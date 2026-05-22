Ελεονώρα Μελέτη: «Για πολλούς πολιτικούς είμαι η "πρωινατζού"»

Όσα είπε για τα lifestyle sites που τη στηρίζουν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.05.26 , 16:12 Πανελλαδικές 2026: Πώς να παραμείνεις ψύχραιμος την ώρα της εξέτασης
22.05.26 , 16:01 Πέθανε γνωστός Έλληνας δημοσιογράφος
22.05.26 , 16:00 Κάλυμνος: Ελεύθερος αφέθηκε ο κατηγορούμενος στην υπόθεση του 47χρονου
22.05.26 , 16:00 Όσα είδαμε στο Australian Fashion Week 2026 και θέλουμε να αντιγράψουμε
22.05.26 , 16:00 Κυριάκος Σαλής: Η ηλικία, η καταγωγή και το βιογραφικό του
22.05.26 , 15:48 Πάνος Ιωαννίδης: Η τρυφερή φωτογραφία και οι ευχές στον γιο του
22.05.26 , 15:47 Αδιαθεσία για την Αγαπηδάκη στη Βουλή - Μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό
22.05.26 , 15:31 Ιωάννα Τούνη: Με iconic dress στις Κάννες - Περπάτησε στο κόκκινο χαλί
22.05.26 , 15:24 Ευλαμπία Ρέβη κατά ΣΚΑΪ: «Σήμερα έπρεπε να είμαι αγκαλιά με το μωρό μου»
22.05.26 , 15:20 Συμμορία Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο από τον εμπρησμό αυτοκινήτου
22.05.26 , 14:54 Η μεγάλη ώρα του Ολυμπιακού κόντρα στην Φενέρμπαχτσε, έφτασε
22.05.26 , 14:36 Ο Διάβολος Φοράει Prada (The Devil Wears Prada) το Σάββατο στο Star
22.05.26 , 14:20 Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Η Μπέττυ Μαγγίρα είναι σαν να ήταν πάντα στην ομάδα μας»
22.05.26 , 14:19 Κρήτη: «Μπορεί να περιπλανήθηκε για μέρες»
22.05.26 , 13:54 1% Club: Η Νατάσα Κουβελά βάζει τα... γυαλιά στον Σταύρο Βαρθαλίτη
Κοσιώνη: Οι ευχές στον Κώστα Μπακογιάννη - «Σε ευχαριστώ για όλα άντρα μου»
Σία Κοσιώνη: «Θα κάνει εκπομπή με 12 επεισόδια» - Τι ζήτησε από τον ΑΝΤ1
Πάνος Τελάλης: Η ηλικία, η σύντροφος και η συμμετοχή στο MasterChef 10
Αθηνά Οικονομάκου: Τα κοτσιδάκια της μικρής Σιέννα έκλεψαν την παράσταση
Καιρός: «Τα χειρότερα έρχονται τις επόμενες ώρες»
Πώς ήταν 7 διάσημες Ελληνίδες παρουσιάστριες στην αρχή της καριέρας τους
Απόστολος Ρουβάς: «Ένα όμορφο ταξίδι έφτασε στο τέλος του»
MasterChef Silver Week: Ο παίκτης που πήρε το 2ο εισιτήριο για τον τελικό
Οικονομάκου: «Θέλαμε να κρατήσουμε τον γάμο για οικογένεια και φίλους»
Συντάξεις Ιουνίου: Αυτό είναι το «κόλπο» για πληρωμή νωρίτερα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του ΑΝΤ1

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελεονώρα Μελέτη μίλησε για την εξαντλητική καθημερινότητά της ως ευρωβουλευτής, με συνεχόμενα ταξίδια και μια επεισοδιακή προσγείωση αεροπλάνου.
  • Ανέφερε ότι ορισμένοι πολιτικοί την αποκαλούν "πρωινατζού", ενώ οι τηλεοπτικές προσκλήσεις συχνά σχετίζονται με αντιπαραθέσεις.
  • Δεν αποκλείει την επιστροφή της στην τηλεόραση, αλλά προτιμά εβδομαδιαία εκπομπή αντί καθημερινής.
  • Αναφέρθηκε στην οικογενειακή της ζωή και τις προσαρμογές που έχει κάνει λόγω της νέας καθημερινότητας.
  • Εξέφρασε την επιθυμία να βρει χρόνο για τον εαυτό της και να επανέλθει στη γυμναστική.

Καλεσμένη στο Πρωινό ήταν το πρωί της Παρασκευής η Ελεονώρα Μελέτη, όπου μίλησε στον Γιώργο Λιάγκα για τη ζωή της ανάμεσα σε Ελλάδα και Βρυξέλλες, την εμπειρία της στην πολιτική, αλλά και το ενδεχόμενο επιστροφής στην τηλεόραση.

Μελέτη: Τι βρήκε στην τσέπη της επιστρέφοντας στο Ευρωκοινοβούλιο;

Η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας περιέγραψε τη δύσκολη καθημερινότητα που βιώνει λόγω των συνεχών ταξιδιών, αποκαλύπτοντας μάλιστα και μια έντονη στιγμή που έζησε πρόσφατα κατά τη διάρκεια πτήσης.

Ελεονώρα Μελέτη: «Για πολλούς πολιτικούς είμαι η "πρωινατζού"»

«Το πήγαινε-έλα είναι εξαντλητικό αλλά το κάνω κάθε εβδομάδα. Την περασμένη εβδομάδα είχα την πιο επεισοδιακή προσγείωση. Το αεροπλάνο ακούμπησε στον διάδρομο και σηκώθηκε ξανά. Πάγωσα, τα έκανα πάνω μου, μετά από μισή ώρα προσγειωθήκαμε. Αυτό συνέβη λόγω καιρού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μελέτη: «Είμαι χαρούμενη με την πορεία μου στο Ευρωκοινοβούλιο»

Στη συνέχεια, η Ελεονώρα Μελέτη μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται από ορισμένους στον πολιτικό χώρο, λόγω της καριέρας της στην τηλεόραση. «Για πολλούς πολιτικούς είμαι η “πρωινατζού”, ευτυχώς που με στηρίζουν τα celebrity sites» είπε, ενώ πρόσθεσε πως πολλές φορές οι τηλεοπτικές προσκλήσεις που δέχεται σχετίζονται περισσότερο με αντιπαραθέσεις παρά με την πολιτική της δράση.

«Δεν έχω προσκλήσεις από τα Μέσα, συνήθως με καλούν στις εκπομπές για να τσακωθώ με κάποιον κι όχι για το τι κάνω σε αυτή την παράταξη», σημείωσε.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Εleonora Meleti (@nonoram)

Ανάρτηση της Ελεονώρας Μελέτη από την Ευρωβουλή

Παράλληλα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επιστροφής της στην τηλεόραση στο μέλλον, ξεκαθαρίζοντας στον Γιώργο Λιάγκα ότι δε θα ήθελε να επιστρέψει σε καθημερινή εκπομπή. «Είχα δύο προσεγγίσεις για την τηλεόραση. Ακριβώς επειδή δεν είναι δεδομένη η θέση του Ευρωβουλευτή, θα ξαναέκανα τηλεόραση. Εβδομαδιαίο θα έκανα γιατί δε γίνεται αλλιώς», ανέφερε. 

Μελέτη: «Ο σύζυγός μου είναι ένα εξαιρετικό αρσενικό πρότυπο στο σπίτι»

Κλείνοντας, η Ελεονώρα Μελέτη μίλησε και για την οικογενειακή της ζωή, αλλά και για τις αλλαγές που έχει φέρει η νέα καθημερινότητα στην προσωπική της ρουτίνα. «Το παιδί μου είναι 8. Δεν έχει γκρινιάξει ποτέ που λείπω. Είμαστε οργανωμένοι με τον σύζυγό μου. Δεν κάνω τώρα σερφ. Μου λείπει και πιστεύω ότι τώρα θα καταφέρω να βρω λίγο χρόνο για τον εαυτό μου. Σταμάτησα να γυμνάζομαι, πήρα κάποια κιλά. Ο άντρας μου με πιέζει να επιστρέψω στη φροντίδα του εαυτού μου», εξομολογήθηκε.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΜΕΛΕΤΗ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
 |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ
 |
ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top