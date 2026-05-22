Βουλή: Σφοδρή αντιπαράθεση για τις υποκλοπές - 155 «όχι» στην εξεταστική

Βαριές εκφράσεις, εκατέρωθεν κατηγορίες και αποχωρήσεις κομμάτων

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.05.26 , 19:19 Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις ρυθμίσεις οφειλών στην εφορία
22.05.26 , 19:10 Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού
22.05.26 , 19:06 Αγία Σοφία: Ποινή φυλάκισης με αναστολή στους Έλληνες που άνοιξαν σημαία
22.05.26 , 19:00 Skoda: Τώρα είναι πιο εύκολο να αποκτήσετε Fabia, Kamiq και Elroq
22.05.26 , 18:34 Ολυμπιακός: Οικονομόπουλος, Πετρούνιας, Γκάλης στις εξέδρες του Final Four
22.05.26 , 18:08 Citroen: Αποφάσισε την επιστροφή του θρυλικού 2CV
22.05.26 , 17:53 Φάληρο: 70χρονη έπεσε από το μπαλκόνι ενώ έκανε δουλειές
22.05.26 , 17:50 ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Τσιάρας και Μηταράκης για εξηγήσεις
22.05.26 , 17:48 Press Start: To πρώτο άλμπουμ του Akyla είναι γεγονός!
22.05.26 , 17:42 Kosmocar: Νέα οργανωτική εξέλιξη
22.05.26 , 17:18 Βουλή: Σφοδρή αντιπαράθεση για τις υποκλοπές - 155 «όχι» στην εξεταστική
22.05.26 , 17:13 Xανταϊός: Επιβεβαιώθηκε νέο κρούσμα από το κρουαζιερόπλοιο Hondius
22.05.26 , 17:08 Ποια Ελληνίδα παρουσιάστρια σκέφτεται να υιοθετήσει παιδί;
22.05.26 , 16:28 11χρονος Μάριος: Παραδέχθηκε άσκοπους πυροβολισμούς ο ένας κατηγορούμενος
22.05.26 , 16:12 Πανελλαδικές 2026: Πώς να παραμείνεις ψύχραιμος την ώρα της εξέτασης
Κοσιώνη: Οι ευχές στον Κώστα Μπακογιάννη - «Σε ευχαριστώ για όλα άντρα μου»
Πάνος Τελάλης: Η ηλικία, η σύντροφος και η συμμετοχή στο MasterChef 10
Αθηνά Οικονομάκου: Τα κοτσιδάκια της μικρής Σιέννα έκλεψαν την παράσταση
Απόστολος Ρουβάς: «Ένα όμορφο ταξίδι έφτασε στο τέλος του»
Πώς ήταν 7 διάσημες Ελληνίδες παρουσιάστριες στην αρχή της καριέρας τους
Σία Κοσιώνη: «Θα κάνει εκπομπή με 12 επεισόδια» - Τι ζήτησε από τον ΑΝΤ1
Καιρός: «Τα χειρότερα έρχονται τις επόμενες ώρες»
Ευλαμπία Ρέβη κατά ΣΚΑΪ: «Σήμερα έπρεπε να είμαι αγκαλιά με το μωρό μου»
MasterChef Silver Week: Ο παίκτης που πήρε το 2ο εισιτήριο για τον τελικό
Σπυροπούλου: Η έκπληξη που της έκαναν τα παιδιά της για τη γιορτή της
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
155 "Όχι" στην πρόταση εξεταστικής στη Βουλή για τις υποκλοπές (βίντεο Star)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Απορρίφθηκε από τη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές, με 155 «όχι». Μόλις 6 βουλευτές υπερψήφισαν την πρόταση.

Ανδρουλάκης: 6 νέες μηνύσεις για τις υποκλοπές - Πρόταση για εξεταστική

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, εκτυλίχθηκε σκηνικό ακραίας πολιτικής σύγκρουσης. Η συνεδρίαση μετατράπηκε σε πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης, με βαριές εκφράσεις, εκατέρωθεν κατηγορίες και αποχωρήσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Το φυτίλι της αντιπαράθεσης άναψε από την αρχή, όταν ο εισηγητής της κυβερνητικής πλειοψηφίας, Μάκης Βορίδης, τόνισε ότι η πρόταση δεν μπορεί να εγκριθεί με 120 ψήφους, όπως ισχύει συνήθως για τις εξεταστικές της μειοψηφίας, αλλά απαιτούνται 151 ψήφοι, λόγω ζητημάτων εθνικής ασφάλειας και της λειτουργίας της ΕΥΠ, σύμφωνα με το Σύνταγμα. Έτσι, η πρόταση απορρίφθηκε.

Υποκλοπές: Όχι από Άρειο Πάγο στην ανάσυρση της υπόθεσης

«Ο κύριος Μητσοτάκης, ο Νίξον της Ελλάδας, θα έπρεπε να είναι εδώ σήμερα. Δεν έχει δικαίωμα να μιλάει για θέματα εθνικής ασφάλειας» ισχυρίσθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης για να απαντήσει από πλευράς της ΝΔ ο Μάκης Βορίδης: «Ελπίζω το τηλέφωνο να μην το σηκώνει κάποιος ακατάλληλος. Είστε ακατάλληλοι για θέματα εθνικής ασφάλειας».

Αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΝΙΚΗ

Η αντιπολίτευση έκανε λόγο για κακοποίηση της δημοκρατίας, εκτιμώντας ότι η κίνηση αυτή αποσκοπεί στο να μην γίνει η εξεταστική και να συγκαλυφθεί η υπόθεση των υποκλοπών και η σύνδεση του Πρεταντόρ με την ΕΥΠ. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, αποχώρησαν από τη Βουλή οι βουλευτές των κομμάτων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚΗ.

Τι είπαν ο Υπουργός Δικαιοσύνης και οι εκπρόσωποι των κομμάτων. 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης και οι αρχηγοί των κομμάτων υποστήριξαν μεταξύ άλλων:      

Γιώργος Φλωρίδης, Υπουργός Δικαιοσύνης: «Η ΕΥΠ παρακολουθούσε νόμιμα. Γιατί έπρεπε να παρακολουθεί και παράνομα;»

Νίκος Ανδρουλάκης, πρόεδρος ΠΑΣΟΚ: «Δεν θα νομιμοποιήσουμε το θέατρο του παραλόγου. Θα σας αφήσουμε μόνους σας».

Σωκράτης Φάμελλος, πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ: «Σας κρατάνε από κάπου; Το μόνο που απειλείται είναι η καρέκλα του Μητσοτάκη, θέμα Μαξίμου».

Δημήτρης Κουτσούμπας, ΓΓ ΚΚΕ : «Η συγκάλυψη σκανδάλων είναι η καθημερινή ασχολία της κυβέρνησης».

Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος Ελληνικής Λύσης : «Οι υποκλοπές γίνονται για την εθνική ασφάλεια. Εδώ έχουμε ένα ακατάλληλο κράτος που υπεξέγει πολιτικούς αντιπάλους».

Δημήτρης Νατσιός: «Έρχεστε σήμερα για να κάνετε ένα νέο μπαζώμα. Μετά τα Τέμπη».

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Σφετερισμός εξουσίας που πηγάζει από τον λαό συνιστά η σημερινή κίνηση της ομάδας Μητσοτάκη, του παρακράτους Μητσοτάκη, να κατασιγάσουν τη Βουλή».
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΟΥΛΗ
 |
ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
 |
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top