει το ΠΑΣΟΚ για εξεταστική και προανακριτική επιτροπή, στη Χαριλάου Τρικούπη εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης μομφής κατά της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ΠΑΣΟΚ έχει ουσιαστικά ληφθεί η πολιτική απόφαση για την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας. Εκείνο που παραμένει ανοιχτό είναι ο χρόνος κατά τον οποίο ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιλέξει να «πατήσει το κουμπί».

Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο η κίνηση να γίνει ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα, αν και κομματικές πηγές υποστηρίζουν ότι δεν βρίσκεται στον άμεσο σχεδιασμό.

Ωστόσο, στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι μια πρόταση μομφής δεν προαναγγέλλεται. Η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από το αν η κίνηση αυτή θα μπορέσει να πιέσει πολιτικά την κυβέρνηση, χωρίς παράλληλα να οδηγήσει σε συσπείρωση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι μέσω μιας τέτοιας πρωτοβουλίας θα αναδειχθεί ο ρόλος του ΠΑΣΟΚ ως βασικού εκφραστή της αντιπολίτευσης και ο Νίκος Ανδρουλάκης ως ο πολιτικός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται οι πολιτικές εξελίξεις να επιταχυνθούν μετά την αναμενόμενη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα την προσεχή Τρίτη, εξέλιξη που εκτιμάται ότι μπορεί να επηρεάσει συνολικά τις κινήσεις στον χώρο της αντιπολίτευσης.

