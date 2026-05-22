Πολύ δύσκολες στιγμές εκτυλίσσονται από χθες το απόγευμα στον Αποκώρονα Χανίων, μετά τον εντοπισμό της σορού του 33χρονου γιατρού, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από τον περασμένο Δεκέμβριο.

Ο δημοσιογράφος της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» Μιχάλης Λαπαθάκης, βρέθηκε στο σημείο, όπου ένας βοσκός εντόπισε τη σορό του άτυχου γιατρού, το οποίο βρίσκεται 2,5 χλμ. από το σημείο όπου βρέθηκε το αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με όσα είπε, για να φτάσει κάποιος στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχουν δύο τρόποι. Ή μέσω του δρόμου από το χωριό Φρε ή μέσα από την πυκνή και δασώδη βλάστηση. Άνθρωποι που γνωρίζουν καλά την περιοχή θεωρούν απίθανο ο νεαρός γιατρός να έφτασε στο σημείο από την πυκνή βλάστηση.

«Άφησε το αυτοκίνητο και περιπλανήθηκε μέχρι να φτάσει στο σημείο», είπε ο δημοσιογράφος.

Πολύ κοντά μάλιστα βρίσκεται ένα εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, το οποίο πριν από λίγες μέρες γιόρταζε και είχε πάει αρκετός κόσμος. Παρ’ όλ’ αυτά κανείς δεν είχε δει τη σορό.

Το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, κοντά στο σημείο, όπου βρέθηκε η σορός του γιατρού

Μιλώντας στην εκπομπή ο βοσκός που εντόπισε τον νεκρό άνδρα, είπε πως είναι μια πολύ απόκρημνη πλευρά, στην οποία είχε πολύ καιρό να πάει.

«Πήγα τα πρόβατά μου εκεί πέρα και κατέβηκα στο χωράφι, να δω πώς είναι το χωράφι μου ας πούμε. Και έτσι όπως περπατούσα είδα έτσι λίγο ένα σαν παπούτσι. Πήγα πιο κοντά και είδα ότι είναι κάποιος άνθρωπος εκεί πέρα πεθαμένος. Μετά έφυγα αμέσως, ήρθα στο σπίτι και μετά πήρα την αστυνομία. Είναι πολύ δύσβατο σημείο, είχα πάρα πολύ καιρό να κατέβω εκεί κάτω», είπε.

To σημείο όπου βρέθηκε η σορός του 33χρονου γιατρού στην Κρήτη

Ένας μάλιστα από τους διασώστες, ο οποίος είχε συμμετάσχει στις έρευνες, είπε ότι πιθανόν ο 33χρονος να μπερδεύτηκε και να χάθηκε στον δρόμο.

«Προσπαθήσαμε όλοι, αλλά δυστυχώς οι έρευνες δεν απέδωσαν. Το πιθανότερο είναι ότι ήρθε μέσω Φρε, μέσω του χωριού, από το δρόμο. Υπάρχει ένα μονοπάτι που περνά από το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου και καταλήγει λίγο πιο κάτω, το οποίο είναι αδιέξοδο. Εκεί βρέθηκε νεκρός. Δεν ξέρω αν μπερδεύτηκε, αν είχε βγει στο βουνό και μπερδεύτηκε λόγω του ότι υπάρχουν και εδώ τρεις εκκλησίες. Υπάρχουν και άλλες δύο εκκλησίες εκεί που είχε αφήσει το αυτοκίνητο. Και να έκανε λάθος το σημείο; Πάντως, εκεί που βρέθηκε υπάρχει αδιέξοδο», είπε και πρόσθεσε:

Το σημείο όπου βρέθηκε η σορός του γιατρού στην Κρήτη είναι εξαιρετικά δύσβατο με πυκνή βλάστηση

«Δεν περνάει κάποιος από εκεί, κάποιος πεζοπόρος αν δεν πάει επί τούτου σε αυτό το σημείο, δεν μπορεί να το βρει. Γι' αυτό πέρασε και τόσος καιρός. Δυστυχώς το σημείο δεν ήταν προσβάσιμο και η πυκνή βλάστηση που υπήρχε δεν βοήθησαν και τις έρευνες της πυροσβεστικής».

Πώς όμως έγινε και όλους αυτούς τους μήνες δεν είδε κανείς τη σορό του γιατρού και μάλιστα σε ένα σημείο, όπου είχαν γίνει έρευνες ακόμα και εκπαιδευμένα σκυλιά;

«Μας εξήγησαν, ειδικά από πλευράς της αστυνομίας ότι η παγωνιά που είχε εκείνες τις μέρες και η υγρασία, καταποντίζουν, νεκρώνουν τις οσμές, οπότε τα σκυλιά δεν κατάφεραν να φέρουν το αποτέλεσμα που θέλανε οι διασώστες και οι εθελοντές», είπε ο Μιχάλης Λαπαθάκης.

Στην Κρήτη αναμένονται οι γονείς του γιατρού για να ταυτοποιήσουν τη σορό.