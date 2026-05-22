Κρήτη: «Μπορεί να περιπλανήθηκε για μέρες»

Βρέθηκε 2,5 χλμ. μακριά από το αυτοκίνητό του – Δύσβατο το σημείο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.05.26 , 16:12 Πανελλαδικές 2026: Πώς να παραμείνεις ψύχραιμος την ώρα της εξέτασης
22.05.26 , 16:01 Πέθανε γνωστός Έλληνας δημοσιογράφος
22.05.26 , 16:00 Κάλυμνος: Ελεύθερος αφέθηκε ο κατηγορούμενος στην υπόθεση του 47χρονου
22.05.26 , 16:00 Όσα είδαμε στο Australian Fashion Week 2026 και θέλουμε να αντιγράψουμε
22.05.26 , 16:00 Κυριάκος Σαλής: Η ηλικία, η καταγωγή και το βιογραφικό του
22.05.26 , 15:48 Πάνος Ιωαννίδης: Η τρυφερή φωτογραφία και οι ευχές στον γιο του
22.05.26 , 15:47 Αδιαθεσία για την Αγαπηδάκη στη Βουλή - Μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό
22.05.26 , 15:31 Ιωάννα Τούνη: Με iconic dress στις Κάννες - Περπάτησε στο κόκκινο χαλί
22.05.26 , 15:24 Ευλαμπία Ρέβη κατά ΣΚΑΪ: «Σήμερα έπρεπε να είμαι αγκαλιά με το μωρό μου»
22.05.26 , 15:20 Συμμορία Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο από τον εμπρησμό αυτοκινήτου
22.05.26 , 14:54 Η μεγάλη ώρα του Ολυμπιακού κόντρα στην Φενέρμπαχτσε, έφτασε
22.05.26 , 14:36 Ο Διάβολος Φοράει Prada (The Devil Wears Prada) το Σάββατο στο Star
22.05.26 , 14:20 Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Η Μπέττυ Μαγγίρα είναι σαν να ήταν πάντα στην ομάδα μας»
22.05.26 , 14:19 Κρήτη: «Μπορεί να περιπλανήθηκε για μέρες»
22.05.26 , 13:54 1% Club: Η Νατάσα Κουβελά βάζει τα... γυαλιά στον Σταύρο Βαρθαλίτη
Κοσιώνη: Οι ευχές στον Κώστα Μπακογιάννη - «Σε ευχαριστώ για όλα άντρα μου»
Σία Κοσιώνη: «Θα κάνει εκπομπή με 12 επεισόδια» - Τι ζήτησε από τον ΑΝΤ1
Πάνος Τελάλης: Η ηλικία, η σύντροφος και η συμμετοχή στο MasterChef 10
Αθηνά Οικονομάκου: Τα κοτσιδάκια της μικρής Σιέννα έκλεψαν την παράσταση
Καιρός: «Τα χειρότερα έρχονται τις επόμενες ώρες»
Πώς ήταν 7 διάσημες Ελληνίδες παρουσιάστριες στην αρχή της καριέρας τους
Απόστολος Ρουβάς: «Ένα όμορφο ταξίδι έφτασε στο τέλος του»
MasterChef Silver Week: Ο παίκτης που πήρε το 2ο εισιτήριο για τον τελικό
Οικονομάκου: «Θέλαμε να κρατήσουμε τον γάμο για οικογένεια και φίλους»
Συντάξεις Ιουνίου: Αυτό είναι το «κόλπο» για πληρωμή νωρίτερα
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πολύ δύσκολες στιγμές εκτυλίσσονται από χθες το απόγευμα στον Αποκώρονα Χανίων, μετά τον εντοπισμό της σορού του 33χρονου γιατρού, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από τον περασμένο Δεκέμβριο. 

Κρήτη: Η πυκνή βλάστηση «έκρυβε» τη σορό του 33χρονου γιατρού

Ο δημοσιογράφος της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» Μιχάλης Λαπαθάκης, βρέθηκε στο σημείο, όπου ένας βοσκός εντόπισε τη σορό του άτυχου γιατρού, το οποίο βρίσκεται 2,5 χλμ. από το σημείο όπου βρέθηκε το αυτοκίνητό του. 

γιατρός εξαφάνιση κρήτη νεκρός 1

Σύμφωνα με όσα είπε, για να φτάσει κάποιος στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχουν δύο τρόποι. Ή μέσω του δρόμου από το χωριό Φρε ή μέσα από την πυκνή και δασώδη βλάστηση. Άνθρωποι που γνωρίζουν καλά την περιοχή θεωρούν απίθανο ο νεαρός γιατρός να έφτασε στο σημείο από την πυκνή βλάστηση. 

Κρήτη: Εντοπίστηκε η σορός του 33χρονου γιατρού που αγνοούνταν

«Άφησε το αυτοκίνητο και περιπλανήθηκε μέχρι να φτάσει στο σημείο», είπε ο δημοσιογράφος. 

Πολύ κοντά μάλιστα βρίσκεται ένα εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, το οποίο πριν από λίγες μέρες γιόρταζε και είχε πάει αρκετός κόσμος. Παρ’ όλ’ αυτά κανείς δεν είχε δει τη σορό.

Το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, κοντά στο σημείο, όπου βρέθηκε η σορός του γιατρού

Το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, κοντά στο σημείο, όπου βρέθηκε η σορός του γιατρού

Μιλώντας στην εκπομπή ο βοσκός που εντόπισε τον νεκρό άνδρα, είπε πως είναι μια πολύ απόκρημνη πλευρά, στην οποία είχε πολύ καιρό να πάει. 

Χανιά: Εξαφάνιση 33χρονου Αλέξη - Ντοκουμέντα από τις έρευνες

«Πήγα τα πρόβατά μου εκεί πέρα και κατέβηκα στο χωράφι, να δω πώς είναι το χωράφι μου ας πούμε. Και έτσι όπως περπατούσα είδα έτσι λίγο ένα σαν παπούτσι. Πήγα πιο κοντά και είδα ότι είναι κάποιος άνθρωπος εκεί πέρα πεθαμένος. Μετά έφυγα αμέσως, ήρθα στο σπίτι και μετά πήρα την αστυνομία. Είναι πολύ δύσβατο σημείο, είχα πάρα πολύ καιρό να κατέβω εκεί κάτω», είπε. 

To σημείο όπου βρέθηκε η σορός του 33χρονου γιατρού στην Κρήτη

To σημείο όπου βρέθηκε η σορός του 33χρονου γιατρού στην Κρήτη

Ένας μάλιστα από τους διασώστες, ο οποίος είχε συμμετάσχει στις έρευνες, είπε ότι πιθανόν ο 33χρονος να μπερδεύτηκε και να χάθηκε στον δρόμο. 

Κρήτη: «Δεν θα φύγω από τα Χανιά αν δε βρω το παιδί μου»

«Προσπαθήσαμε όλοι, αλλά δυστυχώς οι έρευνες δεν απέδωσαν. Το πιθανότερο είναι ότι ήρθε μέσω Φρε, μέσω του χωριού, από το δρόμο. Υπάρχει ένα μονοπάτι που περνά από το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου και καταλήγει λίγο πιο κάτω, το οποίο είναι αδιέξοδο. Εκεί βρέθηκε νεκρός. Δεν ξέρω αν μπερδεύτηκε, αν είχε βγει στο βουνό και μπερδεύτηκε λόγω του ότι υπάρχουν και εδώ τρεις εκκλησίες. Υπάρχουν και άλλες δύο εκκλησίες εκεί που είχε αφήσει το αυτοκίνητο. Και να έκανε λάθος το σημείο; Πάντως, εκεί που βρέθηκε υπάρχει αδιέξοδο», είπε και πρόσθεσε:

Το σημείο όπου βρέθηκε η σορός του γιατρού στην Κρήτη είναι εξαιρετικά δύσβατο με πυκνή βλάστηση

Το σημείο όπου βρέθηκε η σορός του γιατρού στην Κρήτη είναι εξαιρετικά δύσβατο με πυκνή βλάστηση

«Δεν περνάει κάποιος από εκεί, κάποιος πεζοπόρος αν δεν πάει επί τούτου σε αυτό το σημείο, δεν μπορεί να το βρει. Γι' αυτό πέρασε και τόσος καιρός. Δυστυχώς το σημείο δεν ήταν προσβάσιμο και η πυκνή βλάστηση που υπήρχε δεν βοήθησαν και τις έρευνες της πυροσβεστικής».

Πώς όμως έγινε και όλους αυτούς τους μήνες δεν είδε κανείς τη σορό του γιατρού και μάλιστα σε ένα σημείο, όπου είχαν γίνει έρευνες ακόμα και εκπαιδευμένα σκυλιά;

γιατρός εξαφάνιση κρήτη νεκρός 2

«Μας εξήγησαν, ειδικά από πλευράς της αστυνομίας ότι η παγωνιά που είχε εκείνες τις μέρες και η υγρασία, καταποντίζουν, νεκρώνουν τις οσμές, οπότε τα σκυλιά δεν κατάφεραν να φέρουν το αποτέλεσμα που θέλανε οι διασώστες και οι εθελοντές», είπε ο Μιχάλης Λαπαθάκης.

Στην Κρήτη αναμένονται οι γονείς του γιατρού για να ταυτοποιήσουν τη σορό.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΡΗΤΗ
 |
ΧΑΝΙΑ
 |
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ
 |
ΓΙΑΤΡΟΣ
 |
ΣΟΡΟΣ
 |
ΝΕΚΡΟΣ
 |
ΘΑΝΑΤΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top