Καλεσμένη στο Πρωινό ήταν το πρωί της Παρασκευής η Ελεονώρα Μελέτη, όπου μίλησε στον Γιώργο Λιάγκα για τη ζωή της ανάμεσα σε Ελλάδα και Βρυξέλλες, την εμπειρία της στην πολιτική, αλλά και το ενδεχόμενο επιστροφής στην τηλεόραση.

Η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας περιέγραψε τη δύσκολη καθημερινότητα που βιώνει λόγω των συνεχών ταξιδιών, αποκαλύπτοντας μάλιστα και μια έντονη στιγμή που έζησε πρόσφατα κατά τη διάρκεια πτήσης.

«Το πήγαινε-έλα είναι εξαντλητικό αλλά το κάνω κάθε εβδομάδα. Την περασμένη εβδομάδα είχα την πιο επεισοδιακή προσγείωση. Το αεροπλάνο ακούμπησε στον διάδρομο και σηκώθηκε ξανά. Πάγωσα, τα έκανα πάνω μου, μετά από μισή ώρα προσγειωθήκαμε. Αυτό συνέβη λόγω καιρού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η Ελεονώρα Μελέτη μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται από ορισμένους στον πολιτικό χώρο, λόγω της καριέρας της στην τηλεόραση. «Για πολλούς πολιτικούς είμαι η “πρωινατζού”, ευτυχώς που με στηρίζουν τα celebrity sites» είπε, ενώ πρόσθεσε πως πολλές φορές οι τηλεοπτικές προσκλήσεις που δέχεται σχετίζονται περισσότερο με αντιπαραθέσεις παρά με την πολιτική της δράση.

«Δεν έχω προσκλήσεις από τα Μέσα, συνήθως με καλούν στις εκπομπές για να τσακωθώ με κάποιον κι όχι για το τι κάνω σε αυτή την παράταξη», σημείωσε.

Παράλληλα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επιστροφής της στην τηλεόραση στο μέλλον, ξεκαθαρίζοντας στον Γιώργο Λιάγκα ότι δε θα ήθελε να επιστρέψει σε καθημερινή εκπομπή. «Είχα δύο προσεγγίσεις για την τηλεόραση. Ακριβώς επειδή δεν είναι δεδομένη η θέση του Ευρωβουλευτή, θα ξαναέκανα τηλεόραση. Εβδομαδιαίο θα έκανα γιατί δε γίνεται αλλιώς», ανέφερε.

Κλείνοντας, η Ελεονώρα Μελέτη μίλησε και για την οικογενειακή της ζωή, αλλά και για τις αλλαγές που έχει φέρει η νέα καθημερινότητα στην προσωπική της ρουτίνα. «Το παιδί μου είναι 8. Δεν έχει γκρινιάξει ποτέ που λείπω. Είμαστε οργανωμένοι με τον σύζυγό μου. Δεν κάνω τώρα σερφ. Μου λείπει και πιστεύω ότι τώρα θα καταφέρω να βρω λίγο χρόνο για τον εαυτό μου. Σταμάτησα να γυμνάζομαι, πήρα κάποια κιλά. Ο άντρας μου με πιέζει να επιστρέψω στη φροντίδα του εαυτού μου», εξομολογήθηκε.