Τζώρτζια Συρίχα: «Ήταν τηλεοπτική βόμβα. Στον ΑΝΤ1 επικρατεί πανικός»

«To ανακοίνωσε κιόλας. Δεν ήταν καθόλου θετικό το κλίμα»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.05.26 , 12:34 Πάνος Τελάλης: Η ηλικία, η σύντροφος και η συμμετοχή στο MasterChef 10
21.05.26 , 12:31 Λαχταριστή τούρτα Black Forest από τον Γιώργο Ρήγα
21.05.26 , 12:20 Συναγερμός σε πτήση λόγω Έμπολα - Δεν επιτράπηκε προσγείωση αεροσκάφους
21.05.26 , 12:09 Σία Κοσιώνη: «Θα κάνει εκπομπή με 12 επεισόδια» - Τι ζήτησε από τον ΑΝΤ1
21.05.26 , 12:08 Τζώρτζια Συρίχα: «Ήταν τηλεοπτική βόμβα. Στον ΑΝΤ1 επικρατεί πανικός»
21.05.26 , 12:00 Πώς αφυπνίζουν οι Ταύροι στις σχέσεις και ο ρόλος τους στη μεταμόρφωση μας
21.05.26 , 11:54 Κέντρα Ξένων Γλωσσών: Απαγορεύεται η φοίτηση παιδιών κάτω των 6 ετών
21.05.26 , 11:42 MasterChef: Η εξομολόγηση του Κοντιζά και το τρολάρισμα του Κουτσόπουλου
21.05.26 , 11:06 Ιωάννα Τούνη: Τα «superfoods» που επιλέγει για το πρωινό της!
21.05.26 , 10:58 Φαμέλη: «Eίμαι μόνη μου. Είναι πρωτόγνωρο για μένα & κάπως μ' αρέσει»
21.05.26 , 10:55 Μάλτα: Συναρπαστικό ταξίδι στο «στολίδι» της Μεσογείου
21.05.26 , 10:51 Συγκλονίζει ο Μίλτος Καρατζάς: «Έπαθα μια σοβαρή ουρολοίμωξη»
21.05.26 , 10:35 Ματαιώνεται οριστικά η καλοκαιρινή περιοδεία της παράστασης «Οθέλλος»
21.05.26 , 10:33 Κρήτη: Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε 22 σπίτια για ναρκωτικά και επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ
21.05.26 , 10:10 Έρχεται η πλατφόρμα PosoKanei: Σύγκριση τιμών σε πραγματικό χρόνο
Απόστολος Ρουβάς: «Ένα όμορφο ταξίδι έφτασε στο τέλος του»
Ματαιώνεται οριστικά η καλοκαιρινή περιοδεία της παράστασης «Οθέλλος»
Τίνα Μεσσαροπούλου για Γιώργο Μυλωνάκη: Εύχομαι να γίνουν όλα όπως πρέπει
Τζώρτζια Συρίχα: «Ήταν τηλεοπτική βόμβα. Στον ΑΝΤ1 επικρατεί πανικός»
MasterChef 2026-Φίλιπ VS Σαμ: Ποιος πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση;
Τσιμτσιλή: Η φωτογραφία με την κόρη της- Συμμετείχε σε Φεστιβάλ ρητορικής
MasterChef Silver Week: Αυτοί οι δύο μάγειρες περνούν στην επόμενη φάση
MasterChef: «Δεν επιτρέπονται οι ερωτήσεις, ούτε η βοήθεια από τον εξώστη»
Γωγώ Μαστροκώστα: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό
Ηλιάκη - Μανουσάκης: «Στα δύσκολα και στα εύκολα να αγαπιόμαστε»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Τζώρτζια Συρίχα: Όσα είπε για την Κατερίνα Καραβάτου και τη συνεργασία με τον Αnt1/ Breakfast@Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τζώρτζια Συρίχα χαρακτήρισε «τηλεοπτική βόμβα» τη μετακίνηση της Κατερίνας Καραβάτου στην ΕΡΤ για την παρουσίαση του «Στούντιο 4».
  • Στον ΑΝΤ1 επικρατεί πανικός λόγω της απογοήτευσης της Καραβάτου από το κανάλι, ενώ η συνεργασία της με τον ΑΝΤ1 φαίνεται να πλησιάζει στο τέλος της.
  • Η Κατερίνα Καραβάτου θα αποχωρήσει από τον ΑΝΤ1 στο τέλος Ιουνίου, με πιθανή συμφωνία για το τέλος της συνεργασίας τους.
  • Το «φλερτ» της Καραβάτου με την ΕΡΤ είναι σε εξέλιξη, με συμβόλαιο τριών ετών.
  • Η Συρίχα εξέφρασε αμφιβολίες για την ικανότητα της Καραβάτου και του Φερεντίνο να ανταγωνιστούν το δίδυμο Ζαμπέτογλου-Αναγνωστόπουλος στον ΣΚΑΪ.

Οι συζητήσεις για τις τηλεοπτικές αλλαγές και τις μετακινήσεις των παρουσιαστών είναι στο επίκεντρο αυτό το διάστημα και θα παραμείνουν, όσο πλησιάζουμε προς το τέλος της φετινής σεζόν. 

Η Τζώρτζια Συρίχα, μιλώντας στο Breakfast@Star, χαρακτήρισε «τηλεοπτική βόμβα» την είδηση για τη μετακίνηση της Κατερίνας Καραβάτου στην ΕΡΤ, όπου μαζί με τον Χρήστο Φερεντίνο και τον Γιάννη Κορδώνη θα αναλάβουν την παρουσίαση του «Στούντιο 4».

Καραβάτου - Φερεντίνος: «Κλείδωσαν» για να παρουσιάσουν το Στούντιο 4

«Ομολογώ ότι ήταν μια τηλεοπτική βόμβα, που είχαμε πάρα πολλά χρόνια να ακούσουμε. Βέβαια, η Κατερίνα Καραβάτου μας είχε δώσει κάποια δείγματα -το τελευταίο διάστημα- απογοήτευσης από τον ΑΝΤ1, όπου το ανακοίνωσε κιόλας.  Δεν ήταν καθόλου θετικό το κλίμα. Δηλαδή, νομίζω ότι και στον Αnt1 επικρατεί ένας πανικός», είπε χαρακτηριστικά. 

Τζώρτζια Συρίχα: «Ήταν τηλεοπτική βόμβα. Στον ΑΝΤ1 επικρατεί πανικός»

Κατερίνα Καραβάτου: «Εκτιμώ Την Ελένη Τσολάκη» - Video

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στο παρασκήνιο της συνεργασίας της παρουσιάστριας με τον Ant1. Να θυμίσουμε ότι στην αρχή της σεζόν, η Ελένη Τσολάκη πήγε στον Ant1 από το ΟΡΕΝ και ανέλαβε το πρωινό του Σαββατοκύριακου. Λίγους μήνες μετά, η εκπομπή κόπηκε και ανέλαβε την παρουσίαση του πρωινού Σαββατοκύριακου η Κατερίνα Καραβάτου. 

«Του χρόνου θα δούμε πολλές αλλαγές στην τηλεόραση»

«Καταρχήν, την Κατερίνα Καραβάτου την έριξαν στα βαθιά. Δεν της έδωσαν το δικαίωμα να έχει κανέναν δικό της άνθρωπο και της είπαν “προχώρα κι εμείς είμαστε εδώ”. Αμέσως μετά, νομίζω ότι η Κατερίνα Καραβάτου δέχτηκε ένα μεγάλο κύμα μίσους από κόσμο, ο οποίος θεώρησε ότι η Κατερίνα Καραβάτου πήγε να φάει τη θέση της της Ελένης Τσολάκη. Και αυτή ήταν και η βασική αιτία που, αν και δεν τη βλέπουμε πολύ συχνά να βγαίνει και να απολογείται γι' αυτό, βγήκε και απολογήθηκε πολλές φορές στις κάμερες», εξήγησε η Τζώρτζια Συρίχα.

Ελένη Τσολάκη: Η πρώτη αντίδραση μετά το «κόψιμο» της εκπομπής της

«Ήταν καθαρά δική της απόφαση. Θα είναι πάρα πολύ εύκολη η αποχώρησή της από τον Ant1. Θεωρώ ότι εκείνη τους έχει ανακοινώσει ότι τέλος Ιουνίου, που τελειώνει και η εκπομπή κιόλας, νομίζω ότι το συμβόλαιό της είναι μέχρι τον Οκτώβριο, που σημαίνει ότι για δύο μήνες δε θα κάνει τίποτα, δε θα τη χρησιμοποιήσει το κανάλι κάπου.

Θεωρώ ότι και το κανάλι όμως, από την πλευρά του νιώθει λίγο "ένοχο" για τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε στην Κατερίνα Καραβάτου. Οπότε, νομίζω ότι κάπου εκεί μεταξύ τους θα τα βρουν και θα αποφασίσουν για το τέλος της συνεργασίας τους», συμπλήρωσε η Τζώρτζια Συρίχα. 

Κατερίνα Καραβάτου- Χρήστος Φερεντινος/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Κατερίνα Καραβάτου- Χρήστος Φερεντινος/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Τέλος, σημείωσε πως το «φλερτ» της Καραβάτου με την ΕΡΤ έχει ξεκινήσει εδώ και μερικούς μήνες. «Απ' ό,τι ξέρω το συμβόλαιό τους θα είναι τριετές», αποκάλυψε. 

Όσο για το τηλεοπτικό δίδυμο Ζαμπέτογλου- Αναγνωστόπουλος που θα μετακινηθεί στον ΣΚΑΪ, η δημοσιογράφος επισήμανε ότι «πιστεύω ότι ο κάθε παρουσιαστής δίνει τη δική του ταυτότητα. Το δίδυμο Θανάσης Αναγνωστόπουλος – Νάνσυ Ζαμπέτογλου έχουν το μεγάλο χάρισμα του να κάνουν εξαιρετικές συνεντεύξεις. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος. Δε νομίζω ότι θα τους ζητηθεί να αλλάξουν το ύφος της εκπομπής. Νομίζω ότι ο ΣΚΑΪ πήρε αυτό που είδε».
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΖΩΡΤΖΙΑ ΣΥΡΙΧΑ
 |
BREAKFASTSTAR
 |
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΒΑΤΟΥ
 |
XΡΗΣΤΟΣ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ
 |
EΡΤ
 |
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top