155 "Όχι" στην πρόταση εξεταστικής στη Βουλή για τις υποκλοπές (βίντεο Star)

Απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές, με 155 «όχι». Μόλις 6 βουλευτές υπερψήφισαν την πρόταση.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, εκτυλίχθηκε σκηνικό ακραίας πολιτικής σύγκρουσης. Η συνεδρίαση μετατράπηκε σε πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης, με βαριές εκφράσεις, εκατέρωθεν κατηγορίες και αποχωρήσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Το φυτίλι της αντιπαράθεσης άναψε από την αρχή, όταν ο εισηγητής της κυβερνητικής πλειοψηφίας, Μάκης Βορίδης, τόνισε ότι η πρόταση δεν μπορεί να εγκριθεί με 120 ψήφους, όπως ισχύει συνήθως για τις εξεταστικές της μειοψηφίας, αλλά απαιτούνται 151 ψήφοι, λόγω ζητημάτων εθνικής ασφάλειας και της λειτουργίας της ΕΥΠ, σύμφωνα με το Σύνταγμα. Έτσι, η πρόταση απορρίφθηκε.

«Ο κύριος Μητσοτάκης, ο Νίξον της Ελλάδας, θα έπρεπε να είναι εδώ σήμερα. Δεν έχει δικαίωμα να μιλάει για θέματα εθνικής ασφάλειας» ισχυρίσθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης για να απαντήσει από πλευράς της ΝΔ ο Μάκης Βορίδης: «Ελπίζω το τηλέφωνο να μην το σηκώνει κάποιος ακατάλληλος. Είστε ακατάλληλοι για θέματα εθνικής ασφάλειας».

Αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΝΙΚΗ

Η αντιπολίτευση έκανε λόγο για κακοποίηση της δημοκρατίας, εκτιμώντας ότι η κίνηση αυτή αποσκοπεί στο να μην γίνει η εξεταστική και να συγκαλυφθεί η υπόθεση των υποκλοπών και η σύνδεση του Πρεταντόρ με την ΕΥΠ. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, αποχώρησαν από τη Βουλή οι βουλευτές των κομμάτων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚΗ.

Τι είπαν ο Υπουργός Δικαιοσύνης και οι εκπρόσωποι των κομμάτων.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης και οι αρχηγοί των κομμάτων υποστήριξαν μεταξύ άλλων:

Γιώργος Φλωρίδης, Υπουργός Δικαιοσύνης: «Η ΕΥΠ παρακολουθούσε νόμιμα. Γιατί έπρεπε να παρακολουθεί και παράνομα;»

Νίκος Ανδρουλάκης, πρόεδρος ΠΑΣΟΚ: «Δεν θα νομιμοποιήσουμε το θέατρο του παραλόγου. Θα σας αφήσουμε μόνους σας».

Σωκράτης Φάμελλος, πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ: «Σας κρατάνε από κάπου; Το μόνο που απειλείται είναι η καρέκλα του Μητσοτάκη, θέμα Μαξίμου».

Δημήτρης Κουτσούμπας, ΓΓ ΚΚΕ : «Η συγκάλυψη σκανδάλων είναι η καθημερινή ασχολία της κυβέρνησης».

Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος Ελληνικής Λύσης : «Οι υποκλοπές γίνονται για την εθνική ασφάλεια. Εδώ έχουμε ένα ακατάλληλο κράτος που υπεξέγει πολιτικούς αντιπάλους».

Δημήτρης Νατσιός: «Έρχεστε σήμερα για να κάνετε ένα νέο μπαζώμα. Μετά τα Τέμπη».

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Σφετερισμός εξουσίας που πηγάζει από τον λαό συνιστά η σημερινή κίνηση της ομάδας Μητσοτάκη, του παρακράτους Μητσοτάκη, να κατασιγάσουν τη Βουλή».

