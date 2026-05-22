Άση Μπήλιου: Σαββατοκύριακο με απρόοπτα σε επικοινωνία & μετακινήσεις

Οι αστρολογικές προβλέψεις της στο Βreakfast@Star

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Άση Μπήλιου χαρακτήρισε το Παρασκευο-Σαββατοκύριακο πολυσύνθετο αστρολογικά, με σημαντικές όψεις.
  • Το τετράγωνο Αφροδίτης-Ποσειδώνα προκαλεί ανασφάλειες και απογοητεύσεις σε σχέσεις και οικονομικά.
  • Η Σύνοδος Ήλιου-Ουρανού φέρνει απρόοπτα στην επικοινωνία και τις μετακινήσεις, απαιτώντας προσοχή.
  • Η Σελήνη σε φάση κενής πορείας θα δημιουργήσει απρόοπτα και υπερανάλυση το Σαββατοκύριακο.
  • Η Άση Μπήλιου θα αναλύσει τις αστρολογικές όψεις της επόμενης εβδομάδας στην εκπομπή Stars System.

«Πολυσύνθετο» αστρολογικά χαρακτήρισε η Άση Μπήλιου το Παρασκευο- Σαββατοκύριακο που είναι προ των πυλών κι ανέλυσε τις όψεις που σχηματίζονται και συνθέτουν αυτό το σκηνικό, στη σημερινή εκπομπή Breakfast@Star.

Δείτε τις αστρολογικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο

Τετράγωνο Αφροδίτης – Ποσειδώνα: Ανασφάλειες, απογοητεύσεις

«Σήμερα η μέρα είναι ακόμη πιο περίεργη σε σχέση με το Σαββατοκύριακο. Έχουμε ήδη το τετράγωνο της Αφροδίτης με τον Ποσειδώνα, που είναι μία όψη που δημιουργεί ανασφάλειες, απογοητεύσεις σε ό,τι έχει να κάνει με σχέσεις, οικονομικά. Δηλαδή βγάζει στην επιφάνεια αρκετά πράγματα που μας δημιουργούν μέσα μας μεγαλύτερη αστάθεια και αβεβαιότητα», είπε αρχικά η αστρολόγος.

Σύνοδος Ήλιου- Ουρανού: Απρόοπτα

Η Σύνοδος του Ήλιου με τον Ουρανό για πρώτη φορά στο ζώδιο των Διδύμων σημαίνει: έκτακτα και απρόοπτα στο κομμάτι της επικοινωνίας και των μετακινήσεων. «Θέλει μια προσοχή γενικότερα όλο το Παρασκευο-Σαββατοκύριακο και στις επαφές, αλλά και στις μετακινήσεις», επισήμανε.

Σελήνη σε φάση κενής πορείας

Συν τοις άλλοις, η Σελήνη σήμερα βρίσκεται στο ζώδιο του Λέοντα, αλλά σε φάση κενής πορείας, που σημαίνει ότι έχει διάφορα απρόοπτα η μέρα. 

Το Σαββατοκύριακο θα βρίσκεται στην Παρθένο, πράγμα που σημαίνει ότι «θα κουράσουμε πάρα πολύ το μυαλό μας, υπεραναλύοντας τα πράγματα, τις λεπτομέρειες».

Η Άση Μπήλιου ανανέωσε το ραντεβού με τους τηλεθεατές του Stars System για αύριο (κάθε Σάββατο στις 13:00, Star) , σημειώνοντας πως θα μιλήσει για τις αστρολογικές όψεις της ερχόμενης εβδομάδας, αλλά και τη δεύτερη πανσέληνο του Μαΐου, στις 31/5.

