Οι συζητήσεις για τις τηλεοπτικές αλλαγές και τις μετακινήσεις των παρουσιαστών είναι στο επίκεντρο αυτό το διάστημα και θα παραμείνουν, όσο πλησιάζουμε προς το τέλος της φετινής σεζόν.

Η Τζώρτζια Συρίχα, μιλώντας στο Breakfast@Star, χαρακτήρισε «τηλεοπτική βόμβα» την είδηση για τη μετακίνηση της Κατερίνας Καραβάτου στην ΕΡΤ, όπου μαζί με τον Χρήστο Φερεντίνο και τον Γιάννη Κορδώνη θα αναλάβουν την παρουσίαση του «Στούντιο 4».

«Ομολογώ ότι ήταν μια τηλεοπτική βόμβα, που είχαμε πάρα πολλά χρόνια να ακούσουμε. Βέβαια, η Κατερίνα Καραβάτου μας είχε δώσει κάποια δείγματα -το τελευταίο διάστημα- απογοήτευσης από τον ΑΝΤ1, όπου το ανακοίνωσε κιόλας. Δεν ήταν καθόλου θετικό το κλίμα. Δηλαδή, νομίζω ότι και στον Αnt1 επικρατεί ένας πανικός», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στο παρασκήνιο της συνεργασίας της παρουσιάστριας με τον Ant1. Να θυμίσουμε ότι στην αρχή της σεζόν, η Ελένη Τσολάκη πήγε στον Ant1 από το ΟΡΕΝ και ανέλαβε το πρωινό του Σαββατοκύριακου. Λίγους μήνες μετά, η εκπομπή κόπηκε και ανέλαβε την παρουσίαση του πρωινού Σαββατοκύριακου η Κατερίνα Καραβάτου.

«Καταρχήν, την Κατερίνα Καραβάτου την έριξαν στα βαθιά. Δεν της έδωσαν το δικαίωμα να έχει κανέναν δικό της άνθρωπο και της είπαν “προχώρα κι εμείς είμαστε εδώ”. Αμέσως μετά, νομίζω ότι η Κατερίνα Καραβάτου δέχτηκε ένα μεγάλο κύμα μίσους από κόσμο, ο οποίος θεώρησε ότι η Κατερίνα Καραβάτου πήγε να φάει τη θέση της της Ελένης Τσολάκη. Και αυτή ήταν και η βασική αιτία που, αν και δεν τη βλέπουμε πολύ συχνά να βγαίνει και να απολογείται γι' αυτό, βγήκε και απολογήθηκε πολλές φορές στις κάμερες», εξήγησε η Τζώρτζια Συρίχα.

«Ήταν καθαρά δική της απόφαση. Θα είναι πάρα πολύ εύκολη η αποχώρησή της από τον Ant1. Θεωρώ ότι εκείνη τους έχει ανακοινώσει ότι τέλος Ιουνίου, που τελειώνει και η εκπομπή κιόλας, νομίζω ότι το συμβόλαιό της είναι μέχρι τον Οκτώβριο, που σημαίνει ότι για δύο μήνες δε θα κάνει τίποτα, δε θα τη χρησιμοποιήσει το κανάλι κάπου.

Θεωρώ ότι και το κανάλι όμως, από την πλευρά του νιώθει λίγο "ένοχο" για τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε στην Κατερίνα Καραβάτου. Οπότε, νομίζω ότι κάπου εκεί μεταξύ τους θα τα βρουν και θα αποφασίσουν για το τέλος της συνεργασίας τους», συμπλήρωσε η Τζώρτζια Συρίχα.

Κατερίνα Καραβάτου- Χρήστος Φερεντινος/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Τέλος, σημείωσε πως το «φλερτ» της Καραβάτου με την ΕΡΤ έχει ξεκινήσει εδώ και μερικούς μήνες. «Απ' ό,τι ξέρω το συμβόλαιό τους θα είναι τριετές», αποκάλυψε.

Όσο για το τηλεοπτικό δίδυμο Ζαμπέτογλου- Αναγνωστόπουλος που θα μετακινηθεί στον ΣΚΑΪ, η δημοσιογράφος επισήμανε ότι «πιστεύω ότι ο κάθε παρουσιαστής δίνει τη δική του ταυτότητα. Το δίδυμο Θανάσης Αναγνωστόπουλος – Νάνσυ Ζαμπέτογλου έχουν το μεγάλο χάρισμα του να κάνουν εξαιρετικές συνεντεύξεις. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος. Δε νομίζω ότι θα τους ζητηθεί να αλλάξουν το ύφος της εκπομπής. Νομίζω ότι ο ΣΚΑΪ πήρε αυτό που είδε».

