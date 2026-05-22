Μετά τις εβδομάδες μόδας του Παρισιού, της Νέας Υόρκης, του Μιλάνου και του Λονδίνου, η Εβδομάδα Μόδας της Αυστραλίας έρχεται να προστεθεί δυναμικά στο fashion radar μας, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά πως σε αυτή την πλευρά του πλανήτη η δημιουργικότητα ανθίζει.

Μέσα από έναν συνδυασμό ανεπιτήδευτης αισθητικής, σύγχρονου μινιμαλισμού και ανερχόμενων ταλέντων, το Australian Fashion Week έχει εξελιχθεί σε έναν πεδίο όπου η μόδα και η ομορφιά αποκτούν έναν πιο χαλαρό αλλά εξαιρετικά επιδραστικό χαρακτήρα.

Το Australian Fashion Week μόλις ολοκληρώθηκε και οι στιγμές εντυπωσιασμού δεν ήταν λίγες. Από τους ανερχόμενους σχεδιαστές μέχρι τα καταξιωμένα ονόματα του fashion industry, η φετινή διοργάνωση ανέδειξε μια αισθητική χαλαρής πολυτέλειας που αντανακλά απόλυτα το bohemian lifestyle της χώρας του surf και του effortless chic.

Ξεχωριστή θέση είχαν και τα beauty looks των shows. Η Αυστραλία έχει εδώ και χρόνια μια συγκεκριμένη προσέγγιση στο μακιγιάζ με μίνιμαλ και φυσικά looks και αυτή η φιλοσοφία αποτυπώθηκε ξεκάθαρα τόσο στα backstage όσο και στα runways της σεζόν.

Wet skin με ηλιοκαμένη λάμψη όπως όταν κάνουμε ηλιοθεραπεία, barely-there μακιγιάζ και καλλιτεχνικές πινελίες χρώματος είναι μόνο μερικές από τις beauty τάσεις που ξεχώρισαν.

Παρακάτω συγκέντρωσα τα πιο γοητευτικά beauty στιγμιότυπα που είμαι σίγουρη ότι θα αγαπήσεις όσο και εγώ.

Δείτε τα looks που ξεχώρισαν στο Australian Fashion Week του 2026, στο άρθρο του Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Ντιάνα Γρηγοροπούλου